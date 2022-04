Stickmaschinen Ende einer Epoche: Die Saurer-Stickmaschinen gehen im Rheintaler Rivalen Lässer auf Auf dem Weltmarkt für Grossstickmaschinen kommt es zu einer Konsolidierung: Saurer in Arbon verkauft sein entsprechendes Geschäft an den Diepoldsauer Konkurrenten Lässer – der als einziger Entwickler und Hersteller dieser Schiffchenstickmaschinen übrig bleibt. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Stickereien, wie sie auf Maschinen von Lässer und Saurer hergestellt werden. Bild: PD

Was unser Portal vor vier Monaten, im Dezember 2021, exklusiv vermeldet hat, ist nun fix: Die Diepoldsauer Lässer-Gruppe übernimmt von der Arboner Saurer Intelligent Technology deren Geschäftsbereich Embroidery – und damit Saurers gesamtes Geschäft mit Stickmaschinen. Das bedeutet: Statt wie bisher zwei Anbieter auf dem Weltmarkt für Schiffchenstickmaschinen gibt es künftig nur noch einen einzigen: Lässer.

Die Transaktion geht im Rahmen eines Betriebsübergangs gemäss Artikel 333 des Obligationenrechts als Asset Deal über die Bühne. Dabei werden alle Vermögenswerte und Verträge des Saurer-Stickmaschinengeschäfts auf Lässer übertragen. Laut den beiden Unternehmen wird der Betriebsübergang bis Ende Mai 2022 abgeschlossen sein.

Lässer hat eine neue Tochtergesellschaft gegründet

In der Praxis ist er schon in vollem Gang. Im Geschäftsbereich Embroidery in Arbon zählt Saurer laut Firmensprecher Peter Trinkl ungefähr 45 Beschäftigte. «Rund 30 Mitarbeitende gehen mit über zu uns», sagt Philipp Lässer als Mitglied der Inhaberfamilie und Geschäftsleitung des Rheintaler Unternehmens:

«Die meisten dieser Mitarbeitenden sind schon bei uns in Diepoldsau tätig.»

Lässer hat dafür eigens eine neue Tochtergesellschaft gegründet, die als Swiss Embroidery Solutions parallel zum Lässer-Betrieb läuft. Über die neue Tochter werden weiterhin die Saurer-Stickmaschinen vertrieben. Die nächste Maschinengeneration wird gemeinsam von Lässer und Swiss Embroidery Solutions entwickelt. Mittelfristig sollen laut Philipp Lässer die beiden Firmen fusioniert werden.

Zwei völlig unterschiedliche Firmen

Philipp Lässer, Mitglied der Lässer-Geschäftsleitung. Bild: PD

Die Gründung einer Tochtergesellschaft hat auch mit der Geschichte der beiden Firmen zu tun. Lässer ist ein Familienunternehmen und anders strukturiert, mit flacheren Hierarchien ausgestattet als der Saurer-Konzern, der über 3000 Mitarbeitende zählt, an der Börse in Schanghai gelistet ist und mehrheitlich der chinesischen Jinsheng-Gruppe gehört. Und: In der Vergangenheit hatten sich die beiden Stickmaschinenhersteller über Jahrzehnte auf dem Weltmarkt bekämpft, nun sollen sie zueinander finden. Philipp Lässer sagt:

«Dieser Wandel ist nicht für alle Saurer-Angestellten einfach zu verkraften.»

Ein paar der Saurer-Beschäftigten hätten denn auch das Angebot einer Stelle bei Lässer ausgeschlagen. «Für sie hat es bei uns schlicht nicht gepasst», sagt Philipp Lässer. Seitens Saurer sagt Peter Trinkl:

«Es hat einige Frühpensionierungen gegeben, aber keine Entlassungen.»

Der Markt ist geschrumpft

Weshalb ist es überhaupt zu dieser Transaktion gekommen? Beide Firmen sprechen von einer «Konsolidierung der beiden Marktführer in der Produktion von Schiffchenstickmaschinen». Philipp Lässer sagt:

«Mit diesem Schritt bündeln wir mehr als zwei Jahrhunderte an Wissen.»

Sein Unternehmen, in dem er Teil ist der dritten Generation der Familie Lässer, wurde 1954 gegründet, Saurer entwickelte bereits 1878 die erste Schiffchenstickmaschine. Anton Kehl, Verwaltungsratspräsident der Saurer Intelligent Technology, sagt:

«Wir sind zuversichtlich, dass Lässer mit dem neu kombinierten Wissen die Branche zu nachhaltigen Erfolgen führen wird.»

Blick in das Werk Lässers am einzigen Produktionsstandort am Hauptsitz in Diepoldsau. Bild: PD

Saurer-Sprecher Trinkl sagt dazu, der Markt der Schiffchenstickmaschinen sei «in den vergangenen Jahren sukzessive sehr viel kleiner geworden». So sei das Marktvolumen von 100 Millionen Franken im Jahr 2014 auf zuletzt noch 20 Millionen Franken geschrumpft. Mit ein Grund sei, dass die hochkomplexen Schiffchenstickmaschinen zunehmend von kleineren und günstigeren Mehrkopf-Stickmaschinen anderer Anbieter bedrängt würden. Oder auch, wie Philipp Lässer ergänzt, von anderen Verfahren wie dem Rascheln.

«Ein neuer Typ Maschine, der das Beste von Lässer und Saurer vereint»

Philipp Lässer sagt zwar, 2020 und 2021 seien vor allem wegen der Pandemie «nicht so gute Jahre gewesen». Aber mittlerweile bewege sich das Marktvolumen der Schiffchenstickmaschinen bereits wieder auf eine Grössenordnung von gegen 100 Millionen Franken zu. Auch führe für grosse Stickereiapplikationen etwa für Vorhänge oder Tischwäsche kaum ein Weg an der Schiffchenstickmaschine vorbei. Für andere Applikationen dagegen, das räumt Philipp Lässer ein, sei die teurere Grossstickmaschine gegenüber der Mehrkopf-Maschine im Nachteil.

Indessen geht Philipp Lässer davon aus, mit der Saurer-Sticktechnologie unter seinem Dach neue Massstäbe setzen zu können. In den vergangenen zehn Jahren habe man die Leistungsfähigkeit der Schiffchenstickmaschine bereits in etwa verdoppelt. Nun wolle man dank der Bündelung des Know-hows und der Technologien «einen neuen Typ Maschine entwickeln, der das Beste von Lässer und Saurer vereint». Dazu werde man, wie dies die beiden Firmen schon bisher gepflegt haben, weiterhin eng mit den Kunden zusammenarbeiten.

Was und wer alles von Saurer zu Lässer wechselt

Der Lässer-Standort in Diepoldsau. PD

In der Transaktion eingeschlossen sind Entwicklung, Service und Vertrieb des Saurer-Stickmaschinengeschäfts. Zudem die Montage der Maschinen, die Saurer per Ende 2019 von Arbon an den chinesischen Saurer-Standort Suzhou verlegt hatte. All dies wird künftig am Lässer-Standort Diepoldsau erledigt. Neben den knapp 30 Mitarbeitenden vom Saurer-Standort Arbon übernimmt Lässer auch etwa zehn Monteure, die weiterhin in China und Indien im Kundendienst aktiv sind. Dabei wird Lässer die installierten Saurer-Stickmaschinen weiterhin warten. Abgesehen davon wird Saurer als Marke für Stickmaschinen aber verschwinden.

Wie Philipp Lässer sagt, kann sein Unternehmen mit der Transaktion das Geschäftsvolumen annähernd verdoppeln. Die Zahl der Mitarbeitenden am Lässer-Hauptsitz und einzigen Produktionsstandort Diepoldsau steigt von 140 auf 170, jene im Ausland dank der neuen Monteure von 20 auf 30. Lässer hat weltweit ein Dutzend Standorte, darunter in der Türkei, in Indien und Thailand.

Das bleibt von Saurer in Arbon

Nach dem Ausstieg aus dem Geschäft mit Stickmaschinen verbleiben am Saurer-Standort in Arbon rund 30 Beschäftigte, wie Peter Trinkl sagt. Diese erfüllen Management- und Vertriebsaufgaben sowie Holdingfunktionen für Saurer-Gesellschaften in Europa, und ausserdem ist hier das Saurer-Technologiezentrum beheimatet, das Automatisierung, IT und Sensoren erforscht und entwickelt.

