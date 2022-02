Tourismus Bodensee-Tourismus drückt Knopf für Neustart Der Tourismus am Bodensee kämpft mit den Auswirkungen der Pandemie. Die Internationale Bodensee Tourismus GmbH ist für 2022 dennoch optimistisch. Stefan Borkert 07.02.2022, 19.00 Uhr

Der Säntis prägt das Bild der Bodenseeregion. PD

Die Auswirkungen der Pandemie werden die Reisebranche weiterhin begleiten, prägen und stark fordern. Als Destination, welche von der «Grenzüberwindung» lebt, sei der internationale Bodensee Tourismus im besonderen Masse betroffen, schreibt die Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT), Konstanz in einem Communiqué. Ein gemeinsamer Schulterschluss, effiziente Strukturen und weniger regionaler Eigensinn seien notwendiger denn je, heisst es weiter. Mit Optimismus werde der Neustart eingeleitet.

Für das erste Quartal sind dazu drei Massnahmen vorbereitet worden. Die Weiterentwicklung der Bodensee Card Plus, die vierte Auflage des Bodensee Sales Guides und der digitale Bodensee Medientag stehen in den Startlöchern. Besonders in den Bereichen verträgliches Reisen, Digitalisierung sowie bei der Vermarktung will die IBT Impulse setzen. Ausserdem will man gezielt neue Gäste für die Nebensaison gewinnen.

Die Bodensee Card plus

Die Bodensee Card verbindet mehr als 160 Attraktionen über Ländergrenzen hinweg in Deutschland, Österreich, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Im letzten Jahr konnten mehr als 15'000 Karten abgesetzt sowie neue Partner gewonnen werden, heisst es bei der IBT. Mit Jahresbeginn 2022 sei mit dem Ravensburger Spieleland eine weitere Top-Attraktion dazugekommen. 2022 steht ausserdem ein System-Relaunch an. Im Zuge dessen sollen ein neuer Onlineshop, ein Partner- sowie ein Gutscheinsystem und ein mobiles Ticket im Jahr 2023 eingeführt werden.

Das Schloss Arenenberg ist eines der touristischen Highlights am Untersee. PD

Bodensee Sales Guide 2022/2023

Noch im Februar erscheint die vierte Ausgabe des englischsprachigen Bodensee Sales Guide (Verkaufsleitfaden) für internationale Reiseveranstalter. Präsentiert und vermarktet werden auf 64 Seiten Erlebnis-, Mobilitäts- und Übernachtungsbausteine sowie thematische Programmvorschläge zu allen Jahreszeiten. Diese sollen insbesondere zur Entwicklung von individuellen Reiseangeboten inspirieren. Der Bodensee Sales Guide ist das zentrale Element der IBT GmbH zur Beratung und für den Vertrieb von touristischen Leistungen aus allen vier Anrainerländern der Bodenseeregion.

Bodensee Medientag 2022

Der Bodensee Medientag vom 4. März thematisiert unter anderem touristische Höhepunkte. Das Medienevent mit ausgewählten Tourismusakteuren aus der Vierländerregion Bodensee findet digital statt. Nach erneuten Absagen der CMT in Stuttgart und der ITB Berlin, hat die IBT GmbH ihr 2021 neu eingeführtes digitales Medienformat nochmals modifiziert.

Der Konstanzer Weihnachtsmarkt gehört eigentlich zu den Attraktionen im Winter. Letztes Jahr wurde er abgesagt. PD