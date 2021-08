Gefragte Technologie: Huber+Suhner gewinnt an Tempo

TECHNOLOGIE Huber+Suhner gewinnt an Tempo – verdoppelte Ergebnisse und hoher Auftragseingang Der Herisauer Hersteller von Kabeln und Steckern erfreut sich einer steigenden Nachfrage nach seinen Produkten. Und die Dynamik der Zielmärkte dürfte vorderhand anhalten. Thomas Griesser Kym 17.08.2021, 09.22 Uhr

Ein gekühltes Radox-Schnellladekabel von Huber+Suhner für Elektroautos. Bild: PD

Mindestens 10 Prozent mehr Umsatz als in der Vorjahresperiode und eine operative Marge von rund 12 Prozent des Umsatzes – das hatte Huber+Suhner am 25. Juni 2021 für das erste Semester dieses Jahres in Aussicht gestellt und damit seine ursprüngliche Prognose erhöht. Nun zeigt sich: Die Voraussagen sind erfüllt worden.

Huber+Suhner-Chef Urs Ryffel. Bild: Ennio Leanza/KEY

So hat der Technologiekonzern mit Sitz in Herisau und Pfäffikon ZH die Verkäufe um 12,7 Prozent gesteigert (siehe Tabelle). Mit 424 Millionen Franken liegt der Umsatz zwar noch um gut 5 Prozent unter jenem des ersten Halbjahrs 2019, doch die operative Marge wurde auf 12,2 Prozent verbessert. Im ersten Semester 2019 lag sie bei 10,7 Prozent, im ersten Semester 2020 war sie coronabedingt auf 6,7 Prozent eingebrochen. Konzernchef Urs Ryffel sagte an einer Telefonkonferenz:

«Wir haben von einem sehr vorteilhaften Marktumfeld profitiert.»

Digitalisierung ist einer der Schrittmacher

Im Jahresvergleich hat Huber+Suhner Betriebsergebnis und Konzerngewinn glatt verdoppelt. Zudem lässt der um ein Viertel erhöhte Auftragseingang auch für die Zukunft ein geschäftliches Wachstum erwarten. Für das ganze Jahr 2021 hält Huber+Suhner vorerst an der Prognose fest, dass der Umsatz mit zweistelliger Rate steigen dürfte und die operative Marge leicht über dem mittelfristigen Zielband von 8 bis 10 Prozent landen werde.

Der Konzern profitiert laut den Angaben davon, dass «die Mehrheit der Zielmärkte klar aufsteigende Tendenz» zeigt. Das habe zu einem «insgesamt sehr starken Nachfrageanstieg» geführt. Als Beispiele florierender Märkte, in denen die Kabel, Stecker und Antennen Huber+Suhners gefragt sind, nennt das Unternehmen Mobilfunk, Elektromobilität, Medizinaltechnik, Windenergie, Wehrtechnik oder Rechenzentren. Dahinter stehen gesellschaftliche Trends wie nachhaltige Mobilität, wachsende Datenmengen oder ein zunehmendes Bedürfnis nach Sicherheit.

Kunden vermehrt segments- und technologieübergreifend bedienen

Doch nicht überall läuft es wie geschmiert. So würden Projekte im Bahngeschäft «weiterhin nur zögerlich» vergeben. Allerdings hat sich das Geschäft mit Produkten zur Integration mobiler Kommunikation in Zügen gut entwickelt. Das zeigt für Huber+Suhner, dass es wichtig und richtig sei, den einzelnen Kunden verstärkt Innovationen über alle drei Technologien Hochfrequenz, Niederfrequenz und Fiberoptik hinweg anbieten zu wollen.

Rückläufig waren innert Jahresfrist die Mitarbeiterzahlen, um gut 50 in der Schweiz und um rund 400 insgesamt. Allerdings seien «die Kapazitäten weltweit aufgrund des hohen Auftragsbestands wieder im Aufbau begriffen».

Gegenwind, der im zweiten Semester 2021 noch etwas auffrischen könnte, spürt Huber+Suhner wegen gestiegener Preise für Rohstoffe und Fracht sowie längerer Lieferzeiten, wie Finanzchef Ivo Wechsler sagte.