Frauenfelder TR Trans Rail AG managt alle Zuckerrübentransporte

Die Trans Rail AG ist 2007 aus der Taufe gehoben worden. Die Gründerfirmen ZRT Bahnreisen AG und Rail Event AG wollten als Reise- und Eventveranstalter unabhängig sein von bestehenden Anbietern wie der SBB. Inzwischen sind weitere Geschäftsfelder dazugekommen. Derzeit beschäftige Trans Rail 48 Mitarbeitende. Je nach Saison kommen noch rund 15 bis 20 Freelancer dazu. Die Müller Gleisbau AG in Frauenfeld ist zu 50 Prozent an der TR Trans Rail AG beteiligt. Seit 2018 hat die TR Trans Rail einen eigenen Geschäftsführer: André Pellet. Das Angebot von TR Trans Rail reicht von historischen Fahrten über Personal- und Materialverleih bis hin zu Logistiklösungen. Pellet sagt: «Wir können von uns behaupten, als einziges unabhängiges EVU (Eisenbahnverkehrsunternehmen) in der Schweiz in allen Sparten, also Personen- und Güterverkehr, Überführungsfahrten sowie weiteren Dienstleistungen aktiv zu sein.» Allerdings verleihe man lediglich Personal und Rollmaterial. Eigenes Rollmaterial besitze die TR Trans Rail AG keines. Hingegen würden für Kunden Lokomotiven und Wagen von diversen Besitzern vermittelt. Man arbeite dabei eng mit der Firma IRSI (International Rolling Stock Investment GmbH) zusammen, die diverses Rollmaterial besitze wie etwa Loks, den Suisse Train Bleu oder den Prestige Continental Express. Das Unternehmen wächst. Seit diesem Jahr ist Trans Rail unter anderem für den gesamten nationalen Zuckertransport auf der Schiene zuständig. Erklärtes Ziel ist es mit Partnern weiter zu wachsen. (bor)