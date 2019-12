Seniorenzentren als Investment: Tertianum wird wieder weitergereicht Die Beteiligungsgesellschaft Capvis ist auf Wachstumskurs. Nun hat sie die Pflegeheimgruppe Tertianum gekauft. Stefan Borkert Maurizio Minetti 19.12.2019, 05.00 Uhr

Lange Zeit war Berlingen mit dem Neutal der Sitz von Tertianum. Bild: Donato Caspari

Der jüngste Deal hat für Aufsehen gesorgt. Die Oltner Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site verkauft die Alters- und Pflegeheimgruppe Tertianum an die Beteiligungsgesellschaft Capvis. Zu den über 80 Wohn- und ­Pflegezentren sowie Residenzen von Tertianum gehören auch 16 Standorte in der Ostschweiz. 1982 in Bern gegründet, ist Tertianum 1990 von der Familie Künzli, die die Seniorenresidenz Neutal in Berlingen führte, übernommen worden. Was folgte, war ein steter Ausbau. 2008 ist der Firmensitz schliesslich von Berlingen nach Zürich verlegt worden. 2013 erfolgte der Einstieg der Swiss Prime Site AG, die nach mehreren Akquisitionen das Unternehmen nun an die Capvis weiterverkauft. Den Kaufpreis gaben Swiss Prime Site und Capvis nicht bekannt. Gemäss Schätzungen könnte eine halbe Milliarde Franken fliessen.