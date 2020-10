Temporärer Ersatz für Europas grösstes Kulturzentrum: Trotz Corona liegt die Thurgauer Nüssli-Gruppe beim Bau im Zeit- und Kostenplan Der Rohbau steht, das Richtfest ist gefeiert: Nüssli kommt planmässig voran bei der Errichtung einer temporären Konzerthalle für den Gasteig Sendling in München. Qualitativ soll das Provisorium einem festen Bau in nichts nachstehen. Thomas Griesser Kym 16.10.2020, 08.00 Uhr

Schlagen am Richtfest symbolisch die letzten Nägel ins Holz: Annette Löber vom Architekturbüro GMP, der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter und Nüssli-Chef Andy Böckli. Bild: PD

Es ist das grösste Kulturzentrum Europas, der Gasteig Sendling in München. Im Spätsommer 2021 wird der Gasteig in eine temporäre Konzerthalle umziehen, und dies für fünf Jahre. In dieser Zeit wird der Gasteig für 450 Millionen Euro saniert.