Fährverkehr Streit über höhere Kosten der neuen Öko-Fähre am Bodensee beigelegt – Werft und Stadtwerke Konstanz einigen sich. Die Pandemie hat die Fährverbindung Konstanz–Meersburg getroffen. Das neue Schiff wird teurer, aber die Arbeiten gehen wieder weiter. Stefan Borkert 16.06.2021, 05.00 Uhr

Ein Jahr länger als ursprünglich geplant liegt das neue Fährschiff im Hafen auf Konstanzer Seite. PD

Seit einem Jahr sollte das neue Fährschiff, das mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben wird, bereits Fahrzeuge und Passagiere von Konstanz-Staad nach Meersburg und zurückbringen. Doch der Stolz der Fährflotte liegt noch immer im Hafen Konstanz-Staad und wartet auf seine Fertigstellung.

Christoph Witte, Technischer Leiter des Fährbetriebs der Stadtwerke Konstanz, sagt, dass die Inbetriebnahme des neuen LNG-Fährschiffs nun für Ende März 2022 geplant sei. Grund für die Verzögerung sei die Covid-19-Pandemie.

«Während der vergangenen Monate kam es dann zu Nachverhandlungen zwischen den Stadtwerken Konstanz und der ausführenden Werft Pella Sietas.»

Wegen der Pandemie seien die Bau- und Materialkosten auf Seiten der Hamburger Werft gestiegen.

Echte Pionierarbeit

Werftsprecherin Natallia Dean sagte schon im Frühjahr, viele technische Details hätten mit erheblichem Zeitaufwand erst mit den zulassenden Behörden abgestimmt werden müssen. Schliesslich handle es sich um die erste rein mit LNG betriebene Binnenschifffähre weltweit, eine echte Pionierarbeit. «Wir sind sehr stolz darauf, als älteste Werft Deutschlands eines der innovativsten und ökologischsten Schiffe der Welt bauen zu dürfen. Das ist ein wirkliches Zukunftsprojekt, für das es keine Vorbilder und noch kein Regelwerk gibt», sagt Dean.

Nach einigem Hin und Her ist nun eine Einigung über die Mehrkosten erzielt worden. Witte sagt:

«Die Stadtwerke Konstanz zahlen wegen der höheren Kosten 2,5 Millionen Euro mehr für das Fährschiff, was einer Preissteigerung um rund 14 Prozent entspricht.»

Die Werft hatte zunächst vier Millionen Euro Mehrkosten geltend gemacht. Ursprünglich waren Gesamtkosten von 17,7 Millionen Euro veranschlagt worden. «Die Mehrkosten sind leider ein Resultat der aktuellen Krisensituation, die auch an der Schiffbaubranche nicht spurlos vorbeigegangen ist», sagt Witte.

Die Fähre im Rohbau wird von Fussach nach Konstanz geschleppt. PD

Der aktuelle Stand der Werftarbeiten in Konstanz-Staad sehe so aus, dass die Werft einen angepassten detaillierten Plan für die nächsten Schritte vorgelegt habe. Dieser werde nun umgesetzt. «Es wurde bereits Ende Mai wieder mit diversen Metallarbeiten begonnen, und der erste Meilenstein wird zeitnah erreicht werden», gibt er weiter Auskunft. Witte betont, dass die Stadt Konstanz finanziell nicht stärker belastet wird: «Zusätzliches Geld seitens der Stadt Konstanz wird nicht benötigt.»

Das Schiff, das der Fähre Lodi ähneln wird, ist auf seine Art ein Novum. In der Seeschifffahrt sei LNG als Energieträger bereits etabliert, und eine Vielzahl von Schiffen mit LNG-Motoren seien bereits in Betrieb oder in der Projektierung, sagt Witte. Zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel sei im März die erste LNG-Autofähre Deutschlands in Kurs gegangen. Die niederländische Reederei Doeksen fahre bereits mit LNG als Antriebssystem. Sie habe sogar einen fast identischen Motor, wie er auch in der Fähre der Stadtwerke eingebaut werde. Vorläufig bleibt die Gasfähre ein Unikat am Bodensee. Witte: «In unserem Fokus steht nun zunächst die Fertigstellung des aktuellen Fährschiffs. Konkrete Pläne für ein weiteres Fährschiff existieren im Moment nicht.»

Im Endausbau wird das neue Schiff der "Lodi" ziemlich ähneln. PD

Klimaschutz im Fokus

Fest stehe jedoch, dass man beim Bau künftiger Schiffe jene Antriebsart wählen werde, die hinsichtlich Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit am besten passe. Dazu beobachte und unterstütze man auch die Entwicklung neuer Technologien. Witte ergänzt, dass die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB), eine hundertprozentige Tochter der Stadtwerke Konstanz, kürzlich ein Elektroschiff in Auftrag gegeben haben, das bereits im kommenden Jahr auf dem Bodensee verkehren solle. Ein weiteres Schiff mit elektrischem Antrieb sei eine Option.

Biogas als Treibstoff möglich

Hin und wieder kommt Kritik auf, dass das neue Schiff gar kein Ökoschiff sei. Witte kontert: «Wir haben eine umfangreiche Untersuchung durchgeführt, welches der bestmögliche Antrieb für die neue Fähre ist, und zwar unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten. Zur Beurteilung wurde auch der Fussabdruck insgesamt betrachtet. Er ist in die Entscheidung eingeflossen.» Man habe auch rein batterieelektrische Antriebe, Brennstoffzellen, Hybridantriebe und eben LNG in Betracht gezogen. Für den 24-Stunden-Betrieb der Fähre und dem gegebenen Fahrprofil sei bei jetzigem Stand der Technik der gefundene LNG-Antrieb die bestmögliche Lösung. Das gelte auch unter ökologischen Gesichtspunkten, sagt Witte. Schliesslich gebe es auch die Perspektive, auf Bio-LNG umzustellen und so CO2-neutral zu fahren.

Die FS14, wie das neue Fährschiff noch heisst, wird erst nächstes Jahr in Betrieb genommen werden können. Bild: PD