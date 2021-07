Tourismus Verdirbt der Regen den Ostschweizer Hotels einen zweiten Sommertraum? Noch sind die Touristiker zuversichtlich Auch im zweiten Jahr der Pandemie bleiben viele Schweizer in den Ferien im Inland. Davon könnte die Ostschweizer Tourismusbranche profitieren. Doch das schlechte Wetter trübt ihre Hoffnungen. Kaspar Enz 14.07.2021, 05.00 Uhr

Ob sie Ferien in der Ostschweiz machen, entscheiden viele Schweizer anhand der Wetterprognosen. Bild: Benjamin Manser (28. Juni 2021)

Sind die Landesgrenzen nur mühsam zu überwinden, zieht es die Schweizer plötzlich an den Bodensee oder in den Alpstein. Das zeigte sich im letzten Sommer, als Gäste aus der ganzen Schweiz in die Ostschweiz strömten.