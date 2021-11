Die SGKB verleiht den Rohdiamanten für die beste Start-up Idee

Start-up-Förderung Die SGKB verleiht 2022 neu den Rohdiamanten für die beste Start-up-Idee Bei der elften Preisverleihung des «Startfeld Diamant» werden gleich zwei Preise vergeben. Neu werden durch den «SGKB Rohdiamant» Jungunternehmen mit der besten Idee ausgezeichnet, gezielt gefördert und sogar gecoacht. Adina Trinca 17.11.2021, 18.00 Uhr

Die SGKB verleiht jährlich den «Startfeld Diamant» für das beste Geschäftsmodell von Jungunternehmen. Nächstes Jahr kommt der «SGKB Rohdiamant» für die beste Idee dazu. PD

Nächstes Jahr zeichnet die St.Galler Kantonalbank (SGKB) bereits zum elften Mal Jungunternehmen mit dem «Startfeld Diamant» aus. Bei dieser Ausgabe sogar doppelt: Neu wird auch der Preis «SGKB Rohdiamant» für die innovativste Start-up-Idee verliehen.

Was ist neu beim «SGKB Rohdiamant»?

Preise an Start-ups zu verleihen, ist nicht neu. Wofür braucht es einen Zusätzlichen und was ist der Unterschied zum «Startfeld Diamant»? Gemäss Jolanda Meyer, Pressesprecherin der SGKB, sollen im Rahmen des «SGKB Rohdiamant» speziell die Ideen von Unternehmen gefördert werden, die noch ganz am Anfang stehen:

«Es gab bisher kein gutes Gefäss, die ganz jungen Unternehmen zu würdigen.»

Der «SGKB Rohdiamant» habe nach Meyer mehrere Ziele. Erstens soll die Konkurrenz durch die Einführung des neuen Preises fairer werden, da die ganz jungen Unternehmen nicht mehr mit den etablierteren verglichen werden.

Zudem sollen gezielt Studierende von Fachhochschulen und Universitäten gefördert werden, die vielleicht noch kein genügend grosses Budget haben, um eine Start-up-Idee umzusetzen. Zur Bewerbung reiche tatsächlich die konkret ausgearbeitete Geschäftsidee aus, sagt Meyer. Das Start-up muss noch nicht einmal gegründet sein.

Gezieltes Coaching

Damit die Jungunternehmen als Rohdiamanten «noch geschliffen werden können», wird den drei Finalistinnen und Finalisten zusätzlich zu den 10'000 Franken Preisgeld ein professionelles Coaching angeboten. In den Schulungsblöcken kann individuell differenziert werden, was die jungen Unternehmen für einen erfolgreichen Start brauchen.

Bei der kommenden Preisverleihung wird es sechs Finalistinnen und Finalisten geben, drei für den «Startfeld Diamant» und drei für den «SGKB Rohdiamant».

Dario Dornbierer und Sascha Fritsche von der Galventa GmbH gewannen dieses Jahr den «Startfeld Diamant» für ihre «Koffein-Pille». PD

Bettina Hein: Prominenter Zuwachs in der Jury

Bettina Hein, bekannt aus «Die Höhle der Löwen», wird für diese Ausgabe neu Jurymitglied für beide Preise der SGKB. Der Kontakt zu Hein sei über das Innovationsnetzwerk Startfeld zu Stande gekommen. «Als St.Gallerin, die in der Start-up-Szene aktiv ist und sowohl die Perspektive als Gründerin als auch als Investorin kennt, passt sie perfekt in die Jury des Ostschweizer Jungunternehmerpreises», sagt Meyer. Somit bleibt die bereits bestehende Jury erhalten und wird mit Hein ergänzt.

Die St.Gallerin Bettina Hein ist neu Jurymitglied für die SGKB Start-up-Preise. Bild: CH Media

Wie können sich interessierte Start-ups bewerben?



Die Ausschreibungen mit allen Informationen zur Zusammenstellung des Bewerbungsdossiers sind auf der Website der SGKB zu finden. Interessierte Jungunternehmen können sich ab jetzt bis zum 23. Januar 2022 für den «Startfeld Diamant» und den «SGKB Rohdiamant» bewerben.