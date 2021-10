«Angst, Frust und Druck»: Für Firmengründende ein Weg zum Erfolg

Start-up-Forum Thurgau «Angst, Frust und Druck»: Für Firmengründende kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken – im Gegenteil Was Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer zum Erfolg brauchen, auf diese Frage gab es Antworten am Start-up-Forum Thurgau 2021 in Weinfelden. Und Tipps, wie sich Hindernisse meistern lassen. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Man hat nie genug davon»: Carol Anne Krech, operative Leiterin der Misanto, über Geld in Jungunternehmen. Bilder: Donato Caspari (Weinfelden, 1. Oktober 2021)

«Angst, Frust und Druck» – das sind drei der Emotionen, die Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer während der Firmengründung und Startphase verspüren. Sagt Alexander Schüller, Chef und Mitgründer der Biotechfirma Cellvie in Matzingen. Er sagt aber auch: «Wer mit diesen Emotionen umgehen kann, den führen sie am Ende zum Erfolg.»

Schüller sprach am Freitag am Start-up-Forum Thurgau 2021 in Weinfelden. Er rät:

«Hart arbeiten, nicht aufgeben, das Grosse und Ganze denken.»

Und: «Geht den Weg nicht alleine.» Es sei «superwichtig», Hilfe zur Hand zu haben, zum Beispiel erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer an der Seite zu wissen.

Und wenn das Projekt scheitert? «Unternehmertum ist keine Einbahnstrasse. Man kann auch immer wieder zurück in einen Angestelltenjob», sagt Schüller.

Alexander Schüller, Chef und Mitgründer der Cellvie und Gewinner des Förderpreises 2021 der De-Vigier-Stiftung.

Von 3,5 auf 100 Mitarbeitende in kurzer Zeit

Zum Fallstrick werden kann das liebe Geld. Cellvie beispielsweise ist einst in letzter Sekunde der Lead-Investor abgesprungen. Und Carol Anne Krech sagt über Geld:

«Man hat nie genug davon, vor allem wenn man noch keinen Umsatz macht.»

Krech ist die operative Leiterin des Frauenfelder Gesundheitsdienstleisters Misanto, der unter anderem mit Coronatests und -impfungen dick im Geschäft ist. Wobei: «Umsatz ist nicht gleich Gewinn.» Zudem sagt Krech über die Herausforderungen von Start-ups: Marketing und Vertrieb sind teuer, und Wachstum will begleitet sein von Organisation und Prozessen, was Zeit und Geld kostet.

Krech spricht aus eigener Erfahrung: Ende 2019 ging Misanto mit ihrer App für Ärztinnen und Ärzte und 350 Stellenprozenten auf den Markt, dann kam Corona, heute beschäftigt die Firma rund 100 Mitarbeitende. Das sei eine weitere Herausforderung:

«Die richtigen Leute zu finden, die zudem bezahlbar sind.»

«Ich verbinde den Apfel mit Lebensqualität»

Thomas Maron, Präsident des Startnetzwerks Thurgau.

Veranstalter des Start-up-Forums ist das Startnetzwerk Thurgau. Dessen Präsident Thomas Maron spricht von einem Gründungsboom, was man auch an der Zunahme der Dienstleistungen sehe, mit denen das Startnetzwerk Gründerinnen und Gründern unter die Arme greift.

Jüngste Zahlen des St.Galler Instituts für Jungunternehmen (IFJ) stützen diese Aussage: In den ersten drei Quartalen 2021 wurden in der Schweiz 37'700 neue Firmen gegründet, 12 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode, womit deren Rekordzahl bereits wieder gelöscht ist. Maron vermutet:

«Corona hat viele Leute veranlasst, ihre Situation zu überdenken und den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen.»

Mit dem Image des Thurgaus als Apfelkanton, das Unternehmer Hermann Hess jüngst kritisiert hatte, hat Maron keine Mühe:

«Der Thurgau ist der Apfelkanton. Ich verbinde den Apfel mit Lebensqualität.»

Und dank dieser ziehe der Thurgau Zuzüger an, von denen ein Teil dann auch hier arbeite. Maron:

«Wir müssen Mitarbeitende aus allen Regionen gewinnen, und das gelingt uns gut.»

Das Palmöl eliminiert

Am Start-up-Forum stellten sich auch Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer an Ständen vor. Zum Beispiel Angelika Eggmann, die vor knapp fünf Jahren in der alten Backstube ihrer Schwiegereltern in Frauenfeld die Produktion der Thurgauerli wieder aufgenommen hat, ein Schokoladegebäck nach einem Rezept des Grossvaters ihres Ehemanns, das der Opa 1953 aus Anlass des 150-Jahre-Jubiläums des Beitritts des Kantons zum Bund kreiert hatte.

Eggmann, die das Palmöl aus dem Gebäck eliminiert und das Sortiment erweitert hat, sagt, zwar fehlten ihr während der Coronazeit Märkte und, wie gerade jetzt die Wega, Messen, aber: «Die Leute kaufen viel mehr Geschenke» – wozu auch die Erzeugnisse der Angelikas Herzmanufaktur GmbH zählen.

Angelika Eggmann und ihr Schokoladegebäck Thurgauerli und andere Spezialitäten.

Klettern ohne Angst vor Schuhverlust

Oder Adriana Gsell, die mit ihrer Zustieg GmbH in Amriswil eine Sicherung entwickelt hat, mit der Mehrseillängen-Kletternde am hohen Fels ihre Kletterfinken am Fussgelenk befestigen – und sie so beim Einrichten des Stands und bei der Sicherung der Partnerin oder des Partners nicht mehr verlieren können, wie es Gsell fast mal passiert war.

Der Finkifix wird in Sargans von beeinträchtigten Menschen bei der Stiftung Arwole genäht und verpackt. Als nächsten Schritt möchte Gsell ihr Produkt ins Sortiment von Bergsportläden bringen.

Adriana Gsell mit ihrer Kletterfinkensicherung Finkifix für Kletternde am hohen Fels.

Prototyp eines Babytellers aus Knetmasse

Mit dabei war auch Esther Blaser aus Diessenhofen. Sie hat den Essteller Ploup für Babys und Kleinkinder entwickelt. Er wird auf einer Platte fixiert und hat Kerben, dank derer sich das Essen einhändig auf den Löffel schieben lässt.

Als Blaser mit einem Prototypen aus Knet­masse einen Betrieb suchte zur Herstellung eines Modells aus Kunststoff, winkte der eine ab – und der andere zeigte sich begeistert. Blaser sagt:

«Jede Skepsis ist für mich Motivation, jedes positive Feedback stärkt mich.»

Und: «Dank Geburten habe ich jedes Jahr neue Kundschaft.»