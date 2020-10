Darum ist Donald Trump gut für unser Holz: Ostschweizer Sägewerke laufen auf Hochtouren – auch dank der Politik des amerikanischen Präsidenten Der Rohstoff ist günstig, Bauen mit Holz liegt im Trend, und Trumps Politik fegt den europäischen Holzmarkt leer. Das steigert die Nachfrage nach Holz aus hiesigen Wäldern. Weniger Freude als die Sägewerke haben die Waldbesitzer, denn der Borkenkäfer macht ihnen weiterhin zu schaffen. Doch das Bewusstsein zur Verwendung von Käferholz nimmt zu. Thomas Griesser Kym 24.10.2020, 05.00 Uhr

Es gibt Leute, die schätzen es, wenn der Herbst kühl und nass ist. Solche Leute hoffen auch auf einen langen, strengen Winter mit klirrender Kälte. Und sie sagen, US-Präsident Donald Trump und dessen Politik seien gut für die Ostschweizer Holzbranche. Aber der Reihe nach.

Der vergangene Sommer war warm und trocken. Das hat die Ausbreitung des Borkenkäfers begünstigt, der bevorzugt Fichten, aber auch Tannen befällt. Kommt hinzu, dass viele Bäume durch vergangene Hitzeperioden ohnehin ausgelaugt und gestresst sind. Wald Schweiz, der Verband der Waldeigentümer, stellt fest:

«Vielerorts ist ein schleichendes Absterben der Bäume im Gange.»

Der Borkenkäfer richtet weiterhin viel Schaden an Bäumen an.

Käferholz in Hülle und Fülle

Die Folge laut Wald Schweiz: «Zur Erhaltung der Waldgesundheit müssen laufend geschädigte Bäume gefällt werden.» Und:

«Die Waldeigentümer sind mit dem Schadholz beschäftigt, stattdessen würden sie viel lieber wertvolleres Bauholz ernten.»

Aus finanzieller Sicht ist das nachvollziehbar: Die Waldpflege wird immer aufwendiger, und Käferholz wirft weniger Ertrag ab als Frischholz.

Mitte September beurteilte Heinz Engler, Geschäftsführer der Vermarktungsorganisation Holzmarkt Ostschweiz AG, die Borkenkäfersituation in der Ostschweiz als «weiterhin angespannt». Die Menge unverkauften Käferholzes in der Holzregion, zu der neben den Kantonen St.Gallen, Thurgau und beiden Appenzell auch die Kantone Zürich und Schaffhausen zählen, betrug relativ hohe 63'000 Festmeter, ähnlich viel wie im Jahr davor. Zum Vergleich: Die Ostschweizer Holzindustrie verarbeitet pro Monat jeweils zwischen 30'000 und 50'000 Festmeter Holz.

Waldbesitzer leiden unter tiefen Preisen

Mittlerweile blickt Engler etwas entspannter in die Zukunft. Dank tieferer Temperaturen und ergiebiger Regen «dürfte der Vorrat an Käferholz rasch abnehmen». Dabei hilft, dass dessen Verkauf «stabil auf hohem Niveau läuft». Engler beobachtet:

«Viele Sägereien haben auf Käferholzsortimente umgestellt.»

Mit diesen Produkten könnten sie sich auf dem Markt behaupten, sagt Engler und ergänzt:

«Dies zum grossen Vorteil der Waldbesitzer.»

Doch auch Engler weiss um das Hauptproblem der Waldbesitzer: Als Folge des vielen Schadholzes «ist der Preis für Rundholz eingebrochen» (siehe Grafik). Der Innerrhoder Ständerat Daniel Fässler, der Wald Schweiz präsidiert, hat deshalb eine Motion eingereicht. Diese fordert den Bundesrat auf, die Waldeigentümer pro Jahr mit mindestens 25 Millionen Franken zusätzlich und leistungsbezogen zu unterstützen. Der Ständerat hat die Motion als Erstrat deutlich angenommen.

Vom günstigen Rundholz profitieren die Sägewerke, weil sie zu tieferen Einstandspreisen einkaufen können. Ausserdem nennt Engler die aktuelle Auftragslage der Ostschweizer Sägereien «sehr gut». Es gebe «kaum Betriebe, die noch mehr verarbeiten könnten», trotz Coronakrise liefen die Anlagen «mit Vollauslastung».

«Lasst eure gesunden Bäume stehen»

Das bestätigt für seinen Betrieb, die Innoholz AG in Gähwil bei Kirchberg, Pirmin Fischbacher. Er sitzt im Vorstand des Regionalverbands Ost der Schweizer Holzindustrie und sagt:

«Es wird nach wie vor viel gebaut, und nachhaltige Bauten mit dem einheimischen, nachwachsenden Rohstoff Holz liegen im Trend.»

Zumal auch die öffentliche Hand bei Bauprojekten immer mehr ein Auge darauf lege, möglichst Schweizer Holz zu verwenden. Fischbacher sagt, «wir verarbeiten ganz viel Käferholz». Und:

«Ich sage den Waldbesitzern, lasst eure gesunden Bäume stehen, die brauchen wir dann schon noch später.»

Von den statischen Eigenschaften ist Käferholz gleich gut wie Frischholz. Der einzige Unterschied: Käferholz verblaut, bedingt durch Pilze, die der Borkenkäfer überträgt. Laut Fischbacher ist das beim Verbauen des Holzes aber lediglich ein Problem bei Sichtanwendungen, und zudem nehme die bläuliche Verfärbung mit der Zeit ab oder verschwinde gar ganz.

Käferholz aus dem Thurgauer Staatswald

Das bestätigt Toni Horat, Chef der Thurholz GmbH in Buhwil nahe Sulgen. Als Beispiel nennt er die Markthalle Toggenburg in Wattwil, die 2005 aus 1250 Kubikmetern Käferholz aus Wäldern der Region gezimmert wurde. Ebenfalls auf Käferholz, aus dem Staatswald, setzt der Thurgau beim geplanten Bau der viergeschossigen Erweiterung des Regierungsgebäudes in Frauenfeld. Über die Arbeit in seinem Betrieb sagt Horat:

«Derzeit ist die Auftragslage tatsächlich gut. Es ist Zug drin.»

Und auch das vierte Quartal müsste noch gut durchlaufen. Die Frage aber sei: Wie weiter? Denn auf dem Holzmarkt kann der Wind rasch drehen, «von heute auf morgen», wie Fischbacher sagt.

Trumps Politik fegt Europas Holzmarkt leer

Dass es den Ostschweizer Sägewerken momentan rund läuft, hat laut den Fachleuten auch mit US-Präsident Donald Trump zu tun. Dieser hat kanadische Holzimporte mit Strafzöllen belegt, weswegen sich amerikanische Verarbeiter nach anderen Beschaffungsmärkten umgesehen haben. Und in Europa fündig geworden sind.

Die Folge: Allein im Juli haben die USA 80 Prozent mehr Nadelschnittholz aus der EU eingeführt als im Vorjahresmonat. Davon profitieren unter anderem grosse Sägewerke in Deutschland und Österreich, zumal Rundholz in weiten Teilen Mitteleuropas momentan relativ günstig ist.

Die Holzströme aus Europa in die USA spürt die Schweiz direkt. Denn sie deckt normalerweise 70 Prozent ihres Schnittholzbedarfs mit Importen. Wird das Schnittholz aber im angrenzenden Ausland knapp und nehmen die Lieferzeiten zu, gelangt weniger Ware in die Schweiz. Die Folge: Viele Kunden versuchen, sich im Inland einzudecken.

Auch China saugt eine Menge Holz ab

Horat bestätigt diese Entwicklung und ergänzt, dass in die USA der Neubau und Renovierungen boomten. Dies auch wegen der unberechenbaren Politik Trumps und wegen Corona. «Bauen ist das einzige, das vielen Amerikanern noch als werthaltig erscheint», sagt Horat:

«Wer Haus und Land hat, der hat etwas in der Hand.»

Und er nennt einen weiteren Grund für die generell hohe Holznachfrage: Viel Material fliesse auch nach China, wobei sich die Chinesen bevorzugt in Osteuropa eindeckten.

Fischbacher sagt, er habe zwar keine neuen Kunden gewonnen, aber er spüre, «dass meine bestehenden viel mehr zu tun haben». Horat bemerkt, dass er sich wegen der vielen Arbeit und der hohen Nachfrage auch Aufträge sichern könne, die über den Termin hinausgehen, also mit unüblich längeren Lieferfristen verbunden sind.

Hoffen auf den Winter für das Restholzproblem

Horat lenkt das Gespräch noch auf einen anderen Punkt: Restholz, das entweder zur Plattenherstellung verwendet oder zur Energiegewinnung verbrannt wird. Dieses Restholz macht etwa 35 Prozent der Gesamtproduktion aus, und Horat spricht von einer «dramatischen Entwicklung» mit einem Preis- und Mengenproblem.

Dies, weil die Pavatex ihr Werk für Holzfaserdämmstoffe in Cham 2019 geschlossen hat und Kronospan, die Faserplatten für Möbel herstellt, unter Corona gelitten hat. Deswegen ist zudem die Papierfabrik Perlen der CPH-Gruppe im Rückwärtsgang.

Auch Fischbacher erkennt das Absatzproblem beim Restholz. Mit Blick darauf sagt er:

«Ein langer, strenger Winter mit vielen Heiztagen wäre wünschenswert.»

So könnte man das viele Restholz thermisch verwerten. Um sein eigenes Restholz macht sich Fischbacher weniger Sorgen. Er verbrennt das meiste davon in seinem eigenen Heizwerk. Mit der daraus gewonnenen Energie versorgt er sein Sägewerk und einen lokalen Wärmeverbund.