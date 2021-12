Telekommunikation «Merry Christmas» – Herisauer Firma macht Ur-SMS fälschungssicher Die erste SMS ist 1992 über ein Natel verschickt worden. Am letzten Dienstag ist die Nachricht für 107’000 Euro bei Paris vom Auktionshaus Aguttes versteigert worden. Die Ausserrhoder Blockchain Trust Solutions AG hat das digitale Zertifikat dazu erstellt. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Die erste SMS der Welt ist ein Weihnachtsgruss gewesen. PD

Vodafone hat die erste SMS der Welt als sogenannten Non-Fungible Token (NFT) versteigert. Übermittelt wurde sie im Vodafone-Netz vor fast drei Jahrzehnten und empfangen von Vodafone-Mitarbeiter Richard Jarvis auf einer Weihnachtsfeier am 3. Dezember 1992. Die Nachricht lautete: «Merry Christmas». Versteigert hat die SMS das Auktionshaus Aguttes in Frankreich. Der Käufer hat den exklusiven Besitz einer detaillierten und einzigartigen Nachbildung des ursprünglichen Kommunikationsprotokolls erworben. Vodafone spendet das Geld an das UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen.

In nur 32 Tagen hat das Start-up Blockchain Trust Solutions AG aus Herisau (BCTS) die gesamte Technik für das digitale Zertifikat erstellt. Jakob Gülünay ist CEO des gerade mal drei Jahre alten Unternehmens. Zu dem Auftrag von Vodafone beigetragen habe das Netzwerk aus Kunden, Lieferanten und Partnern, «die genau Bescheid wissen, was wir können», sagt Gülünay. Für diesen Einsatz, der auch ein grosses Mass an Kommunikation beinhaltete, sei ein grosses interdisziplinäres Team notwendig gewesen, ein Team, das sich gegenseitig blind vertrauen können musste.

Jakob Gülünay, CEO Blockchain Trust Solutions AG, Herisau. PD

«Ohne dies wäre es schlicht undenkbar gewesen, ein Projekt dieses Ausmasses innert 32 Tagen von der Idee bis zur Auktion umzusetzen.»

Er erklärt weiter, dass die BCTS die gesamte Technik verantwortet habe, vom Consulting im Projekt, über das Design des Smart Contracts sowie dessen Programmierung durch den Technologiechef (CTO), Toni Caradonna.

«Weiter haben wir das Auktionshaus sowie den passenden Anwalt aus der Schweiz eingebunden. Er hat die verschiedenen Parteien innert kürzester Frist zusammengebracht. Involviert waren Firmen aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz.»

Die SMS ist als sogenannter Non-Fungible Token (NFT) versteigert worden. Frei übersetzt heisst das auf Deutsch etwa «nicht austauschbare Wertmarke». Gülünay zeigt auf einen Beitrag in der Zeitschrift «Stern», der eine treffende Beschreibung liefert. Demnach sind NFTs digitale Codes, die auf fassbare Objekte oder virtuelle Güter verweisen. Es geht nicht um die Rechte an Fotos oder Videos, die man sich ansehen kann: Diese unterliegen Urheberrechten und sind nicht Teil eines NFT. Ein NFT ist vielmehr ein digitales Abbild, das auf der Blockchain-Technologie basiert und dadurch fälschungssicher ist. Dank dieser Datenkette ist man erwiesenermassen der einzige Eigentümer dieses Codes. Je nachdem auf was das NFT in der realen Welt Bezug nimmt, desto grösser ist seine Bedeutung.

NTF haben den Durchbruch geschafft

Bei Vodafone heisst es, dass NTFs in den letzten 12 Monaten ihren Durchbruch erlebt haben. Diese würden auf der Blockchain gespeichert und dienten als einzigartige Eigentumszertifikate, die das Eigentum an einem bestimmten Vermögenswert digital nachweisen. Zum Einsatz kämen die Zertifikate zum Nachweis etwa des Eigentums an digitalen Kunstwerken und Sammlerstücken bis hin zu virtuellen Gegenständen für Onlinespiele und Web-Domains.

Ist denn ein solches Zertifikat vor Diebstahl oder Kopie tatsächlich vor Hackern auf alle Zeiten gesichert? Gülünay sagt grundsätzlich ja, vorausgesetzt man halte sich an gewisse Regeln. Hier stehe das Thema Selbstverantwortung an oberster Stelle. Man könne sich das wie bei einer EC-Karte vorstellen. Bekannt sei die IBAN auf der Karte. Für die geheime Pin hingegen sei verantwortlich, wem die Karte gehöre.

«Wenn ich nicht gut genug aufpassen, die Karte verliere und darauf dummerweise auch noch der PIN-Code steht, ist der Weg offen für Diebstahl.»

Gülünay fährt fort, dass es sich bei einem Wallet ähnlich verhalte. Der Public-Key (vergleichbar mit der IBAN) sei die Adresse, von welcher Transaktionen gesendet und empfangen werden können. Aber senden gehe nur, wenn man den privaten Schlüssel, den Private Key besitze, vergleichbar mit dem PIN-Code.

Nachfrage bei BCTS nimmt zu

Die publikumswirksame Versteigerung der SMS hat die BCTS noch bekannter gemacht. Gülünay spricht von einer grundsätzlich erhöhten Nachfrage.

«Vor allem aus dem Ausland bekommen wir aktuell sehr viele Anfragen bezüglich der Umsetzung von entsprechenden Ideen. Aktuell sind das vor allem Anfragen aus den Bereichen Sport und Kunst, wo wir bereits entsprechende Projekte haben.»

Die BCTS mit CEO Jakob Gülünay hatte bereits im Sommer 2020 ein digitales Impfzertifikat entwickelt. Leader/Marlies Thurnheer

Bei der BCTS hat man auch schon sehr früh auf die Covid-Pandemie reagiert und ein fälschungssicheres Impfzertifikat entwickelt. Gülünay sagt, dass man das mit dem Konsortium https://immupass.org/ auch unter Beweis gestellt habe.

«Wir hatten bereits im Sommer 2020 eine fertige Lösung, welche man hätte einsetzen können.»

Man habe versucht diese Lösung an verschiedenen Stellen zu präsentieren und zu platzieren. Das Bedürfnis sei damals noch nicht so hoch gewesen. Das BAG (Bundesamt für Gesundheit) habe sich mittlerweile für eine andere Lösung entschieden.

Für Zertifikate werden digitale Zwillinge hergestellt. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Gülünay antwortet, dass man sich bei Digitalisierungsprozessen immer die Frage stelle, wie kann ich ein Objekt, einen Prozess digitalisieren? Und so werde versucht, wo immer es notwendig sei, diese Abbilder so herzustellen, dass kein Copypasting möglich ist:

«Wenn ich ein Musikstück auf meinem Computer habe und copypaste drücke, dann kann ich das auf einfachste Art und Weise vervielfältigen. Bei einem Bitcoin beispielsweise geht das nicht.»

Somit stelle sich immer die zentrale Frage: Wie soll ich einen Geldschein oder einen Fahrausweis digital abbilden, ohne dass er per Copypaste vervielfältigt werden kann?

Das ist das Protokoll eines Meilensteins in der Telekommunikation. PD

Die SwissDLT Blockchain von BCTS sei im Übrigen CO 2 -neutral, sagt Gülünay. Die Technologie komme zum Einsatz überall dort, wo Vertrauen digitalisiert werden solle und eine unabhängige Kontrolle benötigt werde, also dort wo man zentrale Systeme optimieren oder ablösen müsse durch dezentrale Systeme. Aktuell sei BCTS in Projekte aus den Bereichen Energie, Solarstrom, Herkunftsnachweis, Banking, Sport, Kunst und Gutscheinen involviert. Technisch sei fast alles machbar. Er betont:

«Was uns als Blockchain Trust Solutions sehr wichtig ist, ist, dass Blockchain nicht überall Sinn macht. Vielfach ist eine Prozessoptimierung oder eine bessere Datenbankstruktur die einfachere und bessere Lösung.»

Nur eine Blockchain-Lösung haben zu wollen, weil es cool und trendy sei, mache halt nicht immer Sinn. Die BCTS berate aus diesem Grund viele Unternehmen, wenn es darum gehe, ob, wie und wo Blockchain sinnvoll eingesetzt werden könne. Aktuell seien es je nach Bereich die Regulatorien, welche grosse Hürden darstellten. Das werde sich aber mit der Zeit legen. Die Schweiz sei hier sehr fortschrittlich und international ganz vorne dabei.

