St.Gallen Symposium Regenwetter und Pandemie können die Stimmung nicht trüben: Das etwas andere Symposium ist ohne Probleme gestartet – Moderatorin Patrizia Laeri meint: «Es ist wie in einem TV-Studio» Gedränge an der Kaffeebar: Fehlanzeige. Gedränge beim Mittagessen: Fehlanzeige. Gedränge bei Vorträgen: Fehlanzeige. Das Räderwerk der Organisatoren läuft auch mit leeren Sälen und Fluren. Stefan Borkert 05.05.2021, 17.22 Uhr

Das 50. St.Gallen Symposium steht ganz im Zeichen der Pandemie. Alle physisch Anwesenden halten sich an das Schutzkonzept. Ralph Ribi

Nur vereinzelt stehen Limousinen vor dem Haupteingang der Universität St.Gallen. Den Chauffeuren fehlen die Gesprächspartner für eine Plauderei, bis der Chef wieder in den Wagen steigt. Die Pandemie diktiert das 50. St.Gallen Symposium auf jeder Ebene.

Nur wenige Referenten sind tatsächlich physisch auf dem Campus anzutreffen. Manchmal sind sie kaum zu erkennen, denn hier herrscht ausnahmslos Maskenpflicht. Alle müssen FFP2-Schutzmasken tragen. An vielen Ecken stehen Scanner, die jeden Kontakt registrieren. Neben dem Badge fürs Gelände wird dieses Jahr auch ein nummerierter Transponder getragen. So ist jede Person sofort auffindbar, sollte eine Corona-Infektion aufgespürt worden sein.

Im Testzentrum geht es ruhig zu

Im Testzentrum wartet man auf Testwillige. Die Kapazitäten sind nicht ausgeschöpft. Ralph Ribi

Erstaunlicherweise ist es im Testzentrum genauso ruhig wie in der Aula oder dem Eingangsbereich. Gerne wird ein Testwilliger aufgenommen. Man könne schon noch mehr Betrieb vertragen, sagt eine Mitarbeiterin. Testen sei freiwillig, aber empfohlen, ergänzt die Kollegin und reicht die vorschriftsmässige FFP2-Maske. Zweimal Nasenbohren und das Prozedere ist vorbei. 20 Minuten später kommt das Testergebnis per E-Mail: negativ, wie bei allen bislang getesteten Besuchern des SGS, wie man hier die Veranstaltung nennt.

Warteschlangen bei der Verpflegung sind kein Thema. Ralph Ribi

Stress nur hinter den Kulissen

Das Wetter meint es zur Eröffnung mit den Veranstaltern nicht gut. Es regnet und am Check frösteln Helferinnen und Helfer, elegant gekleidet. Outdoorklamotten und Winterjacken trägt hier praktisch niemand. Dafür kommt Rettung in der Not in Form eines Heizpilzes. Von dem können die Securitas-Leute nicht profitieren. Alle, die das Gelände betreten werden überprüft.

Nicht jeder Badge will so funktionieren, wie vorgesehen. Und so muss der eine oder andere, dem der Zutritt verweigert wurde, warten, bis das Problem aufgeklärt ist. Doch die Helfer und Organisatoren sind zuvorkommend und lösen freundlich jedes Problem. Und auch wem ein Schirm fehlt, dem kann geholfen werden. Stress, so scheint es, gibt es dieses Jahr höchstens hinter den Kulissen.

Für Schutz ist gesorgt

Am Check-in werden alle kontrolliert. Ralph Ribi

Nicht virtuell, sondern ganz konkret und überall auf dem Campus sichtbar ist für den Schutz der prominenten Besucher gesorgt. Sicherheitsbeauftragter Marco Jost erklärt, dass trotz der wenigen Leute vor Ort die Sicherheitsvorkehrungen praktisch gleich wie immer sind. Im Gegenteil. Weil ein Zugang zum diesmal kleineren Gelände mehr bewacht werden muss, braucht es mehr Personal. Ansonsten sei man in Zusammenarbeit mit der Polizei, Feuerwehr und Sanität auf alles vorbereitet. Und auch Andreas Nef, der das Coronaschutzkonzept massgeblich mitentwickelt hat und für die juristische Abfederung zuständig ist, betont, dass die Massnahmen greifen:

«Alle halten sich an die Vorgaben.»

Melanie Monstein, die hastig herbei geeilt ist, hat als Kommunikationschefin alle Hände voll zu tun. Fotografen und Journalisten wollen betreut sein. Wünsche für Interviews müssen erfüllt werden und neugierige Fragen fordern Antworten. 40 Personen umfasst das Kernteam, 230 Helfer sind über die Tage im Einsatz. Nein, es gab noch keine Probleme mit Sprecherinnen und Sprechern, die absagten. Und für die Technik wurden Vollprofis engagiert, die es gewohnt sind, bei Grosseinsätzen für Fernsehkameras, Mikrofone und kilometerlange Kabel zu sorgen.

Patrizia Laeri (links) und Maggie Childs moderieren und führen Interviews in einem professionell ausgestatteten Studio. Ralph Ribi

Patrizia Laeri und Kollegin Maggie Childs vermissen zwar das Livepublikum, aber sie winden den Veranstaltern ein Kränzchen. Laeri:

«Das funktioniert hier besser als an anderen Veranstaltungen wie etwa dem WEF.»

Mit der Situation können sie gut umgehen. Der Moderationsraum ist gemütlich eingerichtet.

«Es ist einfach wie in einem TV-Studio»,

sagt Laeri und Childs ergänzt, es herrsche eine sehr angenehme Atmosphäre. Statt Interaktion mit dem Publikum werfen sich die beiden die Bälle halt selbst zu. Und Abwechslung bringen zudem die Interviews auf der Couch.