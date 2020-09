Trotz Quarantäne für Wien-Reisende: Die Fluggesellschaft People's hält an ihrem Flugplan ab Altenrhein fest – zumindest vorläufig Kaum hat die Fluggesellschaft People's die Zahl ihrer Linienflüge zwischen Altenrhein und Wien wieder hochgefahren, müssen Reisende aus der österreichischen Hauptstadt in Quarantäne. People's hofft auf österreichische Geschäftsleute, würde den Flugplan je nach Entwicklung aber erneut auszudünnen. Denn klar ist: Schweizer zieht es derzeit kaum nach Wien. Thomas Griesser Kym 14.09.2020, 17.11 Uhr

Der Stephansdom in Wien. Seit Montag findet sich die österreichische Hauptstadt auf der Quarantäneliste des Bundesrats. Bild: PD

Corona hat die Planung der People's schon mehrmals über den Haufen geworfen. Zunächst wollte die Airline wegen des Virus die Zahl ihrer werktäglichen Rotationen (Hin- und Rückflug) zwischen Altenrhein und Wien per Mitte März von drei auf zwei reduzieren. Doch wegen des bundesrätlichen Lockdowns stand ab da der Flugbetrieb für zwei Monate komplett still.

Als People's Mitte Juni wieder abheben durfte, tat sie dies mit einer Rotation pro Werktag. Seit Sonntag sind es nun wieder je zwei Rotationen von Montag bis Donnerstag sowie je eine am Freitag und Sonntag. Doch just per Montag hat der Bundesrat Wien auf die Quarantäneliste gesetzt. Das heisst: Wer mehr als 24 Stunden in Wien war, muss nach seiner Einreise in die Schweiz zehn Tage in Quarantäne.

«Merkliche Stornierungen»

Die Folge: Bei Buchungen aus der Schweiz heraus verzeichnet People's «merkliche Stornierungen». Das sagt Thomas Mary, Finanzchef der People's Air Group, welche die Fluggesellschaft und den Flugplatz Altenrhein betreibt. Eine stark rückläufige Nachfrage sei auch bei den Städteflugpaketen nach Wien zu erwarten, die People's gemeinsam mit High Life Reisen anbietet.

Dennoch hält People's vorläufig am neuen Flugplan fest. «Das Angebot ist bewusst auf das Ende der Sommerferien wieder ausgebaut worden», sagt Mary. Denn nun seien auch viele Firmen wieder aktiver, und es reisten wieder mehr österreichische Geschäftsleute zwischen Vorarlberg und Wien. Und Fluggäste, die in Altenrhein landen und dann gleich über die Grenze über den Rhein fahren, bleiben von einer Quarantäne verschont.

Österreichische Geschäftsleute sollen es richten

In den vergangenen Wochen seien die Buchungszahlen gestiegen, sagt Mary, doch:

«Die Auslastung ist noch immer ungenügend.»

Dennoch setzt er seine Hoffnungen auf die österreichischen Geschäftsleute, zumal diese eine wichtige Klientel sind. Normalerweise sind zwei Drittel bis drei Viertel der People's-Passagiere Geschäftsleute, der grössere Teil davon Österreicher. Touristen stehen nur für ein Viertel bis ein Drittel der Fluggäste.

Laut Mary geht es nun darum, die Entwicklung genau zu beobachten. Bei Stornierungen grösseren Ausmasses behalte sich People's vor, den Flugplan wieder auszudünnen. Mary sagt aber auch:

«Wir wollen ein verlässlicher Partner sein. Und gerade für Geschäftsleute ist lediglich eine Rotation pro Tag nicht ideal.»

Zahlen deutlich unter Vorjahr

Mary bestätigt zudem Angaben von Ende August, wonach seit dem Lockdown der Umsatz des Flugplatzes um rund 50 Prozent und jener der People's rund 70 Prozent unter Vorjahr liegen.

Nach wie vor habe man Kurzarbeit, und es habe einzelne Entlassungen und Reduktionen des Arbeitspensums gegeben. «Wir müssen durch eine Rezession kommen», begründet Mary.

Umbuchen oder stornieren: Das gilt für Fluggäste

Wer einen Wien-Flug gebucht hat, dem bietet die People's eine gebührenfreie Umbuchung, kostenlose Stornierung oder einen Gutschein an. Auch Pauschalreisen kann man stornieren oder umbuchen, wie Michael Nachbaur sagt, Chef der High Life Reisen.

Lediglich bei Stornierungen «bitten wir die Kunden, sich mit einer geringen Bearbeitungsgebühr am entstandenen Aufwand zu beteiligen», sagt Nachbaur. Die Regelung für Pauschalreisen gilt vorerst bis Ende Monat.

Sardinien ist gefragt

Nachbaur berichtet auch über die Ferienflüge an Mittelmeerdestinationen. Seit 29. August fliegt People's für High Life Reisen jeden Samstag von Altenrhein nach Sardinien, die Flüge sind bis 17. Oktober geplant. Nachbaur sagt:

«Die Auslastung ist mit 90 bis 100 Prozent sehr gut, es kommen viele kurzfristige Anfragen.»

Für dieses Jahr gestrichen hat High Life Reisen jedoch nach mehrmaliger Verschiebung des Startdatums die Flüge von Altenrhein nach Mallorca, Ibiza und Kroatien. Doch Nachbaur blickt bereits voraus:

«Für 2021 haben wir aufgrund der Tatsache, dass viele Reisen ins Jahr 2021 umgebucht wurden, einen sehr hohen Vorausbuchungsstand.»