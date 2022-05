St. Gallen Symposium: Nachhaltigkeit im Detailhandel

St.Gallen Symposium Klimaneutralität im Einzelhandel ist ein komplexes Thema: Gurken in Plastik können auch nachhaltig sein Beim Marketing von umweltfreundlichen Produkten könnte der Spassfaktor grösser sein, findet Marketingprofessorin Johanna Gollnhofer. Preis und Kaufkraft spielen beim Thema Nachhaltigkeit ebenfalls eine wichtige Rolle. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 06.05.2022, 07.00 Uhr

Eine Filiale der Drogeriemarktkette Rossmann in Deutschland. PD

Die deutsche Drogeriemarktkette Rossmann hat sich soziale Verantwortung und auch Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. Dass man damit auch wirtschaftlich erfolgreich sein kann, beweist sie seit nunmehr 50 Jahren. Dirk Rossmann hat die Verantwortung für 56'300 Mitarbeitenden, 4244 Filialen in Europa und deren 2233 in Deutschland in die Hände seines Sohnes Raoul Rossmann übergeben.

Raoul Rossmann leitet seit Herbst 2021 die Drogeriemarktkette Rossmann. dpa

Wie der Detailhandel nachhaltiger und was er zum Erreichen der Klimaziele beitragen kann, hat sich in der entsprechenden Session als kompliziert erwiesen. Rossmann etwa schüttelte den Kopf, als er erzählte, dass gerade ein grosser Toilettenpapierhersteller WC-Papier aus recyceltem Papier nicht mehr anbiete. Oft fehlt es auch an der nötigen Kommunikation und Information. Eine in Plastik gehüllte Gurke hält länger und wenn es sich auch noch um recycelten Kunststoff handelt, dann sieht die Umweltbilanz vielleicht besser aus als bei jener ohne Hülle.

Johanna Gollnhofer, Marketingprofessorin an der Uni St.Gallen ging noch weiter. Ihr fehlt bei der Bewerbung nachhaltiger Produkte der Spassfaktor. Unter dem Strich, betonte Rossmann, sei aber immer die Wirtschaftlichkeit der grösste Treiber. Da die Kundschaft zunehmend kritischer werde, könnte das nachhaltigen Produkten im Sortiment Vorteile verschaffen.

Johanna Gollnhofer, Marketingprofessorin an der Uni St.Gallen. Hannes Thalmann

Allerdings wies Gollnhofer auch darauf hin, dass gerade im Einzelhandel Preis und Kaufkraft der Kundschaft eine erhebliche Rolle spiele. Es werde zwar viel über Klimaneutralität gesprochen, aber im Grunde sei das sehr abstrakt. Und Rossmann ergänzte, dass unter Nachhaltigkeit viel Unterschiedliches verstanden werde. Einigkeit herrschte, dass ohne eine Abkehr von Öl, Gas und Kohle die Klimaziele nicht erreicht werden können.

