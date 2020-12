Tankstellenshops Avia und Spar spannen enger zusammen – Spar übernimmt 60 Tankstellenshops der Store Service AG Ab Januar 2021 übernimmt die Spar Gruppe 60 von der Store Service AG geführte Avia-Tankstellenshops. Damit baut Spar ihre Position im Tankstellengeschäft beträchtlich aus. Stefan Borkert 11.12.2020, 13.00 Uhr

Spar express mit Avia Tankstelle in Gossau. Bild: PD

Die 60 Tankstellen der Store Service AG gehören zur Store Service Holding AG, die sich im Besitz verschiedener Avia Mitgliederfirmen befindet und in Frauenfeld domiziliert ist. Die Store Service AG mit Sitz in Schönenwerd wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt rund 550 Mitarbeitende in der Deutsch- und der Westschweiz. Laut einem Communiqué kauft die Spar Gruppe von ihr auf den 1. Januar 2021 hin das gesamte Aktienpaket. Die Schweizerische Wettbewerbskommission (Weko) muss noch zustimmen. Die Spar Gruppe wird sämtliche der 60 Tankstellenshops weiter betreiben und sichert auch die bestehenden Arbeitsplätze, heisst es in der Mitteilung weiter.