Tourismus So viele Schweizer Gäste wie noch nie: Der Wintertourismus hat sich im Inland bereits erholt Nach schwierigen Jahren ist die Stimmung im Schweizer Tourismus wieder besser. Im letzten Winter lagen die Übernachtungszahlen nur noch wegen den fehlenden ausländischen Gäste unter dem Vorkrisenniveau. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 09.05.2022, 17.30 Uhr

Viel Betrieb: Die Winterdestinationen ziehen bereits wieder viele Touristinnen und Touristen an. Bild: Urs Flüeler/stb

Für die Schweizer Winterdestinationen waren die letzten zwei Jahre nicht einfach. Mit dem Ausbruch der Coronapandemie im Frühjahr 2020 brachen die Übernachtungszahlen ein, schon für die Wintersaison 2019/20 rapportierte das Bundesamt für Statistik (BFS) eine kleine Delle.

Nach der noch deutlich schwierigeren Folgesaison scheint es nun wieder Licht am Ende des Tunnels zu geben. Mehr noch: Die Monate Oktober 2021 bis März 2022 bewegten sich schon nahe am Vorkrisenniveau. Die Schweizer Hotels verzeichneten in diesem Zeitraum rund 15 Millionen Logiernächte. 2019 – ein ausserordentlich gutes Jahr – waren es rund 17 Millionen.

Schweizerinnen und Schweizer kompensieren fehlende ausländische Gäste

Auffallend ist: Das gute Ergebnis haben die Hotels Schweizer Gästen zu verdanken. Fast zwei Drittel der Logiernächte gehen auf ihr Konto. Die rund 9,5 Millionen Übernachtungen von Schweizerinnen und Schweizern in einer einzelnen Wintersaison sind gar ein Rekordwert in der bis 2005/06 zurückreichenden Statistik des BFS.

Entsprechend positiv gestimmt ist man bei Schweiz Tourismus. Mediensprecher André Aschwanden sagt, es habe sich bereits im Sommer 2021 gezeigt, dass viele Schweizerinnen und Schweizer im Inland übernachten. Das habe sich auch über den Winter und ins neue Jahr weitergezogen. Und weiter:

«Der Boom flaut nicht ab. Die Entdeckung des eigenen Landes wirkt nachhaltig.»

Auch für den weiteren Verlauf des Jahres und dann die nächste Wintersaison ist er optimistisch. Rekorde bei den Buchungen von Schweizerinnen und Schweizern werde es zwar eher nicht mehr geben, auch weil die Konkurrenz im Ausland wieder greifbarer werde. Aber mindestens von Stabilität geht man bei Schweiz Tourismus aus.

Die optimistische Prognose rührt auch daher, dass es für Schweizerinnen und Schweizer keine Entscheidung zwischen In- und Ausland oder zwischen Strand und Skipiste sei. Viele inländische Touristinnen und Touristen würden mehrfach pro Jahr verreisen. «Die Angebote sind komplementär», schlussfolgert Aschwanden.

Fehlende Überseegäste schmerzen weiterhin

Bei ausländischen Gästen prognostiziert er hingegen zurückhaltender. Man merke zwar, dass europäische Gäste und insbesondere jene aus den Nachbarländern wieder stark zurückkämen, die fehlenden Überseegäste würden aber weiterhin für ein Loch in der Statistik sorgen. Vor allem die grösstenteils ausbleibenden asiatischen Gäste machten sich bemerkbar. Das in erster Linie in den Städten und in sehr international ausgerichteten Destinationen, weniger in den traditionellen Ferienregionen.

Die Zahlen zeigen denn auch, dass im letzten Winter allein ein Viertel aller Logiernächte ausländischer Gäste auf deutsche Touristinnen und Touristen entfällt. Mit Ausnahme der Vereinigten Staaten sind in den Top Ten der Herkunftsländer nur europäische Staaten vertreten.

Auch bei den inländischen Gästen scheinen es die Städte aber schwerer zu haben als die Berggebiete. Die Regionen Zürich und Basel sind neben dem Jura die einzigen Tourismusgebiete, die es bei den Schweizer Gästen noch nicht über das Vorkrisenniveau geschafft haben. Grund für Optimismus gibt es allerdings auch hier: Die Zahlen zeigen zumindest eine deutliche Erholung.

Insgesamt am meisten Logiernächte verzeichnete im vergangenen Winter die Tourismusregion Graubünden, gefolgt vom Wallis und der Region Bern.

Feriengäste bleiben wieder etwas länger

Optimistisch stimmen dürfte die Touristikerinnen und Touristiker auch, dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von Corona eher profitiert zu haben scheint. Während in den Jahren zuvor die durchschnittliche Länge eines Aufenthalts in den Wintermonaten immer weiter sank, stieg sie im Winter 2020/21 deutlich und lag auch in der letzten Saison noch höher als in den Vorkrisenjahren. Die Entwicklung verläuft bei inländischen als auch bei ausländischen Gästen ähnlich:

