Marktnische Egnacher Swisscows handelt mit Bing einzigartigen Vertrag aus: Werbung ohne Datenweitergabe Der St.Galler IT-Experte Florian Forster wirft einen kritischen Blick auf Swisscows und Teleguard. Vorteile sieht er beim Server-Standort Schweiz und dem Schutz der Privatsphäre. Stefan Borkert 15.07.2021, 05.00 Uhr

Swisscows hat seine Server sicher bei der Firma Mount10 in den Schweizer Bergen untergebracht.

Dominik Wunderli

Neben Swisscows hat Andreas Wiebe als Konkurrenzprodukt zu Whatsapp einen Messenger entwickelt, der seit einem halben Jahr auf dem Markt ist und ständig weiterentwickelt wird. Bei Teleguard garantiert er, dass es keine Überwachung, keine Registrierung gibt. Ausserdem würden weder eine Mail noch eine Telefonnummer abgefragt. Alle Server stünden in der Schweiz. Die Nachrichten würden auf den Servern sofort wieder gelöscht.

Wiebe ist zufrieden mit dem Start: «Unser Messenger läuft ausserordentlich gut und ist bereits weltweit im Einsatz. Es gibt zwar noch Kinderkrankheiten, aber man darf ja nicht vergessen, dass Teleguard gerade mal sechs Monate alt ist.» Die Nutzerzahlen sind bereits auf eine Million angestiegen. Bis zum Jahresende will Wiebe die Marke von 10 Millionen erreichen. Eine Vermarktungskampagne soll nach den Sommerferien starten.

Detaillierte Informationen werden noch vermisst

Am Bekanntheitsgrad lässt sich tatsächlich noch feilen. Eine Anfrage bei verschiedenen IT-Experten aus der Region ergab, dass Swisscows und Teleguard nicht sonderlich präsent sind. Florian Forster, schon seit jungen Jahren, nach eigenen Angaben ein Vollblut-Nerd, ist der Chef der St.Galler Caos AG. Er betont, dass er beide Produkte nur oberflächlich bewerten könne.

«Ich kenne beide Produkte nicht im Detail, war aber so frei, kurz einen Blick darauf zu werfen.»

Florian Forster, Chef Caos AG

St. Gallen PD

Positiv findet er, dass die Produkte auf die Privatsphäre hin optimiert werden. Gemäss den «Privacy Policies» würden wenige Daten erhoben und auch wenige gespeichert. «Was auch positiv ist.» Was auf den ersten Blick auffalle, sei, dass Swisscows Geld mit Werbung vom Partner Bing verdiene. Dazu würden mit hoher Wahrscheinlichkeit Daten an Bing weitergeleitet. Bezüglich des Messenger Teleguard vermisst er mehr detaillierte Informationen wie genau Daten verschlüsselt werden, was so keine Aussage ermögliche. Er sei jedoch ein bisschen skeptisch in Bezug auf die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Als Vorteil sieht er, dass das Unternehmen als juristische Person in der Schweiz angesiedelt ist. Damit sei das Risiko gering, dass andere Staaten auf Daten zugreifen könnten.

Im Vergleich zu anderen Messengern sei das Produkt Teleguard durchaus interessant. Ob es sich mit Signal und Threema messen könne, dafür bräuchte es aber noch eine genauere Analyse. Wiebe nimmt die Kritik auf und erklärt, er garantiere und stehe dafür auch mit seinem Namen, dass bei Teleguard alles «Ende-zu-Ende» verschlüsselt werde.

Andreas Wiebe, CEO der Hulbee AG und Swisscows in Egnach Donato Caspari

«Wir verwenden hier Salsa 20 die derzeit sicherste Methode weltweit.»

Bezüglich Swisscows versichert er ebenfalls, dass keinerlei Daten weitergegeben werden. «Das entspricht nicht unserer Philosophie.» Microsoft mit der Suchmaschine Bing seien vier Jahre lang hinter Swisscows her gewesen und hätten viele Angebote unterbreitet, auch bezüglich der Weiterreichung von Nutzerdaten.

«Wir haben alle diese Angebote ausgeschlagen, obwohl sehr viel Geld geboten wurde.»

Schlussendlich habe Bing mit Swisscows einen bislang weltweit einzigartigen Vertrag unterzeichnet. Swisscows erhalte Werbung von Bing, reiche dafür aber keine Daten weiter. Microsoft habe das intern gegenüber mehr als 10000 Partnern bestätigt. (bor)