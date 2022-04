Für Eigentümer: Mit einer App gegen das Ordnerchaos

START-UP Wer ein Haus kauft, übernimmt auch einen Schrank voller Unterlagen – St.Galler Start-up will mit einer App Ordnung ins Chaos bringen Wo sind die Pläne für den Keller? Wann wurde zum letzten Mal die Heizung kontrolliert? Die Antwort auf solche Fragen finden Hauseigentümer oft erst, wenn sie sich durch einen Berg Ordner gewühlt haben. Ein St.Galler Start-up will diesen Ordnerberg digitalisieren. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 28.04.2022, 18.17 Uhr

Die App Bob-e könnte nicht nur Zeit, sondern auch Platz sparen. Getty

Andreas Peters Haus steht schon lange. Die Grundmauern stammen aus dem Mittelalter, die heutigen Mauern aus dem 18. Jahrhundert. Eine Perle für Liebhaber, aber eine mit Tücken. «Wir haben oft Handwerker im Haus», sagt der Professor für Innovation, Design und Engineering an der Ostschweizer Fachhochschule. Und fast jedes Mal müssen dafür Ordner durchsucht werden. Nach Plänen, Kontakten von Handwerkern oder Informationen darüber, wann und was zuletzt irgendwo am Haus geflickt wurde.

Eines Tages hatte er genug. «Es war nach der Geburt unseres Kindes, wir waren beide viel zu müde», erzählt er. Trotzdem hätte er drei Stockwerke tiefer Ordner durchwühlen müssen. «Da sagte ich mir: Im 21. Jahrhundert muss das doch einfacher gehen.» Peter suchte nach digitalen Alternativen – mit wenig Erfolg.

Ein weit verbreitetes Problem

Bei einem Bier mit Kollegen merkte Peter, dass er mit dem Problem nicht alleine ist. Zu fünft begannen sie zu tüfteln: Mit dem Tech-Experten Martin Seelhofer, Chris Almer von der Odddots GmbH und dem ebenfalls am Institut für Innovation, Design und Engineering tätigen Lukas Schmid begann die Entwicklung. Die Ordner voller Pläne, Rechnungen, Offerten und Verträge sollten möglichst digitalisiert werden. «Wir wollten aber nicht nur eine Datenbank bauen», sagt Thomas Utz, ebenfalls Mitgründer der Bob Tech GmbH und am selben Institut der OST tätig wie Peter. Die App sollte noch etwas mehr können.

Das Gründerteam der Bob Tech GmbH: Cris Almer, Andreas Peter, Thomas Utz, Lukas Schmid und Martin Seelhofer.

Denn gerade wer frisch Eigentümer wird, steht nicht nur vor einem Berg von Papierkram. «Vieles hat man nicht auf dem Radar», sagt Utz. Dass der Kaminfeger jedes Jahr kommen muss, wenn man mit Öl heizt, dass man im Herbst den Aussenhahn abdrehen soll, oder wie oft man die Rohre reinigen muss. «Manche Firmen machen da auch viel Werbung, sie würden gerne drei Mal die Rohre putzen.» Auch das verwirrt neue Eigentümer mehr, als das es hilft. «Wir wollten auch hier den Nutzern beiseite stehen.»

Termine und Hausmittel

So gibt der Roboter Bob-e der App so nicht nur den Namen. Er erinnert die Nutzer an wichtige Termine, die man oft vergisst oder gerne verschiebt. Und er gibt Tipps für Probleme rund ums Haus. Dabei schlägt er den Nutzern nicht etwa die Adressen passender Handwerker vor. «Solche Dienste gibt es schon», sagt Utz. Bob-e rät den Hauseigentümern lieber zu Tricks oder Hausmittelchen. «Zum Beispiel, wie man mit Cola den üblen Geruch in Abflüssen loswird.»

Bob-e merkt sich auch Termine und Aufgaben, die man ihm aufträgt. «Man kann Gartentage oder andere Unterhaltsarbeiten eintragen», sagt Utz. Und der Roboter lernt von den Nutzern. «Die App merkt sich, wenn Nutzer mit Giebeldächern und Ölheizungen gewisse Dinge regelmässig machen. So werden neue Tipps generiert.»

In der App gibt ein kleiner Ronoter Tipps. Bild: Raphael Rohner

Nicht, dass man mit der Anmeldung zur App zum gläsernen Hauseigentümer werden würde. «Die Dokumente, die hochgeladen werden, sehen auch wir nicht», versichert Utz.

«An der Offa haben wir bob-e erstmals vorgestellt», sagt Utz. Seit gut einer Woche ist die App im Apple App Store und auch bei Google Play erhältlich. Nun beobachten die Gründer, wie die App ankommt. Mit etwas Werbung soll sie bald bekannt gemacht werden. Ein Büro hat die Bob Tech noch nicht. «Die meisten Anfragen und den Kundenservice können wir noch nebenbei bewältigen, zumindest in der ersten Zeit», hofft Utz.

Ein Abo schon beim Einzug?

Diese Zeit könnte aber bald vorbei sein. An italienischen und französischen Versionen der App wird schon gearbeitet. «Dann wären wir bereit für die Expansion in die Nachbarländer.» Und das Team sei auch im Gespräch mit Banken und Versicherungen. «So dass zum Beispiel schon beim Hauskauf ein Bob-e-Abo mit den wichtigsten Unterlagen besteht.»

So könnte die Zahl der Ordner von Anfang an auf ein Minimum reduziert werden. Wer ein älteres Haus hat, samt Bergen von Ordnern, müsste diese aber erst mühsam einscannen. Utz:

«Alles in die App aufzunehmen lohnt sich kaum. Ich empfehle, alles neue darin abzulegen»

Und die wichtigsten Dokumente: «Die Unterlagen für die Hypothek. Und die Pläne - die wären bei einer Sanierung wichtig.» Die App spart aber nicht nur Zeit und Nerven, sagt Utz. «Mit den Erinnerungen und Tipps kann man sich auch Reparaturen sparen, und die Immobilie verliert weniger an Wert.»

