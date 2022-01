Textilmaschinen Bei Rieter brummt das Geschäft wieder Die Winterthurer Spinnereimaschinenherstellerin Rieter hat volle Auftragsbücher. Der Bestellungseingang hat sich im letzten Jahr mehr als verdreifacht. Stefan Borkert 26.01.2022, 15.00 Uhr

Rieter vermeldet einen starken Zugang bei den Bestellungen. PD

Nach zwei schwierigen Jahren ist der Rieter-Konzern wieder im Aufwind. Wie die Rieter Holding AG mitteilt, sind 2021 wegen der anhaltend hohen Nachfrage nach Neuanlagen, Komponenten und Serviceleistungen Bestellungen in Höhe von insgesamt 2,2 Milliarden Franken eingegangen. 2020 waren das noch 640 Millionen Franken. Der ausserordentlich hohe Bestellungseingang sei zudem global breit abgestützt. Einen wesentlichen Grund für diese Verschiebung der Nachfrage sieht Rieter in der Kostenentwicklung in China. Die Bestellungen kamen vor allem aus der Türkei, aus Indien, Lateinamerika, Usbekistan, China und Pakistan. Das Unternehmen verfügte per Jahresende 2021 über einen Bestellungsbestand von rund 1,84 Milliarden Franken (2020: 560).

Trotz der Engpässe bei Materialzulieferungen und Frachtkapazitäten entwickelte sich die Umsatzrealisierung bis zum Jahresende besser als erwartet, schreibt das Unternehmen weiter. Der Rieter-Konzern schliesst demnach das Geschäftsjahr 2021 mit einem Umsatz von rund 970 Millionen Franken (2020: 573) ab.

Spinnereimaschinen von Rieter sind weltweit gefragt. PD

Saurer-Geschäfte übernommen

Zum Dezember 2021 hat Rieter die von Saurer übernommenen Komponentengeschäfte Accotex und Temco konsolidiert. Mit der Akquisition von Accotex stärke Rieter ihre Marktposition im Komponentengeschäft. Zum Bestellungsbestand per Jahresende 2021 haben die beiden Geschäfte mit insgesamt rund 27 Millionen Franken beigetragen. Die Übernahme des dritten Geschäftes von Saurer, die automatische Spulmaschine soll im ersten Halbjahr 2022 abgeschlossen werden.

Wie Rieter weiter mitteilt, ist für den Höhenflug vor allem der Geschäftsbereich Maschinen und Systeme verantwortlich. Trotz der Probleme mit den Lieferketten erreichte dieser Bereich einen Umsatz in Höhe von gut 590 Millionen Franken, was gegenüber dem Vorjahreswert einer Verdoppelung entspricht. Der Umsatz konnte ausserdem in allen Regionen gesteigert werden, mit Ausnahme der Region Afrika. Der höchste Zuwachs mit plus 148 Prozent gegenüber dem Vorjahr wurde in Indien erzielt, gefolgt von der Region Nord- und Südamerika (126 Prozent) und den asiatischen Ländern (72 Prozent) ohne China, Indien und die Türkei.