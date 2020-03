Starrag demonstriert Zuversicht in der Krise Trotz noch nicht abschätzbarer Auswirkungen auf den diesjährigen Geschäftsgang sieht sich der Werkzeugmaschinenbauer Starrag gut gerüstet, mit gestärkter Wettbewerbskraft aus der Coronakrise hervorzugehen. Thomas Griesser Kym 30.03.2020, 15.25 Uhr

Werkzeug für Fräsmaschinen der Starrag. Auf ihren Bearbeitungszentren werden zum Beispiel Turbinenschaufeln für Flugzeugtriebwerke gefräst. Bild: Urs Jaudas

Vergangenes Jahr hat die Starrag Group mit Sitz in Rorschacherberg nach jahrelangen Versäumnissen auf verschiedenen Ebenen ein Restrukturierungsprogramm namens «Starrag 2021» gestartet. Am deutschen Standort Mönchengladbach wurde 150 Stellen abgebaut. Die operative Marge zerbröselte auf 1,1 Prozent, und für dieses Jahr wird keine wesentliche Erholung erwartet, wie es an einer Telefonkonferenz vor dreieinhalb Wochen hiess.