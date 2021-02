Massentest Ostschweizer Unternehmer will regelmässige Massentests umsetzen: «Damit kann man einen grossen Teil der Probleme lindern» Häufige, breite Tests sind ein wichtiger Schritt in Richtung einer Normalisierung, glaubt Jacques Hefti, Gründer der Wiler Ixoris AG. Nun will er Altersheimen, Kitas oder Sportvereinen helfen, solche Strategien umzusetzen. Im Gepäck hat er einen neuartigen Test, der schon am Flughafen eingesetzt wird. Kaspar Enz 06.02.2021, 05.00 Uhr

Die Ixoris will zuerst in Altersheimen regelmässig breit testen. Bild: Jean-Francois Badias/AP

Die Kindertagesstätten in der Schweiz sind zwar noch immer offen. Aber es herrscht Singverbot. Das Personal trägt ständig Masken und isst getrennt von den Kindern. «Das ist langfristig für die Kinder nicht gut», sagt Jacques Hefti. Aber es ist auch für die Kitas selber nicht gut. «Es vergeht keine Woche ohne Verdachtsfälle bei Eltern, bei Kindern oder dem Personal», sagt Hefti. Er ist Verwaltungsratspräsident der Fiorino AG, die in St.Gallen und Umgebung rund ein Dutzend Kitas betreibt.

Die Quarantäneregeln führen so zu ständigen Ausfällen beim Personal. Erweist sich die Quarantäne im Nachhinein als unbegründet, wird der Ausfall nicht rückerstattet. «Aber wir müssen den Personalschlüssel einhalten.» Deshalb hat Fiorino vorsorglich schon letzten Herbst zusätzliches Personal eingestellt. Die Situation sei nicht nur finanziell schwierig für die Kinderbetreuungsbranche. «Es ist auch eine permanente Belastung des Personals.»

Massentests statt Quarantäne

Jacques Hefti, Unternehmer aus Wil. Bild: PD

Das Problem kennen nicht nur Kitas. Gerade Alters- und Pflegeheime, aber auch Schulen stehen in einer ähnlichen Situation. «Dabei könnte man einen grossen Teil der Probleme lindern, wenn man regelmässig breit testen würde», sagt Hefti. Als die Lage im letzten Herbst immer prekärer wurde, hoffte der Unternehmer, dass Bund und Kantone dran seien. «Sie hätten Zeit gehabt, um die Kapazitäten aufzubauen», sagt er. «Aber es geschah kaum etwas.» Deshalb nahm er sich der Sache an. Ende November gründete der Wiler die Firma Ixoris.

Dabei kam ihm zu Gute, dass er als Dozent an der Zürcher Fachhochschule ZHAW auch für die Start-up-Förderung zuständig ist. «Dabei hatte ich auch immer wieder mit Start-ups aus dem medizinischen Bereich zu tun», sagt Hefti.

In der Ender Diagnostics fand er für sein Vorhaben einen idealen Partner. Das Berner Start-up entwickelte einen neuartigen PCR-Test. Statt aus Nasen- oder Rachenabstrichen weist dieser das Coronavirus in der Spucke nach. Und ein Labor braucht dafür weniger als eine Stunde. Am Flughafen Zürich wird der Test bereits eingesetzt.

Speicheltests sind angenehmer

Der neue Test biete viele Vorteile. «Nasennabstriche sind unangenehm. Das will man nicht alle paar Tage machen.» Ausserdem müssen sie von medizinisch geschultem Personal durchgeführt werden.

«Eine Speichelprobe kann man auch selber abgeben.»

So könnte man in Altersheimen oder Schulen regelmässig Personal, Bewohner, Schüler oder Lehrer durchtesten, ohne Fachpersonal zu binden.

Schnell sind zwar auch die Antigen-Tests, die bereits eingesetzt werden. Diese reagieren aber nur auf hohe Konzentrationen des Virus. «Sie erkennen damit nur Infizierte, die bereits krank und hoch ansteckend sind», sagt Hefti. Der neuartige Test seiner Partner ist hingegen ein PCR-Verfahren. Dieser erkennt das Virus auch dann, wenn die Person keine Symptome zeigt oder noch nicht ansteckend ist. «Führt man solche Tests beispielsweise alle zwei Tage beim Personal eines Altersheims durch, kann man eine Ansteckung rechtzeitig erkennen und die Verbreitung im Heim unterbinden.» Und das mit deutlich weniger Ausfällen wegen Quarantäneregeln.

Partner mit langer Erfahrung

Um die Teststrategien zu entwickeln arbeitet die Ixoris auch mit dem Unternehmen Safoso zusammen. Es kommt ursprünglich aus dem Veterinärbereich und beriet vor bald 20 Jahren schon Länder dabei, BSE zu kontrollieren. «Sie haben viel Erfahrung bei der Eindämmung von Epidemien», sagt Jacques Hefti. Zu den Partnerfirmen der Ixoris gehört auch die Wiler Krisenmanagement-Beratung GU Sicherheit.

EIn Speicheltest ist angenehmer als die herkömmlichen Abstriche. Bild: Moritz Hager

Mit dem Know-How der Partnerfirmen im Rücken will Hefti nun beim Aufbau von Teststrategien und Kapazitäten helfen. In der ersten Phase seien gerade Alters- und Pflegeheime angesprochen. «Eine grössere Altersheimkette arbeitet bereits mit uns zusammen und wendet die Tests an», sagt Hefti. Demnächst sollen auch die Mitarbeitenden seiner Fiorino-Kitas regelmässig getestet werden. «Gleichzeitig sind wir im Gespräch mit der Stadt St.Gallen und dem Krippenverband Kibesuisse», sagt Hefti.

Die Ixoris ist auch mit Swissolympics und Sportverbänden im Gespräch. Eine Strategie mit regelmässigen Tests könnte es ermöglichen, beispielsweise in den Eishockey-Playoffs einen würdigen Schweizermeister zu küren. «Ohne dass am Ende die Mannschaft gewinnt, die am wenigsten Fälle hatte.»

Test wird zur Eintrittskarte

In einem nächsten Schritt wären regelmässige Tests auch anderswo einsetzbar: In Unternehmen, an Schulen, «oder am Eingang zum Supermarkt», schlägt Hefti vor. Wird der regelmässige Kurztest am Arbeitsplatz oder an öffentlichen Orten zur Routine, wird ein negativer Test zur Eintrittskarte. Eine schrittweise Öffnung der Wirtschaft werde so denkbar. Dabei helfen auch Impfungen, sagt Hefti. Alle Probleme lösen diese aber nicht.

«Es wird immer einen Teil der Leute geben, die sich nicht impfen lassen wollen. Und die Abwehrkräfte gegen das Virus scheinen sich mit der Zeit zurückzubilden.»

Ein logistisches Problem

Und auch die Umsetzung der regelmässigen Schnelltests ist nicht ohne Tücken. Um täglich Tausende von Tests durchzuführen, braucht es Laborkapazitäten und der Transport der Proben muss schnell gehen. «Es ist vor allem ein logistisches Problem», sagt Hefti. Und ein finanzielles. «Der Bundesrat hat sich zu einer breiteren Teststrategie bekannt», sagt Hefti. «Das muss auch heissen, dass Institutionen, die solche Tests durchführen, die Kosten erstattet bekommen.» So lange diese Frage nicht geklärt sei, würden auch viele Kunden zögern, sagt Hefti.

Doch auch wenn seine Ixoris schon damit begonnen hat, die neuartigen Tests an Altersheime, Unternehmen oder Sportvereine zu liefern: So schnell werde man Masken und Schutzkonzepte wohl nicht los. «Hoffentlich werden auf den Sommer hin Erleichterungen möglich», sagt Jacques Hefti. «Aber Corona ist wohl noch lange nicht verschwunden, wir müssen einfach lernen, besser damit umzugehen.»