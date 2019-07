Stadt St. Gallen entscheidet sich für Abraxas und Abacus Die Zusammenarbeit der beiden IT-Häuser Abraxas und Abacus trägt schon nach wenigen Monaten Früchte. Kaspar Enz

Hauptsitz der Abacus in Wittenbach.

Nach zuvor langem Rechtsstreit arbeiten die Softwareschmieden Abacus und Abraxas seit gut einem Jahr zusammen. Die Zusammenarbeit trägt scheinbar Früchte. Die Partner erhalten von der Stadt St.Gallen den Auftrag für die neue Personal- und Finanzsoftware. Abraxas wurde mit der Implementierung der Abacus-Software beauftragt.

Das neue Softwarepaket decke alle relevanten Prozesse in den Bereichen Finanzen sowie Personalwesen ab, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung der Abraxas Informatik und der Abacus Research. Genutzt werde die Software von Mitarbeitenden in Schule und Verwaltung der Kantonshauptstadt. Dazu gehöre auch eine integrierte Archiv- und Dossierführung. Es vernetze die Verwaltung auch dank mobiler Lösungen. Die Stadtverwaltung könne dank der neuen Software ihren Administrationsaufwand reduzieren.

Lokale Anbieter setzten sich durch

Die Stadt St.Gallen habe sich nach einem Ausschreibungsverfahren nach GATT/WTO-Regeln für die Angebote der lokalen Anbieter entscheiden, heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Es habe mehrere Bewerbungen um den Auftrag gegeben, sagt Stadtpräsident Thomas Scheitlin. Die Bewerber waren inländische Firmen. Die von ihnen offerierte Software waren Produkte von inländischen und ausländischen Unternehmen. Die verschiedenen Angebote wurden anhand einer Vielzahl an Kriterien bewertet. Das Angebot der Abraxas habe sich als das beste herausgestellt.

Der Auftrag der Stadt St.Gallen sei nicht der erste Erfolg, den Abraxas Informatik und Abacus Research als Partner erzielen. Abraxas habe im laufenden Jahr bereits ein Dutzend neue Kunden für die Abacus-Software gewinnen, wie die beiden Firmen mitteilen. «Wir ergänzen uns in idealer Art und Weise», sagt Abraxas-CEO Reto Gutmann. Abacus sei als führendes Schweizer Softwarehaus etablierter Lieferant im Markt der öffentlichen Verwaltung. Abraxas sei seinerseits ein erfahrener Integrator für die Einführung von IT-Lösungen, sagt Abacus-Geschäftsleitungsmitglied Daniel Senn.