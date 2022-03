Textilindustrie Rieter spinnt sich in die schwarzen Zahlen Nach ziemlichen Markteinbrüchen ist der Winterthurer Spinnereimaschinenproduzent Rieter wieder auf Kurs. Die Verkäufe ziehen an. Stefan Borkert 09.03.2022, 11.00 Uhr

Spinnereimaschinen von Rieter sind wieder gefragt. PD

2020 hat Rieter nach einem Verlust von 90 Millionen Franken im Jahr 2020 den Turnaround geschafft. Letztes Jahr verdiente der Textilmaschinenkonzern nach eigenen Angaben einen Gewinn vor Steuern (Ebit) von 47,6 Millionen Franken. Der Konzerngewinn betrug demnach knapp 32 Millionen Franken. Der Grund dafür ist, dass die Nachfrage bei den Spinnereien stark angezogen hat. 2020 ging diese praktisch gegen null.

Auftragseingang verdreifacht

Der Konzern teilt weiter mit, dass sich die Bestellungen im letzten Jahr verdreifacht hätten. Somit habe sich ein Auftragseingang von gut 2,2 Milliarden Franken ergeben. Der Umsatz machte ebenfalls einen Sprung nach oben und stieg demnach um 69 Prozent auf fast 970 Millionen Franken an.

Die Geschäfte liefen nach Angaben des Unternehmens allerdings nicht in allen Sparten gleich rund. Zwar wurde der Umsatz bei den neuen Maschinen verdoppelt, aber es resultierte dennoch ein Verlust in Höhe von 3,7 Millionen Franken. Im Vorjahr waren das allerdings noch minus 72 Millionen Franken gewesen. Die Bereiche Komponenten und After Sales generierten hingegen Margen von 9,4 und 15,2 Prozent.

Im Ausblick zeigt sich der Konzern optimistisch. Es wird bei Neumaschinen allerdings mit einer Normalisierung der Nachfrage gerechnet. Bei den Ersatzteilen hingegen geht Rieter von einer starken Auslastung aus. Was den Umsatz angeht, rechnet der Konzern wegen der vielen Bestellungen mit gegen 1,5 Milliarden Franken an. Eingepreist ist hier auch die Übernahme der drei Saurer-Geschäfte. Die Konsolidierung des grössten Saurer-Geschäfts, gemeint sind die automatischen Spulmaschinen, werde wie geplant im ersten Semester erfolgen. Gemäss Communiqué erwartet Rieter für die zweite Jahreshälfte dann einen höheren Umsatz als im ersten Semester.

Rieter in Winterthur hat wieder volle Auftragsbücher PD

Die Aktionäre dürfen auch aufatmen. Nach einer Dividendenpause im letzten Jahr sollen nun wieder vier Franken pro Aktie ausgeschüttet werden.