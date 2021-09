Stadlers Reise in die Vergangenheit zu Tests in der Ukraine

Strassenbahn Modernes Tram auf maroden Schienen: Stadler testet in der Ukraine Seit einiger Zeit möchte der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer Stadler mit der Ukraine ins Geschäft kommen. Nach mehreren Absichtserklärungen hat Stadler nach einem Triebzug auch ein Tram von Weissrussland auf die Reise geschickt, zu Anschauungs- und Testzwecken in der Ukraine. Thomas Griesser Kym 28.09.2021, 17.02 Uhr

Das Werk von Stadler nahe der weissrussischen Hauptstadt Minsk, wo die Trams des Typs Metelitsa hergestellt werden. Bild: Maksim Safaniuk/Alamy (Fanipol, 8. Juni 2019)

Ein Stadler-Tram, das nicht brandneu ist, aber so ausschaut, weil es frisch lackiert ist. So gar nicht dazu passen will die morbide Umgebung, in der es steht, im maroden Depot Oktyabrskoye in der ukrainischen Grossstadt Kharkiv.