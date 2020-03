Stilllegen oder weiterarbeiten? – Die Arbeit auf Ostschweizer Baustellen entzweit Baumeister und Gewerkschaften Die Unia fordert, Baustellen stillzulegen. Schutzmassnahmen gegen das Corona-Virus würden weit verbreitet missachtet. Die Baumeister wehren sich. Und Ostschweizer Kantone verweisen auf den Bund. Thomas Griesser Kym 20.03.2020, 05.00 Uhr

Zusammengepferchte Arbeiter bei Pausen oder Besprechungen in Baracken, verschmutzte Toiletten, fehlende Seife und Desinfektionsmittel – solche angeblichen Missstände auf Schweizer Baustellen prangert die Gewerkschaft Unia Ostschweiz-Graubünden an. Zum Beleg hat sie Bilder beigelegt, welche die «unhaltbaren Zustände» dokumentieren sollen.

Auf einem dieser Bilder (siehe unten) sind ein Dutzend Arbeiter in Cellere-Montur auf engem Raum in einem Baucontainer zu sehen. Das St.Galler Familienunternehmen mit 600 Mitarbeitenden, die momentan 100 Baustellen betreuen, schreibt auf Anfrage, momentan seien keine Schliessungen geplant. Über das Foto will sich Cellere nicht äussern.

Kanton Genf ist vorgeprescht

In einer Bauarbeiter-Petition werden die Verantwortlichen aufgerufen, «unverzüglich unsere mittleren und grossen Baustellen in der Ostschweiz und Graubünden zu schliessen und die Lohnzahlung für die betroffenen Beschäftigten zu garantieren».

Der Kanton Genf ist bereits vorgeprescht. Dort hat der Staatsrat die Baustellen per Freitag geschlossen. Zuwiderhandlungen können mit einer Geldstrafe von bis zu 300'000 Franken geahndet werden. Später zog die Waadt nach. Zuvor hatte bereits der grösste Baukonzern Österreichs, die Strabag, angekündigt, 1000 Baustellen im ganzen Land dicht zu machen, wegen Problemen mit der Einhaltung des Sicherheitsabstands zwischen den Arbeitern und sich abzeichnender Lieferprobleme bei Baumaterial.

Thurgau und St.Gallen verlassen sich auf den Bund

Wie schaut es in der Ostschweiz aus? Sowohl der Kanton St.Gallen als auch der Kanton Thurgau halten zunächst fest, dass gemäss der Verordnung des Bundes zum Corona-Virus Bauunternehmen respektive Baustellen nicht geschlossen werden müssen. Daran halte man sich. Mirjam Fonti von der Thurgauer Staatskanzlei schreibt weiter, das Arbeitsinspektorat kontrolliere Baustellen im gewohnten Rahmen. «Das gilt auch für empfohlene Schutzmassnahmen zum Corona-Virus. Bis jetzt sind uns auch keine Verstösse gemeldet worden.»

Der St.Galler Regierungsrat und Bauchef Marc Mächler schreibt, «selbstverständlich sind die Vorschriften des Bundesamts für Gesundheit hinsichtlich der Bekämpfung des Corona-Virus einzuhalten, dies gilt auch für Baustellen. Wir kontrollieren, wenn wir Meldungen erhalten, dass es Missstände gibt». Und Mächler ergänzt:

«Aktuell haben wir keine Kenntnis von konkreten Missstandsmeldungen.»

«Ein riesiger Schaden»

Der Schweizerische Baumeisterverband argumentiert, mit flächendeckender Schliessung von Baustellen würde ein «riesiger Schaden riskiert». Er setzt auf Hygienemassnahmen und organisatorische Anpassungen. Ähnlich äussert sich René Engetschwiler, Geschäftsführer des Baumeisterverbands Kanton St.Gallen. Flächendeckende Schliessungen auf eigene Faust hätten auch finanzielle Folgen für die Bauunternehmen. Konkret nennt er die Lohnfortzahlung und allfällige Konventionalstrafen seitens des Bauherrn. Engetschwiler ist sich aber bewusst: Sollte sich die Corona-Lage verschärfen, seien Schliessungen von Baustellen «ein Szenario, das man im Hinterkopf behalten muss».

Auch Romeo Maasl, Geschäftsführer des Thurgauischen Baumeisterverbands, ist sich der Problematik bewusst. Er sagt:

«Der Neubau ist weitläufiger, da kann man den Abstand besser einhalten.»

Bei Umbauten dagegen seien die Platzverhältnisse eher enger. Massl empfiehlt, dass die verschiedenen Handwerker ihre Arbeit nach Möglichkeit über die Stockwerke verteilen.

Im Privatauto statt im Transporter

Alfred Müller ist Chef der Baugruppe Stutz, die Standorte in Frauenfeld, Hatswil und St.Gallen hat und mit 800 Beschäftigten in der ganzen Ostschweiz aktiv ist. Er räumt ein: Die Zwei-Meter-Abstandsregel sei bei der Fahrt der Arbeiter im Transporter auf die Baustelle «schwierig einzuhalten». Bei Stutz könnten darum Arbeiter mit dem Privatauto zu den Baustellen fahren und erhielten die Fahrtkosten als Spesen vergütet. Schwierig sei es mit dem Abstand auch bei Arbeiten in Höhen ab zwei Meter, wo man wegen der Sicherheit oder Arbeitsprozessen zu zweit sein müsse. Dennoch sagt Müller:

«Wir führen unseren Baubetrieb gesamthaft weiter.»

Man habe rund Baustellen am Laufen. Etwa eine Handvoll Baustellen sei derzeit eingestellt wegen Verdachts auf Infektion, die betroffenen Arbeiter seien in Selbstisolation. Aber auch Müller weiss, dass sich die Lage rasch ändern könnte. Falls der Bund die Schliessung von Baustellen anordnet. Oder es mehr Verdachtsfälle gibt. Oder es zu Engpässen bei Mitarbeitenden, Dritthandwerkern, Material oder Plänen. «Im Moment» seien solche Engpässe aber kein Thema bei Stutz.

«Alle Gruppen sind mit Seifen ausgestattet»

Bei Cellere heisst es, man habe die Mitarbeitenden angewiesen, sich an die Schutzmassnahmen des Bundes zu halten. Das sei bei den meisten Arbeitsschritten auch gut einzuhalten. Bei Personentransporten dürfen maximal drei Leute in einem Bus sitzen. Die übrigen Transporte bewältige man mit Privatautos.

Zudem schreibt Cellere, «alle Gruppen sind mit Seifen ausgestattet und wurden zusätzlich mit Desinfektionsmittel versorgt», und man habe gestaffelte Pausen eingeführt. Von Reklamationen von Bauarbeitern habe man «keine Kenntnis».

