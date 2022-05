Die Luftfracht boomt: Lufthansa Cargo fliegt Gewinn ein

St.Gallen Symposium Die Luftfracht boomt: Lufthansa Cargo fliegt weiter in der Gewinnzone und die Chefin sagt: «Alle Flugzeuge bekommen eine Haifischhaut» Lieferketten im Welthandel sind ein brandaktuelles Thema. Während die Seefracht grosse Probleme hat, sind Carrier wie Lufthansa Cargo sehr gefragt. Interview: Stefan Borkert Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Lufthansa-Cargo-Chefin Dorothea von Boxberg ist Nachhaltigkeit im Lufttransport ein grosses Anliegen. Donato Caspari

Viel mehr Fracht könnte derzeit per Luft transportiert werden. Die Preise steigen und es werden hohe Gewinne erzielt. Dorothea von Boxberg, CEO von Lufthansa Cargo treibt aber auch die Digitalisierung und die Nachhaltigkeit voran.

Hat die Familie die Homeofficephase während der Pandemie gut überstanden?

Dorothea von Boxberg: Ja. Als Unternehmen haben wir unseren Mitarbeitenden, die ihre Arbeit von zu Hause verrichten konnten, auch Homeoffice angeboten. Bei mir persönlich überwog der Anteil der Büroarbeit.

Haben Sie eine Verbindung zur Ostschweiz, zur HSG St.Gallen?

Nein, das habe ich tatsächlich nicht. Ich bin das erste Mal in St.Gallen und bin sehr beeindruckt von dem, was die Studierenden mit dem Symposium auf die Beine gestellt haben.

In Ihrem ersten Jahr als Chefin von Lufthansa Cargo haben Sie 1,5 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Lufthansaboss Carsten Spohr verlangt von Ihnen dieses Jahr mindestens eine Milliarde Gewinn. Wie viel werden es am Ende des Jahres sein?

Es ist nach wie vor so, dass es eine sehr hohe Nachfrage nach Luftfracht gibt. Es fehlt immer noch Kapazität im Markt, weil die Passagiermaschinen auf der Langstrecke noch nicht wieder alle fliegen. Die Quartalszahlen sind ja eben bekannt geworden. Und da sieht es bei Cargo mit bereits knapp einer halben Milliarde Euro Gewinn recht gut aus. Also, ja, die Milliarde werden wir schaffen.

Bei der Seefracht hakt es dagegen.

Das stimmt. Die Seefracht ist nach wie vor gestört und kann ihre Versprechen nicht leisten. Durch die Null-Covid-Strategie in China stauen sich die grossen Seefrachtschiffe vor Schanghai, die darauf warten, entladen zu werden. Dadurch steigt bei der Luftfracht die Nachfrage und die ist dadurch höher als das Angebot.

Luftfracht kann Seefracht aber nicht ersetzen?

Dorothea von Boxberg am St.Gallen Symposium Donato Caspari

Nein, gar nicht. Wir sind der kleine David, während Seefracht der grosse Goliath ist. Aber es gibt immer wieder Sendungen, die so eilig sind, dass sie per Luftfracht transportiert werden müssen.

Wenn jemand unbedingt etwas transportieren möchte und das Frachtflugzeug ist schon voll, sind Sie bereit über den Preis ein anderes Frachtstück wieder rauszuwerfen?

Wir haben eine Emergency-Lösung. Und damit kann man tatsächlich bevorzugt transportiert werden. Im Normalfall ist das kein Problem. Aber aktuell ist die Nachfrage so hoch, dass wir das teilweise gar nicht mehr anbieten können.

Wollen Sie neue Flugzeuge anschaffen?

Ich glaube, jeder Frachtcarrier hätte zurzeit gern mehr Flugzeuge. Das führt dazu, dass diese aktuell auch nicht zu kaufen sind. Wenn es gerade Kapazität gäbe, würden wir diese sehr gerne nehmen. Aber da sind wir, wie gesagt, nicht die einzigen.

Wie ist das Geschäft in der Pandemie verlaufen?

Es gab zuerst einen Einbruch der Nachfrage, weil zum Beispiel in China Werke geschlossen waren. Gleichzeitig ging bei uns die Kapazität stark zurück, weil Langstreckenpassagiermaschinen am Boden standen. Deshalb war es schon nach wenigen Wochen in der Pandemie so, dass die Nachfrage höher war als das Angebot. Operativ war es nicht immer einfach wegen der vielen unterschiedlichen Regelungen in den entsprechenden Staaten.

Übernachten die Piloten inzwischen wieder in China?

Nein. In China übernachten unsere Piloten nach wie vor nicht. Sie fliegen über Seoul und shutteln dann für die China-Flüge.

Was passiert, wenn China den Lockdown wieder aufhebt?

Boeing 777 der Lufthansa Cargo D-ALFG mit Sonderbeklebung für CO 2 -neutrale Flüge. Oliver Roesler

Ich gehe davon aus, dass es dann eine stark erhöhte Transportnachfrage geben wird. Die Frage ist, wann wird dies sein? Oder die Situation verschärft sich und führt am Ende in eine Rezession. Dann wäre die Nachfrage nach Luftfracht vermutlich auch nicht mehr so hoch.

Beeinflusst der Ukrainekrieg auch die Luftfracht?

Ja. Durch die Sanktionen können wir nicht mehr über russischen Luftraum fliegen. Für nordasiatische Destinationen würden wir das normalerweise tun. Jetzt geht es südlich davon um Russland und die Ukraine herum. Das führt zu längeren Flugstrecken und dass die Nutzlast geringer wird. Das Flugzeug schafft die Strecke zwar, aber eben nicht mehr mit voller Nutzlast wegen des höheren Kerosinverbrauchs.

Stichwort Kerosin. Nachhaltigkeit ist bei Ihnen ein sehr wichtiges Thema. Was hat es mit der Haifischhaut für Flugzeuge auf sich und wie sind Sie auf diese Idee gekommen?

Die Luftfahrt ist verantwortlich für zirka 3 Prozent der weltweiten CO 2 -Emissionen. Es gibt allerdings schon heute die Möglichkeit, CO 2 -neutral zu fliegen. Zudem ist es möglich, durch Innovationen effizienter zu fliegen. Die Triebwerkhersteller schaffen es, von Generation zu Generation ungefähr 15 Prozent Treibstoffverbrauch einzusparen. Investitionen in moderne Flotten helfen also der Umwelt enorm. Aber das hat dann irgendwo seine technologischen Grenzen. Zusätzliche Massnahmen wie Gewichtsreduzierungen oder treibstoffsparende Anflugverfahren helfen. Oder eben AeroShark, eine spezielle Folie, die den Luftwiderstand verringert. Hier haben sich die Ingenieure etwas von den Haifischen abgeschaut.

Dorothea von Boxberg, CEO von Lufthansa Cargo setzt auf Haifischhaut für die Oberfläche der Flugzeuge. Donato Caspari

Hier kommt also die Haifischhaut ins Spiel?

Genau. AeroShark ist eine neue Erfindung und reduziert die Luftverwirbelung an der Aussenhaut des Flugzeuges. Und das wird tatsächlich über einen Prozent Einsparung bringen.

Werden alle Flugzeuge dann mit Haifischhaut ausgestattet?

Ja, genau. Wir werden unsere gesamte Flotte mit AeroShark ausstatten.

Alle Flugzeuge von Lufthansa Cargo werden mit Haifischhaut ausgestattet. Oliver Roesler

Wie sieht es bei Biosprit, Ökokerosin aus?

Häufig heisst es ja, Fliegen sei unökologisch. Das muss aber nicht stimmen. Man kann es auch auf eine gute Art und Weise machen. Mit unserem Partner DB Schenker fliegen wir einen Flug pro Woche komplett CO 2 -neutral mit nachhaltigem Kerosin. Ich halte auch die Kompensation für sinnvoll. Sie ist etwas in Verruf geraten wegen der Greenwashing-Projekte. Aber bei zertifizierten Gold-Standard-Projekten, die wir unseren Kunden anbieten, ist das schon sehr sinnvoll.

Gibt es genug Biokerosin?

Das Kerosin wird heute aus biologischen Stoffen produziert. In den USA dürfen das auch Lebensmittelvarianten wie etwa Raps sein. In der EU ist das verboten. Hier bilden etwa gebrauchtes Speisefett, Abfälle aus der Lebensmittelindustrie, die Basis. Das ist ganz ähnlich wie beim Biodiesel. Weil aber die vorhandene Menge begrenzt ist, arbeitet man nun an synthetisch hergestelltem Kerosin. Im deutschen Emsland gibt es dafür die erste Fabrik, und da sind wir auch Partner.

Elektroantrieb oder Brennstoffzelle sind das schon Themen?

Also bei uns auf der Langstrecke kommt Elektroantrieb nicht in Frage. Bei der Brennstoffzelle dauert es noch sehr lange. Airbus hat angekündigt, dass es eventuell 2035 das erste Wasserstoffflugzeug geben wird. Aber auch das wäre nicht langstreckentauglich. Wenn man jetzt etwas tun will, dann braucht man das Biokerosin, synthetisches Kerosin, die CO 2 -Kompensation und die vielen Mosaiksteinchen wie die Sharkskin-Folie oder die Nutzung nachhaltiger Plastikfolie bei der Verpackung der Frachtstücke.

Besonders der Treibstoff Biokerosin oder synthetisches Kerosin hilft bei der Nachhaltigkeit im Luftfrachtverkehr. PD

Digitalisierung, autonome Flugzeuge, Künstliche Intelligenz. Ist das alles schon im Fluss?

Also autonome Flugzeuge werden wir so schnell nicht haben. Die Digitalisierung ist in vollem Gang und betrifft neben Logistikabläufen auch den Frachtbrief, der ja immer noch zum Teil aus Papier ist. Wir sind der erste Carrier, der in diesem Jahr ganz auf den E-Frachtbrief setzt. E-Freight spart viel Zeit, ermöglicht papierlose Luftfrachttransportprozesse und ersetzt die seit Jahrzehnten in der gesamten Luftfrachtindustrie genutzten Papierdokumente durch standardisierte, elektronische Nachrichten und einen geregelten Datenaustausch.

Zur Person Dorothea von Boxberg CEO Lufthansa Cargo

Seit März 2021 steht Dorothea von Boxberg an der Spitze der Lufthansa Cargo. Zuvor war die 48-jährige Topmanagerin bereits in der Geschäftsleitung des deutschen Luftfrachtunternehmens. Sie hat Wirtschaftsingenieurwesen in Berlin und Paris studiert. Ihre berufliche Laufbahn begann 1999 bei der Unternehmensberatung The Boston Consulting Group in Stuttgart. Dort war sie zuletzt Projektleiterin und war in verschiedenen Industrien und Ländern tätig. 2007 stieg Dorothea von Boxberg bei der Lufthansa im Bereich «Strategie und Beteiligungen» ein. 2015 wechselte sie zu Lufthansa Cargo. Dorothea von Boxberg ist verheiratet und hat drei Söhne.

