«Ab Stückzahl eins»: So funktioniert bei Stadler Tailor Made

TAILOR MADE «Wir fertigen ab Stückzahl eins» – Massanfertigungen haben bei Stadler Tradition und generieren immer wieder neue Spezialfahrzeuge Keine Züge, Triebwagen und Loks ab Stange, sondern nach individuellem Kundenwunsch – das ist das Geschäft des Segments Tailor Made des Schienenfahrzeugbauers Stadler. Eine wesentliche Rolle spielen Zahnradbahnen. Und Design und Technik. So schafft es Stadler auf die höchsten Gipfel. Und gar auf den ansonsten abgeschotteten Markt China. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stadler-Züge für die Montreux–Berner-Oberland-Bahn (MOB). Bild: Thomas Griesser Kym (Bussnang, 1. September 2021)

Beim Schienenfahrzeugbauer Stadler im Werk am Hauptsitz in Bussnang gibt es «eine Firma in der Firma», und ihr Leitmotiv lautet:

«Geht nicht – gibt's nicht.»

Das sagt Peter Fehr, der seit gut 20 Jahren im Konzern arbeitet und diese eingebettete «Firma» leitet. Intern ist sie der Bereich Technik T1 und zählt 150 Stellen in Vollzeit gerechnet – ein Bruchteil der weltweit fast 13'000 Stadler-Angestellten. Gemessen an diesen Relationen ist das Auftragsvolumen von Fehrs «Firma» mit 1,2 Milliarden Franken von total fast 18 Milliarden aber beachtlich, und der Chef sagt:

«Das Geschäft hat sich gut entwickelt und ist sehr erfolgreich.»

Dieses Geschäft, das ist das Segment Tailor Made, das Stadler neben dem weitaus grösseren Geschäft der Vollbahnen betreibt. Tailor Made bedeutet massgeschneiderte Fahrzeuge, präzis nach individuellem Kundenwunsch. Ein aktuelles Beispiel sind Lösch- und Rettungszüge, die Stadler für die ÖBB fertigt. Fehr zählt die Spezialitäten auf: Drei Antriebe (Diesel, Strom aus der Oberleitung, Batterie), 160 km/h schnell und ein Wasserwagen, der 45'000 Liter fasst und begehbar ist.

Stadler erklimmt die höchsten Gipfel

Stadlers Zahnradbahn auf den Corcovado in Rio de Janeiro. Bild: PD

Tailor Made sind bei Stadler nicht nur Adhäsions-, sondern auch Zahnradfahrzeuge. Hier ist Stadler, seit der Übernahme dieses Geschäfts 1998 von der Sulzer-Tochter SLM, Weltmarktführer. Praktisch jeder Auftrag landet bei Stadler, denn nennenswerte Konkurrenz gibt es keine. Und so kann Stadler laufend mit Rekorden aufwarten, etwa mit Fahrzeugen für die Manitou and Pike’s Peak Railway in Colorado, der höchsten Zahnradbahn der Welt mit Endstation auf 4301 Metern über Meer.

Laut Fehr hat Stadler in seiner Geschichte 670 Tailor-Made-Fahrzeuge in ein Dutzend Länder ausgeliefert, mit Schwerpunkt Schweiz. Gerade aktuell: Voraussichtlich am 14. September 2021 nehmen die Pilatus-Bahnen ihr erstes von acht neuen Stadler-Fahrzeugen auf der steilsten Zahnradstrecke der Welt in Betrieb. Im Februar 2022 folgt mit den Rigi-Bahnen die älteste Bergbahn Europas. Auch wer aufs Jungfraujoch, der höchsten Bahnstation Europas (3454 Meter über Meer) oder den Corcovado in Rio de Janeiro zuckelt, reist in einem Stadler-Fahrzeug.

Anlieferung des ersten von acht neuen Triebwagen von Stadler für die Pilatus-Zahnradbahn. Bild: Robert Hess (Alpnachstad, 7. Juni 2021)

Kleine Stückzahlen und Individualität haben ihren Preis

«Mit Tailor Made ist Stadler gross geworden», sagt Fehr. 1945 begann Firmengründer Ernst Stadler mit der Produktion von Diesel- und Batterieloks. 1984 stellte er erstmals Personenfahrzeuge her. Kerngeschäft damals: Spezialanfertigungen für Schweizer Privatbahnen. Erst nach Ernst Stadlers Ableben folgte das Konzept des modularen Schienenfahrzeugs und damit der Einstieg in die Serienfertigung. Vater dieser Idee: Peter Spuhler, der das Unternehmen mit damals 18 Mitarbeitenden 1989 übernommen hatte. Der Patron hat die Wurzeln seines Konzerns nie vergessen. Fehr sagt dazu:

«Peter Spuhler unterstützt das Tailor-Made-Geschäft. Er fordert aber auch Resultate.»

Tailor Made bei Stadler bedeutet laut Fehr: «Wir fertigen ab Stückzahl eins.» Im Durchschnitt werden vier bis sechs Fahrzeuge geordert. Pro Jahr erhält man um die zehn Bestellungen, derzeit sind 29 Aufträge mit 153 Fahrzeugen in Abwicklung. Die kleinen Stückzahlen, die Individualität der Fahrzeuge, technische Innovationen, ein teils hochwertiges Interieur wie etwa elektrisch verstellbare und beheizbare Sitze in neuen Fahrzeugen für die Montreux–Berner-Oberland-Bahn (MOB), steigende Anforderungen an Normen, Dokumentation und Zulassung – «all das hat seinen Preis», wie Fehr sagt.

Neues Rollmaterial am höchsten Berg der Alpen

Peter Fehr, Leiter Tailor Made bei Stadler. Bild: PD

Kommt hinzu, dass das Design bei Tailor Made eine zentrale Rolle spielt, vor allem im sehr touristischen Geschäft der Bergbahnen. Kann Stadler angesichts fehlender Zahnradkonkurrenz deshalb Preise nach eigenem Gusto fordern? Fehr relativiert, nennt einmal Preisdruck und sagt zudem:

«Auch bei Zahnradbahnen verlangen wir marktgerechte Preise.»

Denn: Wäre das Rollmaterial zu teuer, liefe man Gefahr, dass die Bergbahn über kurz oder lang eingestellt würde, vor allem dann, «wenn ausser dem Schienenstrang auch noch eine Strasse auf den Berg führt».

Wichtig ist laut Fehr auch das Refit-Geschäft. Das bedeutet, die Lebensdauer von Fahrzeugen, die in die Jahre gekommen sind, zu verlängern und sie zu modernisieren. Kein Thema ist das dagegen beim Tramway du Mont-Blanc (TMB). Dessen Zahnradstrecke führt am höchsten Berg der Alpen bis auf 2372 Meter über Meer und endet abrupt als Stumpfgleis in einer Steigung. Die drei Triebwagen aus französischer Produktion unter Beteiligung der SLM und der einstigen Maschinenfabrik Oerlikon (MFO) haben über 60 Jahre auf dem Buckel und werden 2022/23 durch vier nigelnagelneue Stadler-Fahrzeuge ersetzt. Auch hier wird Individualität gross geschrieben: Jedes Fahrzeug wird anders lackiert.

Besser bremsen, talwärts schneller fahren

Visualisierung des Stadler-Wasserstoffzugs für die Tiroler Zillertalbahn. Bild: PD

Mit der «Firma in der Firma» meint Fehr, dass Tailor Made innerhalb Stadlers sehr selbstständig arbeitet:

«Wir machen unser Engineering weitestgehend selber, und das gilt auch für Auftragsabwicklung, Einkauf, Montage und Inbetriebsetzung.»

Parallel dazu tüftelt Tailor Made kontinuierlich an Innovationen, wie Christoph Leiterer sagt, Leiter Elektroengineering. Dazu zählen etwa der Wasserstoffantrieb (für die Zillertalbahn) oder Batteriefahrzeuge, die Entwicklung eines neuen Bremssystems, um die Geschwindigkeit von Bergbahnen auf Talfahrt erhöhen zu können oder ein Kollisionswarnsystem für die Zahnradbahn Stuttgart, die «Zacke», deren Schienen entlang der Strasse gespickt sind mit Garagenzufahrten.

Und was hat es mit dem Leitmotiv «Geht nicht – gibt's nicht» auf sich? Anschaulich illustrieren lässt es sich am Beispiel China. Dort müsse Stadler gar nie offerieren, pflegt Spuhler zu sagen, denn dort habe man ohnehin keine Chance, weil die Pekinger Regierung den Staatskoloss CRRC protegiert. Einmal aber hat Stadler doch einen Auftrag aus China erhalten. Es geht um 14 zweiteilige dieselelektrische Kompositionen für einen Campus des Technologiekonzerns Huawei in Schanghai. Fehr sagt:

«Die Chinesen möchten damit Swissness auf den Campus bringen.»

In «zwei bis drei Jahren», hofft Fehr, sollte Stadler die Fahrzeuge liefern können.