Schwieriger Stellenmarkt für Lehrabgänger – wird die Coronakrise zum Stolperstein für Berufseinsteiger? Die Coronakrise macht die Stellensuche derzeit harzig. Das trifft Lehrabgänger besonders hart: Gelingt der Einstieg ins Berufsleben nicht, kann das ein Leben lang nachwirken. Viele Ostschweizer Unternehmen beschäftigen ihre Lehrabgänger weiter. Kaspar Enz 27.08.2020, 05.00 Uhr

«Es ist eine aussergewöhnliche Situation», sagt Hermann Greiner, Direktor Sales und Events beim St.Galler Hotels Einstein. Für das Hotel und Kongresszentrum in der Innenstadt waren die letzten Monate eine schwere Zeit. «Wir mussten leider auch Leute entlassen.» Jetzt gehe es langsam wieder aufwärts, sagt Greiner. «Wir haben auch wieder eine offene Stelle.» Solche würde man gerne mit Leute aus dem eigenen Haus besetzen. «Sie kennen sich hier schon aus.» Aber für die Lehrabgänger in diesem Jahr leider zu spät. «Wir haben für unsere Lehrlinge in anderen Unternehmen eine Stelle gefunden.»