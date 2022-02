Der Technologiekonzern Bühler hat «eine solide Basis gelegt»

Technologie Bühler hat «eine solide Basis gelegt»: Die Bestellungen haben mächtig angezogen –Sicherheitsdispositiv für die Beschäftigten in der Ukraine Dank dicker Auftragsbücher sieht sich der Technologiekonzern gerüstet für eine Rückkehr zu Wachstum des Umsatzes und der Rentabilität. In der Ukraine, wo Bühler just Ende 2021 neue grössere Aufträge erhalten hat, sind Pläne geschaffen worden zum Schutz der lokalen Mitarbeitenden. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 15.02.2022, 17.43 Uhr

Arbeiten im 2019 eröffneten Innovationscampus Cubic am Hauptsitz Bühlers. Bild: Urs Bucher (Uzwil, 22. Mai 2019)

2021, das zweite Jahr der Coronapandemie. Dem Technologiekonzern Bühler ist es gelungen, Umsatz und Betriebsergebnis auf Vorjahresniveau zu stabilisieren (siehe Tabelle). Das bedeutet aber auch: Gegenüber 2019 fehlen Bühler 100 Millionen Franken Betriebsergebnis und über eine halbe Milliarde Umsatz. Doch Konzernchef Stefan Scheiber schaut an der Bilanzmedienkonferenz lieber nach vorn. Und hier stehen die Chancen gut, dass Bühler wieder zulegen kann.

Denn: 2021 hat sich die Weltwirtschaft zügig vom Einbruch des Vorjahres erholt. Bei Bühler mit Hauptsitz in Uzwil äussert sich dies in einem Anstieg des Auftragseingangs um 15,6 Prozent auf gut 3 Milliarden Franken und einem Auftragsbestand zum Jahresende von 1,94 Milliarden Franken – das sind 400 Millionen oder 27 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

Die Rentabilität ist noch nicht zufriedenstellend

Mit den dicken Auftragsbüchern im Rücken sieht Finanzchef Mark Macus «eine solide Basis gelegt», um das Geschäft ab 2022 voranzubringen. Zwar bleibt Scheiber beim Ausblick vage, denn das Umfeld – Pandemie, Geopolitik, Lieferketten, Rohstoffpreise, Inflation – ist mit einigen Unwägbarkeiten behaftet. Scheiber zeigt sich jedoch überzeugt: Läuft es einigermassen normal, wird Bühler 2022 mehr verkaufen als im Vorjahr.

Mit der operativen Marge, die Bühler 2021 auf 5,4 Prozent des Umsatzes stabil zu halten vermochte, ist Macus «nicht zufrieden», aber: «Mit steigendem Umsatz wird auch die Rentabilität wieder zunehmen» und rücke eine Rückkehr zu einer Marge wie 2019 (7,6 Prozent) in den Bereich des Möglichen.

Zukunftsträchtige Geschäftsfelder

Am besten lief es Bühler 2021 mit Druckgussanlagen zur Herstellung von Strukturteilen für Autos, mit Anlagen für die Oberflächenbeschichtung oder die Produktion von Elektrodenpaste für Lithium-Ionen-Batterien.

Verkostung gesunder Snacks, die Bühler gemeinsam mit dem österreichischen Start-up Selectum entwickelt hat. Bild: PD

Auch Mühlen, Anlagen zur Herstellung von Milchalternativen oder gesunder Snacks und zur Verarbeitung pflanzlicher Proteine als Fleischersatz erfreuten sich guter Nachfrage. Bühler bedient so Nachhaltigkeitstrends wie E-Mobilität und steigendes Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein.

Forschung und Entwicklung wird hochgehalten

Innovationen bleiben unerlässlich. In den vergangenen zwei Jahren 2020/21 hat Bühler jeweils 5,2 Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung gesteckt, und die Fünf vor dem Komma wolle man beibehalten, sagt Technologiechef Ian Roberts.

Bei den Innovationen geht es neben neuen Produkten darum, die Anlagen immer besser zu machen, sodass sie produktiver und effizienter werden, weniger Energie und Wasser verbrauchen und weniger Abfall anfällt.

Bühler baut das Servicegeschäft laufend aus

Immer wichtiger wird auch das Servicegeschäft, das bereits ein Drittel zum Umsatz beiträgt. Bühler ist hier nahe an seinen Kunden, mit weltweit 103 Servicestützpunkten und dank der Digitalisierung mit immer mehr Wartung aus der Ferne. Auch sei es dem Konzern, der 30 Fabriken unterhält, 2021 gelungen, trotz coronabedingter Einschränkungen alle Kunden stets pünktlich zu beliefern.

Scheiber nimmt dies als Beleg dafür, dass die Kunden wüssten, dass sie sich auf Bühler verlassen könnten. Ein Lohn der Anstrengungen: Im Berichtsjahr ist der Auftragseingang in allen geografischen Regionen gestiegen, wobei je gut 30 Prozent aus Asien und aus Europa hereinkamen. Grösster Einzelmarkt ist China mit 22 Prozent.

Fleischalternativen müssen «grossartig schmecken»

Bühler ist aber auch in Märkten aktiv, die auf den ersten Blick weniger attraktiv scheinen, Afrika beispielsweise. «Afrika ist ein wichtiger Markt für uns», sagt Scheiber. Als Beispiel nennt er den Bau eines integrierten Foodparks in Angola, den Bühler ab Ende 2022 bis zum dritten Quartal 2023 mit einer Reismühle, einer Weizenmühle und einer Nudellinie ausrüstet.

Und was ist mit dem Fleischkonsum? Roberts macht sich keine Illusionen:

«Die Fleischproduktion wächst global.»

Deshalb müsse man darauf hinarbeiten, die Fleischproduktion nachhaltiger zu machen, indem sie weniger Energie verbrauche, weniger CO 2 verursache. Aus­serdem entwickelt Bühler Prozesse und baut erste Anlagen, die Insektenprotein zu Tierfutter verarbeiten. Und dann nennt Roberts noch einen Punkt, der aus Sicht vieler Konsumentinnen und Konsumenten gewiss ein zentraler ist:

«Wir müssen sicherstellen, dass Fleisch- und Milchalternativen grossartig schmecken.»

Sorge um Standort in der Ukraine

Bühler-Chef Stefan Scheiber. Bild: PD

Bühler ist auch in der Ukraine präsent. 2008 eröffnete der Konzern eine Niederlassung in der Hauptstadt Kiew, 2013 wurde das Vertriebsbüro um eine Servicestation erweitert. In der Spitze zählte der Standort 30 Mitarbeitende. Bühler-Chef Scheiber sagt:

«Der Ausbau erfolgte im Zusammenhang mit grossen Aufträgen.»

So bestellte die Ukraine als bedeutende Getreideproduzentin Silos, Anlagen zur Be- und Entladung von Schiffen und teils auch zur Getreideverarbeitung. Scheiber sagt:

«Wir haben sehr gute Kunden in der Ukraine.»

Bühler kooperiert mit einer Sicherheitsfirma

Heute beschäftigt der Bühler-Standort in Kiew noch zehn Mitarbeitende. Das Unternehmen beobachtet die Entwicklung des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland genau. Scheiber sagt:

«Wir verfügen über gute Pläne, um unser lokales Team vorzubereiten und zu schützen.»

Dabei arbeite Bühler wie in Krisensituationen üblich mit einer Firma zusammen, die auf Sicherheitsberatungen spezialisiert ist. Ausländische Mitarbeitende Bühlers sind momentan nicht in der Ukraine, «und wir schicken gegenwärtig auch keine dorthin». Scheiber zeigt sich fest entschlossen, in der Ukraine präsent zu bleiben, ausser die Sicherheit der Mitarbeitenden wäre bedroht.

Taufrische Aufträge aus der Ukraine erhalten

Grundsätzlich aber gelte:

«Wir ziehen uns nicht zurück. Das sind wir auch unseren Kunden schuldig.»

Zumal Bühler laut Scheiber just Ende vergangenen Jahres wieder grössere Aufträge aus der Ukraine für die Getreidelogistik erhalten hat. Die Aufträge seien nun im Engineering, und Ende 2022 oder Anfang 2023 sollen die Anlagen geliefert werden. Stefan Scheiber sagt:

«Wir hoffen, dass sich die Situation in der Ukraine zum Guten entwickelt.»

