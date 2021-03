Start Summit x Hack Gipfeltreffen in St.Gallen – Eine Wirtschaft, die die Welt besser macht: Das ist das Ziel von Fridtjof Detzner Ein Mammutprogramm haben die Gipfelstürmer des Start Summit x Hack 2021 an der HSG aufgestellt. Neun Tage wurde an virtuellen Lagerfeuern, Workshops, Vorträgen und Seminaren debattiert, genetzwerkt und neue Ideen gesammelt. Immer wieder war auch Nachhaltigkeit und Klima ein Thema. Stefan Borkert 30.03.2021, 16.24 Uhr

Fridtjof Detzner sucht Startups, die die UN-Nachhaltigkeitsziele erreichen wollen. PD

Die Pandemie hat der physischen Veranstaltung Start Summit x Hack an der HSG einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch das Team von Studentinnen und Studenten, das den Anlass organisierte, nutzte konsequent die digitalen Möglichkeiten und so fand das «Gipfeltreffen» neun Tage lang virtuell statt. Kleine Holpereien gehören bei so einem Anlass dazu. Immerhin mehr als 5000 Teilnehmer aus 90 Nationen waren dabei. Sie haben 180 Referenten hören und an 70 Workshops und Seminaren teilnehmen können. Viel Lob hat das OK dafür eingeheimst. Einer, der schon vor gegen zehn Jahren dabei war, wand den Studierenden ebenfalls ein Kränzchen. Fridtjof Detzner sagt, dass er es einfach klasse findet, dass so eine Veranstaltung von den Studierenden selbst auf die Beine gestellt wird.

Detzner hat gute Erinnernungen an seinen ersten Auftritt. Damals sei er noch als Vertreter von Jimdo eingeladen worden. Diesmal war er einer der 180 Referenten und thematisierte eine Wirtschaft, die die UN-Ziele der Nachhaltigkeit verfolgt. Aus Hamburg zugeschaltet, konnte er die gegen 30 Teilnehmer der Masterclass rasch in seinen Bann ziehen. Emotional, rational und immer mit beiden Füssen - notabene ist er meist barfuss unterwegs - auf dem Boden berichtete er von seinem Werdegang. Zum Beispiel wie er vor 20 Jahren im zarten Alter von 16 seine Unternehmerkarriere begann, die zur Gründung von Jimdo führte.

Konflikte austragen

Jimdo beschäftigt heute rund 200 Mitarbeitende, die einen Umsatz von 40 Millionen Euro erwirtschaften. Die Idee der Gründer Matthias Henze, Christian Springub und Fridtjof Detzner im Jahr 2007 war es, dass Menschen ihre eigene Website ohne Programmierkenntnisse einfach zusammenbauen können. Heute leitet Matthias Henze die Geschäfte von Jimdo. «Wir sind immer noch sehr gute Freunde», sagt Detzner und verrät auch warum. Er lege grossen Wert darauf, dass Konflikte ausgetragen und gelöst werden. Ausserdem sei er ein absoluter Teamplayer und überzeugt davon, dass man im Team mehr erreichen könne. Das riet er auch den virtuell Anwesenden:

Detzner geht auch dahin, wo es weh tut. PD

«Fangt einfach an, wenn ihr eine Idee habt und sucht Euch Mitstreiter, die von der Idee überzeugt sind.»

2017 ist Detzner bei dem erfolgreichen Webbaukasten Jimdo aus dem operativen Geschäft aus gestiegen. Er ist weiterhin Miteigner und sitzt im Verwaltungsrat. Detzner macht sich Gedanken über Nachhaltigkeit und Klima. Er drehte, ebenfalls im Jahr 2017, eine TV-Dokumentation in mehreren Folgen für die Deutsche Welle über die vielen Facetten des Unternehmertums in Asien. Und er scheute sich auch nicht dorthin zu gehen, wo es weh tut, wo man die Kehrseite des Reichtums findet, sei es bei prekären Wohnverhältnissen, Kinderarbeit oder dem manchmal aussichtslosen Kampf ums Überleben von Kleinbauern. Nebenbei beschäftigt ihn schon lange der Umgang mit den Ressourcen der Erde und wie man die Wirtschaft nachhaltiger gestalten könnte. Zur Asienreise sagt er kurz aber emotional:

«Diese Erfahrung hat mein Leben verändert.»

Er nennt als Beispiel die Geschichte eines indischen Bauern, dem Extremwetter regelmässig die Ernte zerstörte. Detzner erklärt, dass man in dieser Region einen direkten Zusammenhang zwischen der Suizidrate und den meteorologischen Verhältnissen nachweisen könne. Er zeigt den Bauern, den er getroffen hat im Bild und tatsächlich hätte man im virtuellen Raum nun eine Stecknadel fallen hören, so sehr hat sich die Atmosphäre trotz Bildschirmen aufgeladen. Als einzigen Ausweg aus der Verschuldung habe der Bauer nur noch Selbstmord gesehen. Und doch wurde eine Lösung gefunden. Ein innovativer Unternehmer entwickelte ein kostengünstiges, praktikables gegen den Starkregen resistentes Treibhaus, das dem Bauern nun ein Basiseinkommen sichert.

Detzner nimmt auch an Demos der Friday for Future Bewegung teil. PD

Geld verdienen findet Detzner durchaus legitim. Er stellt sich nicht als Fundamentalist dar. Doch das hält ihn auch nicht davon ab an Friday for Future Demonstrationen teilzunehmen, denn er ist überzeugt:

«Wir müssen etwas tun und wir haben nicht viel Zeit. Der aktuelle Ressourcenverbrauch liegt bereits bei 1,7 Erden.»

Also tritt er er an, um mit seinem neuen Unternehmen Planet A, die Welt besser zu machen. Planet A ist eine Art Investmentgesellschaft, die Startups mit Rat und Finazen unterstützt, die Ideen haben, um eine nachhaltige Wirtschaft zu kreiieren. Planet A versteht sich als Beschleuniger für den Richtungswechsel in der Wirtschaft. Mehr als 500 Startups hätten sie sich schon angeschaut, sagt er. Acht sind inzwischen ausgewählt. Als Ziel gibt er mindestens 30 an. Als Kapital sollen insgesamt 100 Millionen Euro eingesetzt werden. Detzner selbst ist an zwei Projekten beteiligt, die er schon vor Planet A mitgegründet hat. Greenloop entwickelt einen Salatgarten für die Küchenwand. Und Wildplastic bietet Müllbeutel aus recyceltem Plastikmüll an, der in Nigeria und Haiti gesammelt wird. Detzner erklärt am Beispiel von Wildplastic, was den Unterschied ausmacht:

«Wir berechnen nachvollziehbar die Auswirkungen auf Klima und Umwelt, den ökologischen Fussabdruck eines Produkts.»

Und weil inzwischen viele Firmen, auch grosse Konzerne, Klimaziele verfolgen, biete man damit auch berechenbare Glaubwürdigkeit. So konnte man bei Wildplastic den grössten deutschen Versandhändler ins Boot holen. Und der Schlüssel sei ganz klar die Überprüfbarkeit gewesen. Wie funktioniert der Kreislauf, wieviel Co2 wird eingespart? Diese Fragen werden beantwortet.

Detzner glaubt an eine Wirtschaft, die ökologisch ist und trotzdem genügend Gewinne generiert. Aber er plädiert für eine Gesamtsicht und kritisiert, dass immer noch zuviel zuerst ans Geldverdienen gedacht wird, statt gleichzeitig auch an den Erhalt der Lebensgrundlagen. Am Schluss malte er keineswegs schwarz, sondern hofft, dass viele das erkennen und dementsprechend handeln.