St.Gallen Symposium: Neuer Generationenvertrag soll es richten

Den Jungen eine Stimme geben und: «Wenn Elefanten kämpfen, leidet das Gras» Der Generationenvertrag ist brüchig. Rentensysteme, die auf der Kippe stehen, der Klimawandel, der in einen Klimakollaps zu münden droht usw. Die Jungen bleiben oft aussen vor, dabei geht es um ihre Zukunft. Was tun? Ein neuer Generationenvertrag soll her. Einsichten und Ansichten an einem Panel am St.Gallen Symposium. Thomas Griesser Kym 06.05.2022

«Ein neuer Generationenvertrag» - dazu Visionen zu entwerfen, ist die Ambition eines Panels am St.Gallen Symposium. Dass ein solcher Vertrag nötig ist, zeigt allein schon das Rentensystem mit der jährlichen Umverteilung von Abermilliarden von den Jungen zu den Alten. Oder der Klimawandel, der viele greise Menschen kaum mehr unmittelbar betrifft, die junge Generation und die kommenden Generationen aber sehr wohl.

«Kurzfristiges Denken», das sei die grösste Gefahr für die kommenden Generationen. Das sagt Mamphela Ramphele. Die südafrikanische Ärztin, Partnerin des verstorbenen Anti-Apartheid-Kämpfers Steve Biko und Co-Präsidentin der gemeinnützigen Organisation Club of Rome, kennt die Mechanismen der Kurzfristigkeit: Wir konsumieren mehr als die Erde verkraften kann, Politiker schielen bei ihren Entscheiden nur auf die nächsten Wahlen, und Unternehmen haben das Auge auf dem Aktienkurs und Quartalsergebnissen.

Rampheles Rezept: «Wir müssen lernen, unsere Denkweise zu ändern.» Das erfordere, langfristig zu denken, zwischen den Generationen und über sie hinweg, und in Diskussionen und Entscheide die Jungen miteinzubeziehen und deren Wissen und Kreativität zu nutzen. Denn:

«Junge Leute haben keine Angst vor Veränderungen.»

Dagegen sei gerade in Afrika noch viel altes Führungspersonal an der Macht, ein Erbe des Kolonialismus. «Sie sind festgefahren, wir sind festgefahren», stellt Ramphele fest.

Wie wirken neue Gesetze auf die Jungen?

Die Jungen ins Zentrum der Debatten über all die Herausforderungen unseres Wohlfahrtsstaats stellen, das will auch Claudia Plakolm, die 27-jährige Staatssekretärin für Jugend im Bundeskanzleramt des österreichischen Kanzlers Karl Nehammer. Plakolm sieht eine wichtige Errungenschaft im Stimmrechtsalter 16, das Österreich seit 15 Jahren kennt und seither in der EU lediglich noch in Malta eingeführt worden ist. Plakolm sagt:

«Wir müssen der Jugend eine starke Stimme geben.»

Ein tieferes Stimmrechtsalter bedeute, dass für die Politikerinnen und Politiker die Jungen interessanter werden, weil diese Wahlstimmen zu vergeben haben. Plakolm plädiert dafür, neue Gesetze jeweils immer auch darauf zu prüfen, wie es die Kinder und Jugendlichen beeinflusst.

«Der Beginn einer neuen Weltordnung»

Stimmrechtsalter 16, das kann sich auch der deutsche CDU-Chef Friedrich Merz vorstellen, der digital zugeschaltet ist. Allerdings müsse diese Diskussion Teil sein einer umfangreichen Reform des Wahlrechts, in der es auch darum gehe, den Bundestag, der 736 Abgeordnete zählt, zu verkleinern. Zudem sagt Merz: «Der aktuelle Bundestag ist meines Wissens der jüngste in seiner Geschichte.» Knapp daneben: Das Durchschnittsalter beträgt derzeit 47,3 Jahre, 1972 waren es schon mal 46,6 Jahre.

Über die politische Weltlage sagt Merz angesichts des Ukraine-Kriegs, dieser sei «der Beginn einer neuen Weltordnung» mit einer Neuverteilung der Macht, und zwar «sowohl politisch als auch militärisch und ökonomisch». Weiter sagt Merz:

«Die EU ist der schwächste Spieler, weil sie enorme innere Probleme hat.»

Der CDU-Chef regt an, neue Prioritäten zu setzen beim Geldausgeben. Konkret: den Konsum reduzieren und dafür mehr investieren. Auch in die Verteidigung, «natürlich», aber mit Blick auf die Jugend vor allem in die Infrastruktur und das Bildungswesen, denn:

«Das kommt den Jungen zugute.»

Unter dem Ukraine-Krieg leidet auch Afrika

Über den Ukraine-Krieg sagt Merz, das sei «kein lokaler Event». Moderator und HSG-Professor Christoph Frei sagt etwas später provokativ an die Adresse Mamphela Rampheles, der Krieg werde in Afrika wohl kaum beachtet. Die Co-Präsidentin des Club of Rome reagiert mit einem afrikanischen Sprichwort:

«Wenn Elefanten kämpfen, leidet das Gras.»

Weiter sagt sie: «Wir sind das Gras.» Ein Beispiel ist, dass Länder wie Ägypten, die einen Grossteil ihres Weizens aus Russland und der Ukraine beziehen, nun um ihre Nahrungsmittelversorgung fürchten. «Krieg ist eine globale Herausforderung», sagt Ramphele. Und:

«Es kann keine Neutralität geben, wenn ein Elefant auf den Schwanz einer Maus steht.»

Der Club of Rome und das St.Gallen Symposium im gemeinsamen Kampf für Generationengerechtigkeit 1972 hat der Club of Rome seinen Bericht «The Limits to Growth» (Die Grenzen des Wachstums) veröffentlicht und am 3. St.Gallen Symposium vorgestellt. Im Bericht ging es um die Risiken ungezügelten Wachstums für unseren Planeten. 50 Jahre später zeigt sich: «Der Bericht hat zu keinem Wandel geführt», sagt Mamphela Ramphele, Co-Präsidentin des Club of Rome. Die Systeme seien nicht nachhaltig. Vor diesem Hintergrund lancieren der Club of Rome und das St.Gallen Symposium eine neue und gemeinsame Initiative mit dem Titel «Ein neuer Generationenvertrag». Ramphele spricht von einer «menschlichen Revolution». Die Initiative soll den Dialog fördern und Aktionen anregen, die ein breites Spektrum von Anliegen zur Generationengerechtigkeit ins Zentrum von Entscheiden stellt. (T.G.)