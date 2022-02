TASCHENGELD Wie nützlich ist die Sackgeld-App der SGKB für kleine Kinder? – Das sagt eine Expertin dazu Mit dem neuen Kinder- und Jugendangebot von SGKB und GKB können bereits Sechsjährige per Karte oder Online zahlen. So früh wie bei keiner anderen Bank. Das erste Sackgeld soll aber doch als Münz ausbezahlt werden, rät Pro Juventute. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 24.02.2022, 05.00 Uhr

Sollen Sechsjährige bereits digital den Zvieri kaufen können? Mit der «MIniBank» der SGKB wäre das möglich. Bild: PD

«Wenn Kinder im Fantasie- und Rollenspiel Erwachsene spielen, spielt die digitale Welt da automatisch mit hinein», sagt Franziska Vogt. Sie leitet das Zentrum für Frühe Bildung an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen und erforscht dort auch, wie kleine Kinder die Digitalisierung erleben. Kinder können im Spiel ein Holzstück nehmen und so tun als wäre es ein Handy. Digitales ist im Spiel der Kinder selbstverständlich. «Ebenso wie das Bezahlen mit Karte und Handy», sagt Vogt. Für sie ist deshalb klar: Bereits für Kinder im Vorschulalter ist digitales Bezahlen normal.

Bargeld verliert an Bedeutung

Christian Schmid, CEO der St.Galler Kantonalbank (SGKB). Reto Martin

Die St.Galler Kantonalbank trägt dem Rechnung. Gemeinsam mit der Graubündner Kantonalbank hat die SGKB ein neues Angebot für Kinder und Jugendliche lanciert. Sie preist «SGKB You» an als das «Konto, das mitwächst». Schon mit sechs Jahren können die Kinder eine Debit Mastercard erhalten und Online bezahlen. In der App MiniBank können sie Sparziele festlegen und ihr Sackgeld verwalten. Die Eltern können dabei weitgehend kontrollieren, was die Kinder mit ihrem Geld machen. Sie können Funktionen ausschalten und Limiten festlegen. Und es gibt Tipps und Tricks im Umgang mit Sackgeld. Dass dieses auch für Primarschüler nicht mehr in Form von Nötli und Batzen ausbezahlt wird, ist für SGKB-CEO Christian Schmid kein Verlust. «Bargeld verliert bei der jungen Generation an Bedeutung», sagte er im Interview.

Karte gibt's meist erst ab 12

Tatsächlich gehen die beiden Kantonalbanken mit dem Angebot für Kinder aber weiter als die Konkurrenz. So bieten die meisten Banken Sparkonti für Kinder ab der Geburt an, oft mit Vorzugszins. Zugang zu Debit- oder Kreditkarten, oder die Möglichkeit, Online zu bezahlen, ist aber meist erst ab 12 Jahren möglich: Das gilt bei der UBS und wie bei der Bank Linth, der Raiffeisen oder der Migros Bank. Kreditkarten gibt es zum Teil noch später. Bei der Migros Bank oder Bank Linth gibt es sie ab 18. Raiffeisen bietet ab 14 eine Prepaid-Kreditkarte.

Dass digitales Bezahlen auch bei jungen Generationen wichtiger wird, kann auch Raiffeisen bestätigen. Von den 900'000 Twint-Nutzern bei Raiffeisen sind 30 Prozent Jugendliche von 12 bis 16 Jahren, sagt Sprecher Joël Grandchamp. «Uns ist es wichtig, dass sich Kinder frühzeitig mit Finanzthemen auseinandersetzen», sagt er. Dafür habe Raiffeisen die digitale Lernplattform evulpo.ch. Trotzdem hat die Bank nicht vor, die Angebote auf jüngere auszuweiten. «Für die Nutzung von Bankangeboten empfiehlt Raiffeisen Schweiz ein Alter von 12 Jahren.»

Sparen mit dem digitalen Kässeli

Ähnlich weit wie SGKB und GKB ging bis jetzt nur die CS: Im Rahmen des Kontos «Viva Kids» können bereits Siebenjährige eine Debitkarte bekommen und damit auch Online bezahlen – sofern die Eltern dies erlauben, sagt Rahel Erny, Sprecherin der Bank. Denn die Eltern behielten Einsicht ins Konto der Kinder.

«Und sie können die Tages- und Monatslimiten der Debit Mastercard setzen oder sperren.»

DigiPigi heisst das digitale Sparkässelchen der CS.

Neben der Karte gibt es bei der CS aber auch das digitale Sparkässeli «Digipigi». Es funktioniert nicht nur als Uhr. Mit der dazugehörigen App kann man Sackgeld verwalten, es gibt eine Funktion, mit der Eltern erledigte Ämtli belohnen können. Die App soll zudem den Kindern spielerisch den Umgang mit Geld beibringen.

Noch kaum Nachfrage für Bezahlkarte für Kinder

Das soll auch «Carlo», der Eisbär, der dem Kinderkonto der Thurgauer Kantonalbank den Namen gibt. Im «Carlo Club» gibt es Games und Hörspiele, sowie Geschenke, wenn gewisse Sparpunkte erreicht sind. Über die Website der Initiative Finance Mission erhalten Eltern Rat, wie sie ihre Kinder im Umgang mit Geld begleiten sollen. Träger von Finance Mission sind der Lehrerverband wie der Verband der Kantonalbanken.

Eine Debitkarte gibt es auch bei der TKB für Kinder unter 12 nicht. «Bislang registrieren wir auch noch keine Nachfrage, auch für Kinder unter 12 Jahren Bankkarten bzw. Online-Zahlungsmöglichkeiten anzubieten», sagt TKB-Sprecherin Anita Schweizer. Doch die TKB überprüfe regelmässig das Angebot.

Karte ab Urteilsfähigkeit

«Auch die Acrevis Bank ist sich bewusst, dass sich das Zahlungsverhalten auch bei jüngeren Bankkundinnen und -kunden verändert», sagt Stefan Hauser, Sprecher der Ostschweizer Regionalbank.

«Wir beobachten den Markt sehr aufmerksam.»

Bis jetzt gibt es bei der Acrevis die Prepaidkreditkarte mit Zustimmung der Eltern bereits ab 14, eine traditionelle Kreditkarte ab 16. Die gewöhnliche Bezahlkarte offeriert Acrevis ab Urteilsfähigkeit, informiert Acrevis-Sprecher Stefan Hauser. Was das genau heisst ist auch juristisch stark situationsabhängig. «Die Acrevis Bank entscheidet in der persönlichen Beratung individuell auf Basis verschiedener Faktoren wie beispielsweise der Kundensituation oder dem Zweck eines Kinderkontos.»

Kinder Schritt für Schritt begleiten

Wann das richtige Alter sei, um Kindern den Zugang zu Bankkarten oder Online-Zahlung zu erlauben, sei kaum pauschal zu sagen, sagt Sabrina Wachter, Programmverantwortliche Finanzkompetenz bei Pro Juventute. «Jedes Kind ist anders, da sind auch die Eltern gefragt. Sie müssen beurteilen, welche Erfahrungen ihr Kind mit Geld bereits gemacht hat und ob es die nötige Reife für digitale Zahlungsmittel hat.» Dabei gelte es, die Kinder auf dem Weg zu begleiten, und Schritt für Schritt vorzugehen.

Das erste Sackgeld sollen Kinder in Form von Bargeld erhalten, sagt Sabrina Wachter von Pro Juventute. Gaetan Bally / KEYSTONE

Die ersten Schritte sollten Kinder aber mit Bargeld machen, empfiehlt sie. «Kleine Kinder verstehen es besser, wenn sie das Geld in der Hand haben. Man zahlt einen Fünfliber für etwas, das vier Franken kostet, man erhält einen zurück.» Da lerne man nicht nur rechnen. «Es wird fassbar, wie das Geld weniger wird», sagt Wachter.

«Das merkt man auch als Erwachsener. Man überlegt sich den Konsum eher noch einmal.»

Deshalb empfehle Pro Juventute, das erste Sackgeld erst wöchentlich auszuzahlen, in Bar. Beginnt das Kind, bewusster damit umzugehen, das Geld auch einzuteilen, kann man auf monatliches Sackgeld wechseln.

Franziska Vogt, Leiterin Zentrum Frühe Bildung, PHSG. Bild: PD

Allerdings: «Auch Bargeld ist nicht ganz einfach zu verstehen», sagt Franziska Vogt. Münzen, Noten, Franken, Rappen und Rückgeld könnten ebenfalls verwirren. «Ob es sich damit leichter lernen lässt, als mit Zahlen auf einem Bildschirm, ist nicht sicher.» Wichtig sei vielmehr, wie die Eltern über Geld reden. «Auch Dreijährigen kann man bereits einen Eindruck davon geben, was Geld ist, wie es funktioniert.» Dann verstehe das Kind auch später besser, was es heisst, Geld auszugeben – ob mit einem Fünfliber oder per Handy.

