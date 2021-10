Hüttwiler Nüssli-Gruppe baut rund um den Erdball

Temporäres Bauen Pavillons in Dubai oder eine Konzerthalle in München: Hüttwiler Unternehmen Nüssli baut rund um den Erdball Zehn Pavillons für die Weltausstellung Expüo 2020 in Dubai und die Isarphilharmonie München sind fertiggestellt. Weitere Projekte laufen schon. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.00 Uhr

Der Deutsche Pavillon in Dubai ist einer von zehn, die Nüssli an der Expo 2020 gebaut hat. Bild: Andreas Keller

Die Nüssli-Gruppe kämpft weiter mit den Auswirkungen der Pandemie. Da einer ihrer Schwerpunkte auf Grossveranstaltungen liegt, muss sie wie andere Firmen in der Eventbranche, weiter Geduld haben, denn nur 50 Prozent der sonst geplanten Veranstaltungen würden im ersten Quartal 2022 stattfinden, sagt Nüssli-Chef Andy Böckli. Allerdings konnte Nüssli von Grossaufträgen unter anderem in München und Dubai profitieren, die vor Corona akquiriert wurden.

Eine Konzerthalle für die Münchner Philharmoniker

Die Münchner Philharmoniker haben ihr Provisorium bezogen. Bild: Jahreiss

Der Münchner Gasteig ist Europas grösstes Kulturzentrum. Die Sanierung dauert Jahre. Deshalb wird ein Interimsquartier im Stadtteil Sendling gebaut. Den Anfang haben nun die Münchner Philharmoniker gemacht, die bereits dort residieren. Das Provisorium hat Nüssli gebaut. Es sei eine der anspruchsvollsten Bauten, die Nüssli je realisiert habe, so Böckli. Entworfen haben den Bau die Architekten von Gerkan, Marg und Partner in enger Zusammenarbeit mit Yasuhisa Toyota und seinem Team von Nagata Acoustics, jenen Akustikexperten, die bei der Hamburger Elbphilharmonie im Einsatz waren. CEO Böckli sagt:

Andy Böckli, CEO der Nüssli-Gruppe Hüttwilen. Bild: Kevin Roth

«Der besonders hohe Anspruch des Publikums an die atmosphärische Ausstattung, den Komfort und die Klangqualität dieser Spielstätte auf Zeit war die grösste Herausforderung.»

Die fünfgeschossige Konstruktion besteht aus einer Stahlhülle aus Systemmaterial sowie vorgefertigten Holzmodulen, die den Innenausbau bilden. Der 60’000 Kubikmeter grosse, dunkel gehaltene Konzertsaal bietet Platz für rund 1800 Zuschauerinnen und Zuschauer. Chefdirigent Valery Gergiev lobt:

«Mit der Isarphilharmonie eröffnen wir einen zukunftsweisenden Konzertsaal mit exzellenter Akustik.»

Geplant ist die Isarphilharmonie als Konzerthalle für fünf Jahre. Obwohl für eine Interimsnutzung konzipiert, erfülle sie alle Anforderungen, die auch für einen Festbau gelten, so Böckli. Es sei also gut möglich, dass das Gebäude weiter für Konzerte und andere Veranstaltungen genutzt werde, wenn die Isarphilharmonie eines Tages wieder in die Innenstadt zügelt.

Aussenansicht der temporärer Konzerthalle für 1800 Zuhörerinnen und Zuhörer in München. Bild: PD

Neben München hat auch die Stadt Nürnberg im Oktober einen Nüssli-Bau bekommen. Dabei handelt es sich um eine neue multifunktionale Sport- und Veranstaltungshalle am Tillypark. Und weiter sagt CEO Böckli, dass auch die temporäre Turnhalle in Allschwil diesen Monat übergeben wurde. Bei dieser Halle handelt es sich um ein neues Projekt von Nüssli. Komplett ausgestattete Hallen können für Schulen, Gemeinden oder auch Unternehmen in wenigen Wochen als Interimgebäude aufgestellt werden.

Festivals und Sportveranstaltungen

Schaut man in die Auftragsbücher, dann tanzt Nüssli rund um den Erdball auf vielen Hochzeiten. So laufen bereits die Vorbereitungen für diverse Ski Weltcuprennen in der Schweiz und Österreich sowie den Biathlon Weltcup in Ruhpolding. Das Bigair Chur Festival mit dem Freeski World Cup und der Snowboard World Cup stehen Ende Oktober an. Ausserdem haben die Aufbauarbeiten für verschiedene Eventstrukturen für das Formel-1-Rennen in Jeddah, Saudi-Arabien begonnen. Böckli ergänzt, dass Nüssli 2022 in München am grössten Multisportevent in München seit den Olympischen Spielen 1972 beteiligt sei.

Nüssli baut auch wieder für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln. Auch hier haben die Vorbereitungen schon begonnen. Das gilt auch für die Fussballweltmeisterschaft in Katar, die Schwimm-Weltmeisterschaften in Japan und die Commenwealth Spiele in Birmingham. Er fährt fort, dass Nüssli auch beim Formel-1-Rennen in Zandvoort, dem Moto Grand Prix in Spielberg und dem Formel-E-Rennen in Berlin dabei sein werde.

Pavillons für die Expo 2020

Der Pavillon von Belarus war in Dubai als erster fertig. Bild: Andreas Keller

Bereits vom Publikum und den auftraggebenden Ländern genutzt werden in Dubai an der Weltausstellung Expo 2020 zehn Pavillons. Mit Weltausstellungen verbindet Nüssli nicht nur positive Erfahrungen. Haben doch an der Expo in Mailand 2015 ausgerechnet die USA ihren spektakulären Pavillon nicht bezahlt. Der Abschreiber in Höhe von gegen 20 Millionen Franken hatte dem Thurgauer Unternehmen, damals unter anderer Führung als heute, fast das Genick gebrochen. Nüssli CEO Böckli kann aber für Dubai beruhigen. «Bereits 90 Prozent der Rechnungen sind bezahlt.»

Monaco hat einen Pavillon mit kaleidoskopartiger Inneneinrichtung. Bild: Andreas Keller

Insgesamt hat Nüssli schon 35 Pavillons an den letzten sieben Expos gebaut. Aber noch nie soviel wie in Dubai. Zeitweise seien 1800 Projektbeteiligte vor Ort im Einsatz gewesen, sagt Expo-Projektleiter Harald Dosch. Technisch gesehen sei der Luxembourg-Pavillon eine riesige Herausforderung gewesen. Projektleiter Claus Kruppa sagt dazu: «Es hat mehrere Wochen gedauert, um das Gebäude zu verstehen. Nur durch tiefes Studium der Pläne konnten wir einen Weg finden, die aussergewöhnliche Fassade und Ausstellung zu realisieren.»

Für den Bau des Pavillons von Baden-Württemberg blieb Nüssli wenig Zeit. Bild: Andreas Keller

Jeder Pavillon hat seine Besonderheiten. Bei jenem von Baden-Württemberg kam allerdings noch ein Umstand hinzu, der an den Weltausstellungen öfters vorkommt: kurze Bauzeit durch späte Auftragserteilung. Im Gegensatz dazu war der Belarus-Pavillon von Nüssli der erste fertiggestellte Expo-Bau.

Österreich hat eine Anlage mit Kegeltürmen gewünscht. Der Entwurf stammt von den Architekten von Querkraft. Bild: PD