«Lediglich eine Verschnaufpause»: Textilbranche zeigt Zuversicht

Textilbranche «Lediglich eine Verschnaufpause»: Swiss Textiles und die Textilfirmen erachten das dritte Quartal 2021 als Delle und erwarten eine Rekordzunahme bei den Bestellungen Die Schweizer Textilindustrie hat jüngst einen Dämpfer erlitten. Die Exporte sind im dritten Quartal erneut ins Minus gerutscht, und im September haben sich Geschäftslage und Auftragsbestand eingetrübt. Die Branche und ihr Verband zeigen sich dennoch zuversichtlich. Thomas Griesser Kym 19.11.2021, 05.00 Uhr

Trotz Exportminus: Die Schweizer Textilindustrie geht davon aus, dass der Faden nicht gerissen ist. Bild: Ralph Ribi (Arbon, 12. Dezember 2019)

Zehn Quartale aneinander, so lange waren die Schweizer Textilexporte geschrumpft. Bis zum zweiten Quartal 2021, als sie erstmals wieder zulegten, und zwar um 12,7 Prozent ge­genüber der Vorjahresperiode. Entsprechend «stark optimistisch» präsentierten sich im Juli 2021 die Unternehmenserwartungen für das dritte Quartal, wie der Verband Swiss Textiles schreibt, zumal die Kapazitätsauslastung sowie die Einschätzung bezüglich Geschäftslage und Auftragsbestand durch die Firmen der Textil- und Bekleidungsindus­trie weiter nach oben zeigten.

Doch nun dies: Im dritten Quartal 2021 nahmen die Textilexporte im Vorjahresvergleich wieder um 4,6 Prozent ab (siehe Grafik unten), auf 275 Millionen Franken, und Swiss Textile nennt dieses Abschneiden «erschreckend schlecht».

Das Plus der Ausfuhren im Vorquartal also nur ein Strohfeuer? Die Branche auf den ausländischen Absatzmärkten wieder im Rückwärtsgang? Swiss Textiles relativiert und gibt ein Stück weit Entwarnung. Grund des Rückgangs seien die Baumwollausfuhren, die im dritten Quartal im Vorjahresvergleich um die Hälfte abnahmen. Dies wiederum bedingt durch die Schliessung der Glarner Jenny Fabrics im Sommer 2020, einer der grössten Schweizer Baumwollwebereien. Diese hatte im dritten Quartal 2020 noch Lager geräumt und Ware exportiert, was dieses Jahr nun weggefallen ist.

Ohne Baumwollgewebe ist der Textilexport gestiegen

Die Folge: Die Ausfuhren der Warengruppe Gewebe und Gewirke sanken im Berichtsquartal um 27 Prozent auf 54 Millionen Franken, während alle anderen Warengruppen ausser den technischen Textilien (–2 Prozent) im Plus lagen. Swiss Textiles hat errechnet: Unter Ausklammerung der Baumwollgewebe wurden die Textilexporte im dritten Quartal um 3,8 Prozent erhöht.

Abgesehen von den Ausfuhren zeigt sich: Der Start ins dritte Quartal wird in der Branche mehrheitlich als gelungen beurteilt, doch im September sei der Aufschwung ins Wanken geraten, schreibt Swiss Textiles. So sank in jenem Monat der Auftragsbestand unter das Niveau vom vergangenen Juni, und die Unternehmen stuften ihre Geschäftslage als schlechter ein als im Juni (siehe Grafik unten).

Angesichts der starken Entwicklung weiter Teile der übrigen Wirtschaft geht Swiss Textiles aber davon aus, dass die Textil- und Bekleidungsindus­trie mit ihren hierzulande rund 12'500 Beschäftigten im dritten Quartal «lediglich eine Verschnaufpause auf dem Weg nach oben» eingelegt habe. Die Kapazitätsauslastung der Branche kratzt mit 79 Prozent mittlerweile an der 80-Prozent-Marke (siehe Grafik unten).

Die Branche erwartet ein Rekordplus an Bestellungen

Mehr noch: Für das laufende vierte Quartal erwarte die Branche «eine im historischen Vergleich ausserordentliche Zunahme der Bestellungen». Danach gehen 53 Prozent der befragten Firmen von steigenden Bestellungen aus und lediglich 3 Prozent von sinkenden. Swiss Textiles schreibt aber auch, damit «dürfte der Zenit nun aber erreicht sein». Zudem seien die Erwartungen, was die Bestellungen aus dem Ausland betrifft, etwas gesunken.

Adrian Knezovic von der FTC-Geschäftsleitung. Bild: PD

Das meint auch Adrian Knezovic, Mitglied der Geschäftsleitung der Schweizer Cashmere-Firma FTC mit einer Produktion in China:

«Für den Schweizer Markt sind wir optimistischer als für den EU-Markt. Die Schweizer Kundschaft verfügt erstens über eine höhere Kaufkraft, und zweitens tätigt sie hinsichtlich Ethik und Qualität bewusstere Kaufentscheide als jene in der EU.»

FTC steht für Fair Trade Cashmere.

Sorgen bereiten Knezovic und anderen Firmen aber Engpässe im Transportwesen. Das führe zu höheren Preisen, Lieferverzögerungen und Verun­sicherung. Auch Swiss Textiles warnt: Lieferausfälle und Lieferverzögerungen gepaart mit relativ hoher Nachfrage «bergen auch kommerzielle Risiken wie beispielsweise die Einhaltung von Lieferverträgen».