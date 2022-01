Standortschliessung Biergeschäft: Bucher schliesst Unipektin in St.Gallen und kauft tschechisches Unternehmen – 20 Mitarbeitende betroffen Rund zehn Jahre nach der Übernahme der Filtrox Engineering AG schliesst Bucher Unipektin den Standort St.Gallen. Betroffen sind 20 Mitarbeitende. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 18.01.2022, 16.45 Uhr

Eine Kerzenfilteranlage von Filtrox für die Filtration und Stabilisierung von Bier. Die Produktion ist schon vor fünf Jahren in St.Gallen eingestellt worden. PD

In der Moosmühlestrasse in St.Gallen werden Büros frei. Nach der Produktion verlässt Bucher Unipektin nun endgültig die Gallusstadt. 2012 hat der Konzern von der Filtrox-Gruppe in St.Gallen die Filtrox Engineering AG übernommen. Damals schrieb Bucher Unipektin, dass die Filtrox Engineering AG mit einer breiten Palette von modernen Filtrationstechnologien weltweiter Markt- und Technologieführer auf dem Gebiet der Bierfiltration und führend in Bereichen der Mikrofiltration in der Getränke- und Nahrungsmittelindustrie sei. Die Akquisition stärke die Getränketechnologien von Bucher Unipektin und verschaffe dem Unternehmen Zugang zum weltweiten Biermarkt, vor allem in Asien, Lateinamerika und Afrika.

Produktion schon vor Jahren beendet

Silvia Oppliger, Chefin Kommunikation Bucher Industries. PD

Inzwischen sind zehn Jahre vergangen. Seit fünf Jahren schon wird am Standort St.Gallen nicht mehr produziert. Silvia Oppliger, Kommunikationschefin bei Bucher Industries bestätigt:

«In St.Gallen gibt es schon seit einigen Jahren nur noch ein Büro, das wir im Verlauf des Jahres schliessen.»

Die Produktion sei nach Niederweningen verlegt worden. Sie fährt fort, dass mit der aktuellen Akquisition des tschechischen Unternehmens Denwel, einem Anbieter von spezialisierten Anlagen für Filterkeller, Bucher Unipektin nun das Biergeschäft weiter stärke. Dass die Übernahme von Denwel etwas mit der Schliessung des Standortes in St.Gallen zu tun hat, bestätigt sie nicht. Schliesslich werde ja in St.Gallen seit Jahren nicht mehr produziert. Vielmehr baue Bucher Unipektin mit der Übernahme des Brauereiausrüsters seine Marktposition aus. Managing Director Daniel Schneider von Bucher Unipektin erklärt:

Daniel Schneider, Managing Director Bucher Unipektin AG. PD

«Die bestehenden Produkte werden weitergeführt und um die Neuen von Denwel ergänzt. Bucher Unipektin baut damit den Kompetenzbereich Bierfiltration weiter aus.»

Denwel ist ein 1997 gegründetes tschechisches Unternehmen in Privatbesitz. Es entwickelt, fertigt und installiert spezielle Kühlblockanlagen für Brauereien und erzielte im Jahr 2020 einen Nettoumsatz von sieben Millionen Euro. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Prag und eine Produktionsstätte in Havlickuv Brod.

Für vier Mitarbeitende wird eine Lösung gesucht

Unternehmenssprecherin Oppliger antwortet auf die Frage, was mit den Mitarbeitenden in St.Gallen passiere, dass die Hälfte der rund 20 Mitarbeitenden innerhalb von Bucher Denwel derselben Tätigkeit nachgehen werden, und zwar weiterhin aus der Schweiz heraus, oder sie würden in einem der anderen drei Kompetenzbereiche von Bucher Unipektin weiterbeschäftigt. Sie fährt fort, dass sechs Personen pensioniert werden und für die restlichen vier Mitarbeitenden werde mit Unterstützung von Bucher Unipektin noch eine Lösung gesucht.

Der Hauptsitz von Bucher Unipektin in Niederweningen. PD

Bucher Unipektin mit Sitz in Niederweningen ist ein weltweit tätiger Markt- und Technologieführer mit Maschinen und Anlagen zur Herstellung von Fruchtsäften, Fruchtkonzentraten und Instantprodukten. Mit ihrer breiten Palette von Filtrationstechnologien war die Filtrox Engineering AG Markt- und Technologieführer auf dem Gebiet der Bierfiltration und führend in Bereichen der Mikrofiltration in der Getränke- und Nahrungsmittelindustrie. Zum Kundenstamm von Filtrox gehörten alle internationalen Brauereigruppen, zahlreiche mittelständische Bier-, Getränke- und Nahrungsmittelhersteller auf der ganzen Welt sowie Anlagenbauer.

Bucher Unipektin ist eine Tochter von Bucher Industries. Der Konzern hat vier Divisionen in industriell verwandten Gebieten des Maschinen- und Fahrzeugbaus sowie einen Bereich mit unabhängigen Einzelgeschäften. Der internationale Konzern erwirtschaftet mit seinen gut 13'000 Mitarbeitenden jährlich einen Umsatz von um die drei Milliarden Franken.

