Streitereien im Verwaltungsrat sind jetzt Nebensache: Thurgauer Firma Nüssli stellt sich neu auf und fokussiert sich auf WM in Katar und Expo in Dubai Die Nüssli-Gruppe hat mit Josi Nägeli einen neuen Betriebsleiter in Hüttwilen. Mit innovativen Ideen ist Nüssli der Coronakrise begegnet und hat die Zeit für eine Reorganisation genutzt. Stefan Borkert 16.06.2020, 05.00 Uhr

Die Nüssli-Produktion will mit dem neuen Betriebsleiter, Josi Nägeli (links) ihr Geschäftsfeld erweitern. Bild: Donato Caspari

Seit der letzten Aktionärsversammlung ist es wieder ruhiger geworden um die Firma Nüssli auf dem Thurgauer Seerücken. CEO Andy Böckli treibt die Neuausrichtung der Firmengruppe voran. Mehrere Wechsel in der Vergangenheit auf dem Chefposten, Ausstieg der Besitzerfamilie Nüssli und verschiedene mehr oder weniger erfolgreiche Konstellationen im Verwaltungsrat, inklusive Rettungsversuche, scheint das Unternehmen nun in ruhigere Gewässer zu steuern.

Der Verwaltungsrat und potente Investoren stärken dem Geschäftsführer den Rücken. Die Streitereien im Hintergrund sind zur Nebensache geworden.

Vor 80 Jahren gegründet

Böckli rückt die eigentliche Arbeit bei Nüssli wieder in den Vordergrund, denn Nüssli, das sind nicht nur spektakuläre Schwingerarenen, temporäre Stadien, Tribünen oder Pavillons etwa für Weltausstellungen. Nüssli hat auch, was weniger oft in den Schlagzeilen steht, einen eignen Produktionsbetrieb.

Nüssli ist bekannt für das Bauen riesiger Schwingerarenen – im Bild jene, die für das Eidgenössische 2019 in Zug erstellt wurde. Bild: Keystone

Das hat mit den Ursprüngen der Firma zu tun. Vor knapp 80 Jahren gründete der Thurgauer Zimmermann Heini Nüssli in Hüttwilen einen Handwerksbetrieb. Bald erfindet er die revolutionäre Keilkupplung für den Rohrgerüstbau, welche den Grundstein für die weltweite Erfolgsgeschichte von Nüssli legte.

Handwerk und kreatives Design

Dieser traditionelle Handwerksbetrieb ist auch heute noch in Hüttwilen beheimatet. Hier werden auf 5000 Quadratmetern Holzbau-, Schreinerei- und Metallbauarbeiten gemacht. Gerade diese Kombination mache den Betrieb zu einem wichtigen internen Zulieferer für grosse Events, sagt CEO Andy Böckli. Die eigene Nüssli-Produktion habe über die Jahre hinweg spezifische Stärken entwickelt.

Dazu gehörten die Termintreue, die effiziente Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Handwerkern. Man mache Statikberechnungen, Visualisierungen und baue Prototypen von Designideen. Damit könne die Nüssli-Produktion für Kunden, Architekten und Agenturen spezielle, kreative und gesamtheitliche Lösungen entwickeln und anbieten. Andy Böckli erklärt beim Rundgang, die Nüssli-Gruppe sei als Marktführer für temporäre Bauten weltweit bekannt.

Die Nüssli-Produktion stehe hingegen weniger im Rampenlicht. «Sie verkörpert aber noch heute den Innovationsgeist von unserem Gründer Heini Nüssli.» Und Böckli hat Pläne, die den Betrieb wieder zurück zu seinen Wurzeln führen:

Nüssli-CEO Andy Böckli. Donato Caspari

«Als traditioneller Handwerksbetrieb soll die ehemalige Zimmerei in Zukunft wieder vermehrt regionale, klassische Holzbauarbeiten machen.»

Man werde auch permanente Bauten wie zum Beispiel Turnhallen oder Spezialbauten realisieren», sagt Böckli. Deshalb werde die Nüssli-Produktion in Zukunft verstärkt eigenständig am Markt präsent sein.

Fokus auf spezielle und kreative Lösungen

Im Produktionsbetrieb setzt Böckli auf junge Dynamik. Der neue Chef der Nüssli-Produktion heisst Josi Nägeli. Der 36-jährige hat seit Ende April die Führung der Produktionsabteilung der Nüssli (Schweiz) AG übernommen. Nägeli ist schon länger bei Nüssli beschäftigt. Angefangen hat er 2012 als Projektleiter. Dabei realisierte er verschiedene aussergewöhnliche Projekte, wie das Spiegelhaus «Mirage» in Gstaad und mehrere Holzpavillons für das Weltwirtschaftsforum in Davos.

Josi Nägeli werde sich mit seinem Team künftig auf Projekte mit hohem Produktionsanteil fokussieren, die spezielle, kreative und gesamtheitliche Lösungen erfordern, skizziert Böckli das Pflichtenheft. Und Josi Nägeli ergänzt:

«Die Stärke der Produktionsabteilung zeigt sich bei komplexen Mischprojekten, die aus Holzbau-, Schreiner- und Metallbauarbeiten bestehen und in kürzester Zeit fertig sein müssen.»

Man könne aber auch klassische Schreinerarbeiten oder Holz- und Metallbauten anfragen. Dabei seien Qualität, Genauigkeit und ein rationeller Arbeitsablauf ebenso wichtig wie die reibungslose Zusammenarbeit mit anderen Handwerkern. Neben der eigentlichen Handarbeit übernehme das Team auch statische Berechnungen im Holz- und Metallbau, mache aussergewöhnliche Designideen sichtbar.

Zurück zur Normalität

Die Coronakrise hat auch Nüssli erwischt. CEO Böckli hält allerdings wenig von Jammern. Zwar gab es auch Kurzarbeit und Umsatzeinbussen, doch Böckli betont, dass er lieber nach Lösungen suche und handle.

Mit dem Ende der durch den Bundesrat ausgerufenen «ausserordentliche Lage» sei Nüssli nun wieder auf dem Weg in Richtung Normalität. «Nüssli konnte die Veranstaltungsausfälle und die damit verbundenen Geschäftsausfälle nicht vollständig kompensieren, hat aber die Krise gut gemeistert», sagt Böckli und fährt fort:

«Mit einer Mischung bestehend aus diversifiziertem Portfolio, breit angelegter Kurzarbeit und schmerzhaftem Sparprogramm haben wir unseren Weg gemacht.»

Dabei habe man aber auch innovative Angebote entwickelt, die den Kunden helfen würden weiterhin im Geschäft zu bleiben. «Dazu gehören Terrassenvergrösserungen, die an allen denkbaren und undenkbaren Orten die Möglichkeit schaffen, die Abstände zwischen Tischen einzuhalten.» Es sei eine überschaubare Anzahl Coronaprojekte realisiert worden.

«Die Kunden wollen schnellstmöglich wieder zurück zu den Grossevents», so Böckli. Derzeit arbeite Nüssli an den Vorbereitungen zu den jeweiligen Schutzkonzepten. Es könne doch nicht sein, dass Schwingfeste und Open Airs in der Schweiz verboten seien, aber Ferien am Strand in Italien erlaubt.

Neue Struktur

Unterdessen hat die Nüssli-Führung die Coronazeit auch genutzt, um sich schlanker aufzustellen. Nach Ansicht von CEO Böckli war das Unternehmen noch zu sehr auf einen Konzern mit eher industrieller Natur ausgerichtet. Deshalb fokussiere man sich jetzt auf die eigentlichen Stärken.

Das seien das Mietgeschäft (Bühnen und Tribünen) und zweitens der temporäre Hochbau (Pavillonbau oder Spezialprojekte). Diese Märkte wolle Nüssli in Zukunft auch dominieren. Aufträge, die dafür stehen sind unter anderem schon mit der Expo in Dubai und der Fussball-Weltmeisterschaft in Katar in den Büchern vorhanden.

Nüssli baut für die Fussball WM 2022

Das WM-Stadion «Education City Stadium» in Katar im Bau mit den Zusatztribünen von Nüssli. PD

Mit der Entscheidung der Fifa für Katar als ersten Gastgeber der Weltmeisterschaft im Nahen Osten hält der weltweite Fussball Einzug in die Region. Andy Böckli, früher selbst aktiver Fussballer, erklärt, dass das «Education City Stadium» während des Turniers Austragungsort mehrerer Gruppenspiele und eventuell auch von Viertelfinalspielen sein werde. Nüssli sei am Stadionbau beteiligt und habe die Entwurfs- und Bauleistungen für die demontierbaren Tribünen in den oberen Rängen bereitgestellt:

«In weniger als 250 Tagen wurde ein abbaubares Tribünensystem mit 16'500 Sitzen unter anspruchsvollen Bedingungen installiert.»

Böckli ergänzt, dass man direkt im Anschluss an die Vertragsunterzeichnung mit der halbjährigen Planungsphase begonnen habe. Einbezogen worden seien auch die Vorgaben zur Nachhaltigkeit und das modulare Design der Arena. Die Kapazität des Fussballstadions werde nach der WM von 40'000 auf 20'000 Plätze halbiert. «Die Tribünen und Sitze werden nach ihrem Abbau für Sportstätten und -anlagen in anderen Schwellenländern verwendet, was die Nachhaltigkeit unseres Geschäftes unterstreicht.»



Nachtschichten wegen der grossen Tageshitze

Der Nachhaltigkeitsplan unterstütze nicht nur die soziale, fussballerische und infrastrukturelle Entwicklung, Education City erhalte darüber hinaus einen Veranstaltungsort, der an die Bedürfnisse seiner wachsenden Bevölkerung aus Studenten, Lehrpersonal und entsprechenden Mitarbeitern angepasst sei.

Nach der WM würden die hier ausgetragenen lokalen, regionalen und internationalen Sportveranstaltungen weniger Zuschauer anziehen als die Spiele im Rahmen des Fifa-WM, heisst es bei der Fifa. Die demontierbaren Ränge auf den oberen Terrassen würden durch Sport- und Fitnessräume, Laufbahnen und sonstige Anlagen ersetzt.

Die Arbeiten seien sorgfältig mit den Arbeiten zum Bau der Basis des Stadions koordiniert worden. Bis zu 60 Mitarbeiter von Nüssli seien im gesamten oberen Rang des Stadions mit dem Bau der vollverkleideten Tribüne einschliesslich Medienkabinen und Glasbalustraden beschäftigt gewesen. Wegen der extremen Klimaverhältnisse vor Ort mussten Teile der Arbeiten in Nachtschichten erfolgten.