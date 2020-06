«Super schwach»: Zwei Thurgauer Recyclingunternehmer beurteilen die Sammlung von Kunststoffabfall in der Schweiz als lausig – gemeinsam mit der Migros wollen sie das ändern Lediglich etwas mehr als drei Prozent der Kunststoffabfälle in Privathaushalten werden getrennt vom übrigen Güsel gesammelt, und nur die Hälfte davon wird schliesslich rezykliert. Die Schwesterfirmen Inno Recycling und Inno Plastics aus Eschlikon wollen diese Quoten drastisch steigern und planen dafür zusammen mit der Migros ein neues Sammelsystem und ein Schweizer Sortierwerk. Nun müssen nur noch die Konsumenten mitziehen. Thomas Griesser Kym 30.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wertvoller Rohstoff: Markus Tonner (links) und Martin Model vor Bergen von Kunststoffabfällen.

Bilder: Benjamin Manser (Eschlikon, 19. Juni 2020)

Die Ansage von Martin Model ist klar:

«40'000 Tonnen. Vorher drehen wir den Schlüssel nicht rum.»

Diese Menge an Kunststoffabfall aus Privathaushalten soll jährlich mindestens zusammenkommen, bevor das angedachte Sortierwerk in der Schweiz in Betrieb geht. Bauen will es die Migros zusammen mit den beiden Hinterthurgauer Schwesterfirmen Inno Plastics des Patrons Model und Inno Recycling, die von Markus Tonner geleitet wird. Zusammen beschäftigten sie 50 Mitarbeitende.



Wie ist diese Menge einzuordnen? Es klingt nach wenig, wenn man weiss: In der Schweiz werden jährlich etwa 1 Million Tonnen Kunststoffe verbraucht oder 125 Kilo pro Kopf. Ein Viertel bleibt dauerhaft längere Zeit in Gebrauch, etwa als Rohre oder Fensterrahmen. Jährlich entstehen etwa 780'000 Tonnen Kunststoffabfälle, davon werden gut 80 Prozent in Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) und gut 6 Prozent in Zementwerken energetisch verwertet. Rund 80'000 Tonnen werden rezykliert.

Bei Inno Recycling landen auch Kunststoffabfälle aus der Industrie. Insgesamt nimmt das Unternehmen jährlich 40'000 Tonnen an.



Drei Ostschweizer Abfallverwerter kennen den Kuh-Bag

Diese Gesamtmengen schliessen auch Abfälle aus der Industrie ein. Schaut man sich die Sammlung von Kunststoffabfällen aus Privathaushalten an, tönen Models 40'000 Tonnen plötzlich nach viel. So kamen laut dem Verein Schweizer Plastic Recycler vergangenes Jahr in Sammelsystemen für gemischte Kunststoffabfälle 5913 Tonnen zusammen.

Erfasst wurden hierfür drei Systeme: Erstens der Kuh-Bag, der in rund 140 Gemeinden in den Verbreitungsgebieten der KVA Thurgau, des Zweckverbands Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) und der A-Region (St.Gallen-Appenzell-Rorschach) verfügbar ist. Zweitens der von Inno Recycling lancierte Sammelsack, den es in 250 Gemeinden im Land gibt. Und drittens der Kunststoffsammelsack, der auf einer Zusammenarbeit der Recyclingfirmen Paul Baldini aus der Innerschweiz und Häfeli-Brügger aus dem Aargau basiert und in sechs Kantonen (Aargau, Graubünden, Schwyz, Solothurn, Uri und Zürich) kursiert.

Eine Sammelquote von 3,1 Prozent

Die Auswertung zeigt, dass 90 Prozent des Sammelguts aus Zielartikeln besteht, vor allem Flaschen, Becher, Schalen und Folien. 2960 Tonnen Kunststoffverpackungen oder die Hälfte des Sammelguts wurden stofflich verwertet, 2430 Tonnen in KVA oder Zementwerken energetisch. Was der Bericht ebenfalls festhält: Bei einem geschätzten Aufkommen von 190'000 Tonnen Kunststoffabfällen aus Privathaushalten beträgt die Sammelquote 3,1 Prozent. Model hat dafür einen Ausdruck:

«Super schwach.»

Sein Eindruck ist, dass viel mehr Kunststoffabfälle gesammelt und verwertet werden könnten. Doch einerseits würden die Kunststoffsammlungen zu wenig beworben und seien deshalb zu wenig bekannt, findet Model. Andererseits sei das Angebot noch zu wenig verbreitet und geniesse zu wenig Unterstützung seitens der zuständigen Behörden und Zweckverbände.

Sammelmenge pro Kopf verdoppelt

Zur Beurteilung der Sammelleistung zieht Model gerne den Vergleich mit Vorarlberg heran. Dort kämen im Jahr pro Kopf 30 Kilo Kunststoffabfälle zusammen. Beim Kuh-Bag sind es 2 Kilo pro Einwohner, wie ZAB-Geschäftsleiter Claudio Bianculli vorrechnet.

Der Kuh-Bag decke eine Region mit einer halben Million Einwohner ab, insgesamt dürften dieses Jahr 1000 Tonnen Sammelgut resultieren. Bianculli spricht von «steigender Nachfrage» nach dem Kuh-Bag. Im ersten Jahr nach dem Start 2015 sei erst ein Kilo pro Kopf gesammelt worden.

Model-Gruppe in Weinfelden spart Millionen Liter Öl

Was nach der Sortierung nicht wieder in den Produktkreislauf eingespeist werden kann, geht zurück in die KVA in Weinfelden oder zum ZAB. Seitens der KVA Thurgau heisst es:

«Daraus erzeugen wir Energie, insbesondere für die Papierfabrik Weinfelden.»

Für diese stelle man 80 Prozent des Wärmebedarfs zur Papierherstellung bereit. Die Fabrik gehört zur Model-Gruppe von Martin Models Bruder Daniel Model und spare dank der Energielieferung der KVA pro Jahr 13 Millionen Liter Erdöl ein.

Innerrhoden fährt ein Sonderzüglein

Nicht alle Gemeinden in den Gebieten der drei genannten Ostschweizer Abfallentsorger machen beim Kuh-Bag mit. Der Kanton Appenzell Innerrhoden beispielsweise fährt ein Sonderzüglein. Albert Kölbener, Leiter der Fachstelle für Umweltschutz beim Kanton, sagt:

«Eine gemischte Sammlung macht keinen Sinn.»

Innerrhoden setzt auf eine selektive Sammlung: Die Bürger können ihre Kunststoffabfälle zum Ökohof bringen, wo sie sortiert werden. Abgesehen hat man es vor allem auf Verpackungen aus hochwertigen Kunststoffen wie Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) sowie auf Siloballenfolien.

Auf diese Weise kommen im Jahr in Appenzell rund 80 Tonnen zusammen, die zu Ballen gepresst werden – «sortenrein und direkt weiterverwendbar», wie Kölbener betont. Nächste Station der Ballen ist die Inno Recycling, und Tonner bestätigt, dass er die Appenzeller Abfälle umgehend zur Inno Plastics weiterleiten kann. Diese stellt aus Kunststoffabfällen rund 18'000 Regranulat aus PE und PP her, vor allem für Rohre.

Zur Sortierung ins Ausland - noch

In diesen Silos lagert Inno Plastics das Regranulat, bevor es Lastwagen zu seinen Kunden transportieren.



In erster Linie deckt sich Inno Plastics in Sortierwerken im Ausland ein. Dort, vor allem bei der Firma Loacker in Lustenau sowie in süddeutschen Werken, landen via Inno Recycling auch die Kuh-Bags. Denn solange es in der Schweiz kein Sortierwerk gibt, kann Tonner die Kunststoffabfälle aus gemischten Sammlungen nicht selber sortieren.

Ein Lastwagen holt bei Inno Recycling gemischte Kunststoffabfälle ab und karrt sie in ein Sortierwerk ennet der Grenze.



Die Migros soll's möglich machen

Vor ein paar Jahren waren Model, Tonner, Baldini und Häfeli-Brügger mit den Ostschweizer Entsorgern an einen Tisch gesessen. Die Idee: Auf Basis des Kuh-Bags ein gesamtschweizerisches Sammelsystem aufziehen und so die Basis legen, damit ein Sortierwerk in der Schweiz Sinn ergibt. Doch die Pläne haben sich zerschlagen, weil man nicht auf die erforderlichen Mengen zu kommen glaubte. Aber mit der Migros im Boot soll es nun klappen, glauben Model und Tonner. Sie sagen:

«Zentral ist die Werbung, und zentral ist der Komfort für den Konsumenten.»

Konkret habe die Migros als grösste Detailhändlerin die Instrumente, um die Leute von der Kunststoffsammlung zu überzeugen. Und die Entsorgung sei bequem, weil die gefüllten Migros-Plastik-Sammelsäcke in den Filialen retourniert werden können. Zur Entsorgung des Kuh-Bags muss man sich zu einer Sammelstelle begeben. Ausnahme ist die Stadt Wil, wo im Rahmen eines Pilotversuchs der Kehrichtwagen die Säcke abholt.

Sammlung soll ebenso zunehmen wie die Wiedervewertungsquote

Anders als in der Schweiz ist in Vorarlberg als Teil der EU die Abfalltrennung behördlich verordnet, die Entsorgung gratis, und Markus Tonner räumt ein, die Qualität des Sammelguts sei dort «schlechter als bei uns».

Trotz allem geht Model davon aus, dass in der Schweiz noch viel Luft ist. Er geht von einem Sammelpotenzial von 14 Kilo pro Kopf und Jahr aus, womit die angestrebten 40'000 Tonnen mit Leichtigkeit erreichbar wären. Mit entsprechender Sammeldisziplin und dank technologischen Fortschritts schwebt Model vor, die Quote der stofflichen Wiederverwertung auf bis zu 70 Prozent zu steigern. Model sagt:

«Ab 20'000 Tonnen fangen wir mit der Planung des Sortierwerks an.»

Verpackungen aus Rezyklat

Danach dürfte es zwei Jahre dauern, bis das Werk mit einer Verarbeitungskapazität von mindestens 50'000 Tonnen steht und einsatzbereit ist. Wann könnte es so weit sein? «In maximal fünf Jahren», sagt Model. Er rechnet mit Investitionen von über 30 Millionen Franken an einem zentralen Standort, voraussichtlich an der Achse Zürich–Bern.

Model will auch vorwärts machen, weil der politische Druck zunimmt, vor allem aus der EU. Dort müssen bis 2025 gegen zwei Drittel der Verpackungen rezyklierbar sein, und es zeichne sich ab, dass die EU dereinst verlange, dass Verpackungen zu mindestens 25 Prozent aus Rezyklat bestehen. Model weiss:

«Dann stellt sich für alle Hersteller die Frage: Wie komme ich zum Regranulat als Rohstoff?»

120 Sorten Kunststoff seien viel zu viele

Auch er möchte künftig in diesem Geschäft mitmischen und auch Regranulat produzieren für Lebensmittelverpackungen. Hierfür sind die Qualitätskriterien viel strenger als bei der Herstellung von Rohren. So darf beispielsweise Regranulat für Lebensmittelverpackungen nur aus ebensolchen gewonnen werden. In diesem Zusammenhang gelte es ganz neue Verpackungen zu entwickeln, sagt Model. Und diese zu vereinfachen.

Denn noch gibt es zahlreiche Herausforderungen zu meistern wie Sperrschichten, unterschiedliche Farben oder Labels, was die Wiederverwertung erschwert. Tonner spricht von gegenwärtig «120 Kunststoffsorten, die wir unterscheiden». Model sieht eine Lösung in Verpackungen aus einheitlichem Kunststoff, die von einem Sleeve umhüllt sind, also einer Schrumpffolie. Um künftig Regranulat generell für Verpackungen herstellen zu können, will Model noch eine Million Franken investieren:

«Dann bin ich parat.»

So sammeln Sie richtig Der Migros-Plastik-Sammelsack ist preislich etwas günstiger als die gebührenpflichtigen Kehrichtsäcke, aber etwas teurer als der Kuh-Bag (siehe Tabelle). Starten mit dem Sammelsack will die Migros Luzern, und zwar «bald». Zuvor will sie sich aber mit den Zentralschweizer Abfallzweckverbänden koordinieren und das Vorhaben mit diesen gemeinsam beginnen. Nach der Innerschweiz steht die Romandie auf dem Programm, und voraussichtlich bis Frühling 2021 sollen alle regionalen Migros-Genossenschaften ins neue Sammelsystem eingebunden sein. In den Migros-Sammelsack rein dürfen Kunststoffabfälle wie Plastiktaschen, Folien, Schalen, Beutel, Joghurtbecher, Kunststoffflaschen für Milchprodukte, Wasch-, Reinigungs-, Hygienemittel usw. Nicht in den Sack gehören PET-Flaschen, stark verschmutzte Verpackungen, Spielzeug, Styropor, Elektrogeräte und Getränkekartons. Diese Richtlinien gelten auch für den Kuh-Bag, doch sind in diesem Getränkekartons erlaubt. Diese können allerdings auch gratis beispielsweise bei den Spar-Supermärkten in einen Sammelcontainer geworfen und dann von der Weinfelder Model-Gruppe wiederverwertet werden. PET- und andere Kunststoffflaschen werden in Frauenfeld sortiert Auch Kunststoffflaschen aller Art können etwa bei Migros oder Coop weiterhin separat und gratis entsorgt werden. PET-Flaschen wie auch alle anderen Sorten separat gesammelter Kunststoffflaschen werden bei der Müller Recycling AG in Frauenfeld sortiert, die 2015 die erste vollautomatische Sortieranlage in der Schweiz eröffnet hat. Bei der PET-Sammlung gilt: In den PET-Container dürfen nur PET-Getränkeflaschen (Mineralwasser, Süssgetränke, Säfte). Alle anderen PET-Flaschen, für Öl, Essig, Reinigungsmittel usw. gehen zu den anderen Kunststoffflaschen oder in einen Sammelsack. Zur Erleichterung der Sortierung empfiehlt Markus Tonner, Verpackungen, die aus verschiedenen Kunststoffen bestehen, möglichst voneinander zu trennen. Also beispielsweise die Deckfolie von der Tiefziehschale der Salamiverpackung ablösen. (T.G.)