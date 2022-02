Technologiezentrum «Rentabel und gesund»: Die Appenzeller Elektronikfirma KUK wächst rasant und baut weiter aus Effizienter werden, innovativ bleiben – das bezweckt die KUK Electronic AG mit dem Bau eines neuen Technologiezentrums direkt beim Hauptsitz in Appenzell. Das Unternehmen ist 2021 mit zweistelliger Rate gewachsen und profitiert von mehreren industriellen Megatrends. Und von der globalen Chipkrise. Thomas Griesser Kym 08.02.2022, 15.00 Uhr

Mitarbeitende des Automatisationsteams der KUK Electronic AG in Appenzell. Bilder: PD

1990 gründeten die Gebrüder Bruno und Hansueli Koster in Appenzell die KUK Electronic AG. Mittlerweile, gut 31 Jahre später, ist das Unternehmen zu einer Gruppe mit gut 750 Mitarbeitenden an Standorten in sechs Ländern in Europa und Asien angewachsen. KUK entwickelt und fertigt kundenspezifische Spulen, bestückt Leiterplatten und montiert Elektronikkomponenten und -baugruppen.

Und das Wachstum und der Ausbau gehen weiter. Im Sommer 2022 will KUK vis-à-vis dem Hauptsitz und Produktionsgebäude an der Industriestrasse in Appenzell ein neues Technologiezentrum eröffnen. In den Bau mit einer Nutzfläche von 500 Quadratmetern und dessen Infrastruktur investiert KUK laut CEO Manuel Inauen «mehrere Millionen Franken».

Energiewende erfordert sparsamere Elektronikkomponenten

Im Technologiezentrum werden die Teams der Produktentwicklung und der Automatisation versammelt und unter einem Dach zusammengeführt, was die Wege verkürzt und es KUK erlaubt, die Zahl der Standorte in Appenzell von drei auf zwei zu konzentrieren. Der kleine Standort Hoferbad, an dem heute die Automatisation untergebracht ist, gleich hinter dem Bahnhof, kann aufgelöst werden.

KUK-Chef Manuel Inauen.

Das neue Technologiezentrum, an dem seit einem Jahr gebaut wird, ermöglicht es laut Inauen der KUK Group, ihre Innovationsstärke zu erhalten. Der Chef und Maschinenbauingenieur sagt:

«Gerade in Zeiten angespannter Lieferketten und Materialknappheit sind variable Produktionsanlagen aus dem eigenen Haus essenziell.»

Zur Unterstützung der Energiewende entwickelten die KUK-Kunden immer kleinere und verbrauchsärmere Elektronikkomponenten. «Deren Produktion stellt höchste technologische Ansprüche, mit denen KUK mithalten will», sagt Inauen.

Investitionen auch in der Slowakei und in China

Neben dem Ausbau in Appenzell, wo über 200 Mitarbeitende beschäftigt sind, investiert KUK auch an anderen Standorten. So baut das Unternehmen gegenwärtig in der Slowakei eine zusätzliche Fabrikationshalle mit 1000 Quadratmetern, und auch in China wird die Produktionsfläche erweitert, wie Inauen sagt, der seit zehn Jahren für KUK arbeitet und 2021 Hansueli Koster als CEO abgelöst hat. Koster sitzt weiterhin in der Geschäftsleitung und ist Verwaltungsratspräsident.

Die Pandemie hat dem Unternehmen nichts anhaben können, im Gegenteil. Für 2021 spricht Inauen von einem Umsatzwachstum von 22 Prozent, wobei rund 17 Prozent echtes Verkaufswachstum seien und rund 5 Prozent auf die Teuerung entfallen. Die Firma sei «rentabel und gesund» und profitiere von mehreren industriellen Megatrends, für die hohe Nachfrage nach den KUK-Produkten bestehe.

Bei der KUK Electronic AG ist Präzisionsarbeit gefragt.

Motoren für Fertigungslinien von Halbleitern

Inauen nennt die Elektromobilität oder die Fotovoltaik. Sodann die Medizinaltechnik und Sensorik, die miniaturisierter Spulen und Elektronik bedürfen, sowie die nächste Automatisierungsstufe in der Industrie. Und die weltweite Chipknappheit. Als deren Folge sind Europa und Amerika bestrebt, eigene Chipproduktionskapazität aufzubauen, um sich aus der Abhängigkeit von China zu lösen.

Wie Inauen sagt, benötigen die Fertigungslinien zur Herstellung der Chips spezielle Motoren. Und solche Motoren produziert KUK und beliefert damit einen Schweizer Kunden, der die Motoren wiederum an die Hersteller der Fertigungslinien verkauft.

KUK plant, das neue Technologiezentrum in Appenzell im Sommer 2022 mit einem Fest zu eröffnen. Das böte dann gleich auch Gelegenheit, das 30-jährige Firmenjubiläum, das 2020 wegen der Pandemie nicht gebührend gefeiert werden konnte, in irgendeiner Form nachzuholen.