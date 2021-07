TEXTILMASCHINEN Rieter profitiert von der Markterholung in Asien Der Winterthurer Textilmaschinenkonzern Rieter konnte im ersten Halbjahr 2021 den Umsatz deutlich steigern. Die Umsätze stiegen vor allem in Asien. Kaspar Enz 15.07.2021, 12.10 Uhr

Der Hauptsitz von Rieter in Winterthur. Bild: PD

Das Halbjahresergebnis von Rieter war vor einem Jahr noch stark von der Coronapandemie geprägt: Umsatz und Bestellungseingänge waren um über einen Drittel zurückgegangen. Unter dem Strich verbuchte der Konzern einen Verlust. Doch der Markt ist nun in einer Aufholjagd. Die Bestellungseingänge haben sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 fast verdreifacht, auf 975 Millionen Franken. Wachstumstreiber war die Nachfrage nach Gesamtsystemen im Bereich Ring- und Kompaktspinnen, wie es in einer Mitteilung des Textilmaschinenbauers heisst.

Der Umsatz stieg um 145 Millionen Franken auf 400,5 Millionen, und damit mit 58 Prozent nicht ganz so steil wie die Bestellungen. Der Umsatz sei noch von den tiefen Bestellungseingängen des letzten Jahres geprägt, schreibt Rieter.

Starker Zuwachs in Indien

Vor allem in den asiatischen Märkten konnte Rieter den Umsatz steigern. Die Markterholung in Indien führte zu einem Umsatzzuwachs von 188 Prozent auf 51 Millionen, in China setzte Rieter mit 68,5 Millionen 85 Prozent mehr um. Auch in den weiteren asiatischen Ländern steigerte Rieter den Umsatz um insgesamt 50 Millionen auf 137 Millionen Franken. Fast verdoppelt hat sich der Umsatz auch in Nord- und Südamerika. Die Türkei bleibt trotz vergleichsweise geringerem Wachstum weiter ein wichtiger Markt. Gesunken sind die Umsätze in Europa und Afrika.

Auf Stufe Ebit verbuchte Rieter einen Gewinn von neun Millionen. Der freie Cashflow lag bei 53,2 Millionen Franken.

Technologieführerschaft halten

Rieter wolle weiterhin an den Eckpunkten seiner Strategie festhalten, heisst es in der Mitteilung. Diese seien Innovationsführerschaft, schlanke Kostenstrukturen sowie die Stärkung des Geschäfts mit Komponenten, Ersatzteilen und Dienstleistungen. So hofft man, die Marktposition für die Zeit nach der Pandemie zu stärken und von der Erholung bestmöglich zu profitieren.

Zur Sicherung der Innovationsfähigkeit habe der Verwaltungsrat die Umsetzung des Projekts «Rieter Campus» freigegeben. Das Projekt beinhaltet ein Kunden- und Technologiezentrum am Standort Winterthur.