Triebzüge ÖBB-Milliardenauftrag: Stadler soll zurück an den Start – und wehrt sich dagegen Die ÖBB wollen den Auftrag zur Beschaffung von 186 Doppelstöckern neu ausschreiben. Stadler will sich das nicht bieten lassen und kündigt Rekurse an sowohl gegen diesen ÖBB-Entscheid als auch gegen den zuvor gefällten Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts, die Vergabe des Auftrags an Stadler für nichtig zu erklären. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 08.10.2021, 19.53 Uhr

Gibt in Österreich nicht klein bei: Stadler-Patron Peter Spuhler. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY (Erlen, 9. September 2020)

Vor vier Wochen hat das österreichische Bundesverwaltungsgericht geurteilt: Der Entscheid der ÖBB, den Auftrag zur Beschaffung von 186 elektrischen Doppelstöckern für über zwei Milliarden Euro an Stadler zu vergeben, ist nichtig. Der Hauptgrund: Stadler habe sein Angebot mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gezeichnet, die nicht EU-konform sei. Stadler bestreitet dies und kündigte an, sich mit allen Rechtsmitteln zu wehren.

Auch die ÖBB hatten angekündigt, den Gerichtsentscheid zu prüfen. Zwei Optionen standen im Raum: Rekurs einlegen oder den Auftrag neu ausschreiben. Zeitlich macht es kaum einen Unterschied: Beide Optionen würden das Projekt zur Beschaffung der dringend benötigten Doppelstöcker um rund ein Jahr verzögern.

Stadler rekurriert gegen die ÖBB und gegen das Gericht

Nun haben die ÖBB entschieden: Sie wollen die Ausschreibung wiederholen. Bei den ÖBB war die Medienstelle am Freitagabend nicht mehr zu erreichen, doch laut Stadler haben sie dem Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer mitgeteilt, «dass sie durch den erstinstanzlichen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts gezwungen sind, den Zuschlag an Stadler zu widerrufen».

Stadler will das nicht akzeptieren und wird gegen diesen Entscheid der ÖBB Rekurs einlegen. Einen zweiten Rekurs will Peter Spuhlers Unternehmen gegen die gerichtliche Nichtigkeitserklärung der Auftragsvergabe einlegen.

Mutmasslichen Mangel nachbessern oder nicht?

Stadler argumentiert erneut, die verwendete elektronische Signatur sei international anerkannt, und Stadler habe schon zahlreiche so unterzeichnete Angebote gewonnen, so auch den Auftrag der ÖBB vom Januar 2021 zur Lieferung von Rettungszügen.

Stadler bringt noch eine weitere Komponente ins Spiel: Die ÖBB hätten den vom Gericht beanstandeten angeblichen Formfehler mit der Signatur einfach nachbessern und einen erneuten Zuschlagsentscheid treffen können. Laut Stadler können gemäss dem österreichischen Vergabegesetz «Mängel nachträglich verbessert werden». Ein österreichischer Rechtsexperte, mit dem unsere Zeitung vor vier Wochen gesprochen hat, vertrat allerdings die gegenteilige Auffassung.

Kaum eine Alternative zu Stadler

Sobald Stadler die Rekurse eingelegt hat, ist wieder die Justiz am Zug. So oder so: Selbst wenn es zu einer Neuausschreibung kommt, ist fraglich, wer ausser Stadler für den ÖBB-Auftrag in Frage kommt. Siemens hatte die erste Ausschreibung sausen lassen, weil sich die Deutschen aufgrund der Bauweise ihrer Doppelstöcker nicht in der Lage sahen, die geforderte Anzahl Sitzplätze einzubauen. Und Alstom hat sich nach dem Debakel mit den Zügen für Vorarlberg, die seit zwei Jahren auf ihre Zulassung warten, bei den ÖBB aufs Abstellgleis manövriert.