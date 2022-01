Zur Rose verstärkt Verwaltungsrat mit einer Technologieexpertin

Topmanagement Ex-Managerin von eBay: Zur Rose verstärkt Verwaltungsrat mit einer Technologiespezialistin Die chinesische E-Commerce- und Technologieexpertin Rongrong Hu wird als neue Verwaltungsrätin der Zur Rose Group vorgeschlagen. Sie hat unter anderem für eBay und McKinsey gearbeitet. Thomas Griesser Kym 10.01.2022, 09.35 Uhr

Blick ins Logistikzentrum der Versandapotheke Zur Rose in Frauenfeld. Bild: Gaëtan Bally/KEY

Die Frauenfelder Zur Rose Group ist die grösste Onlineapotheke Europas. Zudem betreibt sie in Südeuropa einen führenden Onlinemarktplatz für Gesundheits- und Pflegeprodukte, und sie beliefert im Heimmarkt Schweiz als Grossistin Ärtinnen und Ärzte mit Medikamenten.

Nun will sich der Verwaltungsrat der Zur Rose Group mit Kompetenzen in Technologie und E-Commerce verstärken. Dazu schlägt er der Generalversammlung vom 28. April 2022 die Zuwahl von Rongrong Hu vor. Die 41-jährige Chinesin lebt seit 2016 in der Schweiz und ist als Wagniskapitalinvestorin mit Schwerpunkt im Technologiesektor tätig.

Für eBay aus der Schweiz heraus gearbeitet

Rongrong Hu, nominiert für den Verwaltungsrat der Zur Rose Group. Bild: LinkedIn

Davor arbeitete Frau Hu als Senior Director of Innovation, M&A (Fusionen und Übernahmen) & Business Development EMEA und Chief Strategy Officer Greater China für den Onlinemarktplatz eBay. EMEA bedeutet, Hu war zuständig für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Ihre Basis war dabei die Schweiz.

Zuvor arbeitete Hu für die Beratungsfirma McKinsey und die Investmentgesellschaft Citic Capital, und sie gründete mehrere Unternehmen. Hu verfügt über zwei Bachelorabschlüsse in Ingenieurwesen für Telekommunikation und in Internationaler Wirtschaft und Handel an der Shanghai Jiao Tong University sowie über einen MBA an der Harvard Business School.

Aufsichtsgremium wird von sieben auf sechs Köpfe verkleinert

Zur-Rose-Verwaltungsratspräsident Stefan Feuerstein sagt über Rongrong Hu: «Als ausgewiesene Expertin im E-Commerce- und Tech-Umfeld sowie mit ihrer breiten unternehmerischen Erfahrung ergänzt sie das Gremium in idealer Weise.»

Mit der beabsichtigen Zuwahl von Hu und dem bereits angekündigten Ausscheiden der Verwaltungsräte Thomas Schneider und Volker Amelung auf die nächste Generalversammlung will sich das Aufsichtsgremium von sieben auf sechs Köpfe verkleinern.

Künftig zwei Frauen und vier Männer im Verwaltungsrat

Zudem erreiche Zur Rose das selbst gesteckte Ziel, den Verwaltungsrat ab 2023 zu mindestes 30 Prozent mit Frauen zu besetzen, ein Jahr früher als geplant. Seit 2021 sitzt mit Andréa Belliger bereits eine Frau im Aufsichtsgremium. Belliger ist unter anderem Prorektorin der Pädagogischen Hochschule Luzern.

Die Zur Rose Group hat 2020 mit 2200 Mitarbeitenden gut 1,75 Milliarden Franken umgesetzt.