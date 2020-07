Steigflug nach dem Sturzflug: Ostschweizer Zulieferer von Airbus & Co. zeigen sich trotz Krise der Luftfahrtindustrie zuversichtlich Hightech-Unternehmen wie Starrag oder Huber+Suhner sind zentrale Lieferanten von Flugzeugbauern. Diese machen schwierige Zeiten durch. So hat Airbus ein riesiges Sparprogramm angekündigt. Doch die hiesigen Lieferanten demonstrieren Optimismus. Ihr Erfolgsrezept: Sie haben sich mit Innovationen quasi unentbehrlich gemacht. Thomas Griesser Kym 15.07.2020, 05.00 Uhr

Begutachtung einer Starrag-Ecospeed beim deutschen Airbus-Zulieferer Premium Aerotec. Links im Bild Christian Welter, Leiter Grossteilefertigung bei Premium Aerotec. Bild: Rolf Baumgarten/PD (Varel, 15. Juli 2019)

Von «der schwersten Krise, die diese Branche je erlebt hat», spricht Guillaume Faury. Der Airbus-Chef meint damit die Luftfahrt. Corona hat weite Teile des globalen Flugverkehrs temporär zum Erliegen gebracht, viele Fluggesellschaften kämpfen ums Überleben. Die Krise hat die Nachfrage nach neuen Maschinen einbrechen lassen, und fabrikneue Flieger stehen auf Halde, weil Kunden sie nicht abnehmen möchten – bestellt und nicht abgeholt.

Vor diesem Hintergrund hat Airbus Ende Juni Einschnitte angekündigt. 15'000 Jobs sollen wegfallen, die Produktion von Verkehrsflugzeugen ist um 40 Prozent verringert worden. Von der meistverkauften Baureihe A320/A321 werden vorerst nur noch 40 statt wie zuvor über 60 Stück pro Monat gefertigt.

Neue Projekte verzögern sich

Starrag-Chef Christian Walti. Bild: PD

Christian Walti, Chef des Werkzeugmaschinenbauers Starrag in Rorschacherberg, sagt:

«Airbus leidet zweifellos unter den Ausfällen des Flugverkehrs.»

Die Folge: Neue Projekte des Flugzeugbauers verzögern sich, was auch Starrag als Zulieferer spürt. Wie stark, darüber äussert sich Walti nur generell: «Unser Geschäft mit der Flugzeugindustrie ist in den vergangenen Monaten deutlich zurückgegangen.» Konkreter äussern werde man sich anlässlich des Semesterabschlusses.

Trotz der kurzfristigen Verlangsamung des Tempos: Mittel- und langfristig zeigt sich Walti für die Luftfahrt «zuversichtlich». Die Branche «ist immer noch interessant und strategisch wichtig». Momentan gebe es eine Bodenbildung, und Walti erwartet nicht noch schärfere Rückgänge, zumal «in Asien der Flugverkehr bereits wieder zunimmt». In Europa und den USA dagegen ziehe der Flugverkehr erst langsam wieder an, es werde bis zu einer substanziellen Erholung noch eine Weile dauern. Walti zeigt sich aber überzeugt:

«Wir werden dereinst wieder ein Niveau erreichen wie vor der Coronakrise.»

Für Grossteile ist an Starrag kaum ein Vorbeikommen

Der Starrag-Chef sieht sein Unternehmen gut positioniert. Erstens kann sich das Unternehmen neben dem nun gedrückten Geschäft mit Neuanlagen «zum Glück auch noch auf das Servicegeschäft stützen». Zweitens kommt Starrag zu Gute, das vor allem für das Zerspanen grosser Strukturbauteile aus Aluminium kaum ein Flugzeugbauer an ihren Ecospeed-Bearbeitungszentren vorbeikommt. Walti sagt deshalb mit Gewissheit:

«Wenn es wieder aufwärts geht mit neuen Projekten, sind wir auf jeden Fall dabei.»

Ein Druckspant für den Rumpf eines Airbus A320, gefräst aus einem Aluminiumrohling auf einem Ecospeed-Bearbeitungszentum der Starrag. Bild: PD

Zuverlässig, präzise, schnell

Starrag weiss, worauf es im Flugzeugbau ankommt: Flieger sind teuer, und es werden enorme Anforderungen an ihre Sicherheit und Zuverlässigkeit gestellt. Dafür braucht es hochpräzise Werkzeugmaschinen, die erstklassige Qualität herstellen und dies in hoch produktiver Weise. Walti umreisst die Philosophie:

«Wir wollen Technologieführer sein und punkto Produktivität die Nase vorn haben.»

So setzt zum Beispiel auch der grösste europäische Flugzeugzulieferer, die Airbus-Tochter Premium Aerotec, auf Ecospeed-Fertigungssysteme der Starrag, und das seit Jahren. Christian Welter, Leiter der Grossteilefertigung bei Premium Aerotec, sagt: «Die Dynamik der Maschine ist nach wie vor einzigartig.» Doch: «Wir werden uns aber auch künftig stets aufs Neue ansehen, was der Markt hier bietet.» Im Klartext heisst das laut Welter:

«Starrag und ihre Ecospeed-Produktlinien müssen sich bei jeder Neuinvestition erneut dem Wettbewerb stellen.»

Premium Aerotec zerspant auf den Starrag-Anlagen 700 verschiedene Bauteile unter anderem für Airbus, darunter Flügelrippen, Triebwerksschaufeln oder Fahrwerksteile, und für die Rakete Ariane 6 der Europäischen Weltraumbehörde ESA. Vorerst aber führt die Krise auch bei Premium Aerotec zu Einschnitten: 2800 der 9000 Stellen sollen, als Teil des Airbus- Sparprogramms, wegfallen.

Huber+Suhner hat sich bei Airbus eingenistet

Ein wichtiger Airbus-Zulieferer ist auch der Technologiekonzern Huber+Suhner mit Sitz in Herisau. Das Unternehmen, tätig in der optischen und elektrischen Verbindungstechnik, stellt Kabel, Steckverbinder und Antennen her für Flugzeuge von Airbus. Was dessen Probleme für Huber+Suhner bedeuten, will Firmensprecher Patrick G. Köppe mit Verweis auf den nahenden Semesterausweis noch nicht konkretisieren. Auch generell äussere sich Huber+Suhner «nicht über einzelne Kunden oder Projekte». Köppe sagt aber:

«Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Flugzeugindustrie ist kein signifikanter Einfluss auf das Geschäft von Huber+Suhner zu spüren.»

Und insgesamt erwarte der Konzern für das erste Semester «trotz Corona ein solides Halbjahresergebnis».

Eine langjährige Zusammenarbeit

Ein Blick auf die Website zeigt, wie wichtig Airbus für Huber+Suhner ist und umgekehrt. So sind an Bord des Grossraumflugzeugs A350, das Mitte 2013 seinen Jungfernflug absolvierte, 400 Meter Mikrowellenkabel und 110 Verbinder von Huber+ Suhner verbaut. Eingesetzt werden sie zur Verkabelung von Radarsystemen und Überwachungssensoren, in Kommunikationssystemen des Flugzeugs und im Bordunterhaltungssystem.

Die Zusammenarbeit zwischen Airbus und Huber+Suhner für das Projekt A350 hatte freilich schon viel früher begonnen, nämlich 2007. Grösste Herausforderung für Huber+Suhner war, das Hochfrequenzkabel und alle 30 verschiedenen Verbinder nach Normen zu entwickeln, die damals erst in der Entstehung waren. Huber+Suhner- Produkte finden sich auch an Bord des Airbus A320, A330, A340, des Superjumbos A380, des Militärtransporters A400M und von Airbus-Helikoptern.

Airbus am Bodensee sucht Aufträge und streicht 150 Stellen Im Rüstungs- und Raumfahrtgeschäft laufe es nicht rund. Das betont Dietmar Pilz, Chef von Airbus Defense and Space in Immenstaad am Bodensee. Im Satellitenbau fehlten ausserdem Aufträge. Hinzu kämen die unsicheren Rahmenbedingungen. Dies und der Einbruch des Gewinns um fast die Hälfte auf 565 Millionen Euro haben dazu geführt, dass Airbus Defense and Space rund 150 der 2300 Stellen abbaut. Deutschlandweit streicht Airbus 800 Stellen. Standortchef Pilz konnte zunächst noch nicht darüber aufklären, wie der Stellenabbau in Immenstaad vollzogen wird. Geplant ist, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Man müsse aber die Kostenbasis deutlich senken und ausserdem die Wettbewerbsfähigkeit steigern, heisst es in einem Brief des Unternehmens. (bor)