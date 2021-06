Zur Rose verpflichtet einen Technologieexperten von Nissan

TOPMANAGEMENT Zur Rose holt einen Technologiespezialisten ins Haus Die Frauenfelder Versandapotheke Zur Rose erweitert die Gruppenleitung und schafft die Position eines Technologiechefs. Diese wird mit dem Amerikaner Madhu Nutakki besetzt. Thomas Griesser Kym 15.06.2021, 09.08 Uhr

Logistikzentrum der Zur Rose in Frauenfeld. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Madhu Nutakki bringt breite Technologieerfahrung mit und wird sein Amt bei der Zur Rose Group per 1. August 2021 antreten. Zu seinen Aufgaben gehört die Leitung des Aufbaus der Technologieplattform des Unternehmens.

Madhu Nutakki, designierter Technologiechef der Zur Rose. Bild: IB

Der 49-jährige Amerikaner arbeitet seit viereinhalb Jahren für den japanischen Autokonzern Nissan, derzeit als Global Head of Customer Experience and Connected Car. Davor war er 20 Monate lang Technologie- und Digitalchef beim US-Versicherungskonzern AIG sowie zwölf Jahre in leitenden Funktionen bei der nichtgewinnorientierten US-Gesundheitsorganisation Kaiser Permanente.