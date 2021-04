SYMPOSIUM HSG startet Ende Monat Präsenzunterricht – Symposium feiert 50. Geburtstag, aber ohne Publikum Die Organisatoren des St.Gallen Symposiums wollen für das Jubiläum vom 5. bis zum 7. Mai auf der sicheren Seite sein – und entscheiden sich für eine Durchführung ohne Teilnehmer vor Ort. Kaspar Enz 21.04.2021, 12.45 Uhr

Das St.Gallen Symposium wird dieses Jahr ohne Publikum an der HSG durchgeführt. Bild: PD

Vor gut einem Monat waren die Organisatoren des St.Gallen Symposiums noch zuversichtlich. 100 Teilnehmer sollen pro Tag den Vorträgen und Diskussionen live an der Uni St.Gallen zuhören können, hoffte man. An den drei Tagen könnten so insgesamt 300 Besucher in St.Gallen physisch dabei sein.

Symposium will Verantwortung wahr

Nun hat das Symposium diese Pläne begraben. Zwar sollen ausgewählte Referenten «in mehreren Studios an der Universität St.Gallen Diskussionen führen und Sessions leiten», wie es in einer Medienmitteilung heisst. Zuhören und Mitmachen können die Teilnehmer aber nur virtuell. «Als Organisation tragen wir Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit der anwesenden Personen. Mit diesem Schritt nehmen wir diese wahr», so Beat Ulrich, CEO des St.Gallen Symposiums.

Zu diesem Schritt haben sich die Organisatoren entschieden, auch wenn es am Symposium vom 5. bis zum 7. Mai einen runden Geburtstag zu feiern gäbe. Es ist bereits die 50. Durchführung der Veranstaltung. Allerdings musste man dieses Jubiläum bereits im letzten Jahr verschieben. Wegen der Pandemie hat man 2020 auf das Symposium verzichtet.

Dieses Jahr will man die Veranstaltung aber nicht verschieben. «Dieser Schritt gibt uns die notwendige Planungssicherheit, um das 50. St.Gallen Symposium zu feiern», so Nadine Merz, Leiterin des Organisationskomitees des St.Gallen Symposiums.

Physisch dabei, beim Livestream in aller Welt

Während man in St.Gallen auf physische Teilnehmer verzichtet, wird das Symposium an verschiedenen Orten auf der Welt übertragen – mit Livepublikum. Unter Berücksichtigung von Gesundheit und Sicherheit könne beispielsweise am Hub in Singapur eine Veranstaltung mit rund 50 Personen umgesetzt werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Weiter werden in den Schweizer Botschaften in Akkra, Hongkong, Johannesburg, Mexiko-Stadt, Moskau, Neu-Delhi, São Paulo, Tokyo und Wien kleinere oder virtuelle Veranstaltungen gemäss den jeweils geltenden Sicherheitsbestimmungen durchgeführt. Die Veranstaltungen seien virtuell miteinander verknüpt, sodass ein globaler Dialog entstehe, teilt das Symposium mit.