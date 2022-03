Inficon floriert und baut die Kapazität um die Hälfte aus

Technologie Hohe Nachfrage: Inficon baut die Kapazität um die Hälfte aus Der St.Galler Hersteller von Vakuuminstrumenten hat 2021 mehr verkauft und die Rentabilität gesteigert. Zur Beseitigung von Engpässen in der Produktion und um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, werden die Fabriken in Europa und Amerika erweitert. Thomas Griesser Kym 03.03.2022, 11.24 Uhr

US-Produktionsstandort von Inficon in Syracuse. Bild: PD

Das Messtechnikunternehmen Inficon mit Hauptsitz in Bad Ragaz und einem seiner Produktionsstandorte in Balzers hat 2021 von hoher Nachfrage nach seinen Vakuuminstrumenten profitiert. Der Reingewinn stieg um 63 Prozent auf 80 Millionen US-Dollar und der Umsatz um 30 Prozent auf 516 Millionen Dollar. Dies trotz Engpässen in der Produktion.