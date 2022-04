Finanzprobleme: Drei Saurer-Geschäfte sind an Rieter verkauft

Textilmaschinen Rieter schliesst Übernahme dreier deutscher Saurer-Geschäfte ab Der Verkauf der Schlafhorst-Spulmaschinen und zweier Komponentengeschäfte ist vollzogen. Saurer muss die drei Geschäfte wegen Finanzproblemen zweier deutscher Tochterfirmen an den Konkurrenten Rieter abgeben. Thomas Griesser Kym 01.04.2022, 19.22 Uhr

Rieter stärkt sein Textilmaschinengeschäft auf Kosten Saurers. Bild: PD

Per 1. April 2022 hat der Winterthurer Textilmaschinenkonzern Rieter das Geschäft mit automatischen Spulmaschinen der Marke Schlafhorst des Konkurrenten Saurer am deutschen Standort Übach-Palenberg übernommen. Damit ist der Erwerb von insgesamt drei Saurer-Geschäften durch Rieter abgeschlossen.

Mit der Akquisition der automatischen Spultechnologie vervollständigt Rieter das eigene Ring- und Kompaktspinnsystem. So schaffe Rieter die Basis für eine weitere Verbesserung der starken Position des Unternehmens im grössten Stapelfaser-Marktsegment. Das Spulen ist ein dem Spinnen nachgelagerter Prozess.

Spulmaschinen folgen den Komponenten zu Rieter

Die beiden Saurer-Komponentengeschäfte Accotex (Elastomertechnologie für Spinnereimaschinen) am deutschen Standort Münster und Temco (Technologiekomponenten für Filamentmaschinen) am deutschen Standort Hammelburg waren bereits zum 1. Dezember 2021 von Rieter übernommen worden.

Das Spulmaschinen-Geschäft mit Neumaschinen wird von Rieter dem Geschäftsbereich Machines & Systems zugeordnet, das After-Sales-Geschäft dem Geschäftsbereich After Sales. Die Komponentengeschäfte Accotex und Temco werden im Geschäftsbereich Components geführt.

Saurer-Gesellschaften in finanzieller Schieflage

Rieter hatte die Transaktionen Mitte 2021 angekündigt. Im Pandemiejahr 2020 erarbeiteten die drei Saurer-Geschäfte einen Umsatz von lediglich 142 Millionen Euro. In den Jahren 2019 und 2018 beliefen sich die Umsätze noch auf 235 Millionen respektive 260 Millionen Euro.

Laut den Angaben von August 2021 zahlt Rieter für die drei Gesellschaften mit 1000 Mitarbeitenden 300 Millionen Euro in bar. Saurer sah sich zu den Verkäufen gezwungen, nachdem die beiden deutschen Saurer-Gesellschaften Saurer Spinning Solutions und Saurer Technologies, zu denen die drei Geschäfte gehörten, als Folge der Pandemie in finanzielle Schieflage und in Insolvenzverfahren geraten waren. 2020 fuhren die drei Geschäfte einen operativen Verlust von gut 16 Millionen Euro ein.

Saurer hat den Hauptsitz in Arbon, gehört aber mehrheitlich zur chinesischen Jinsheng-Gruppe.