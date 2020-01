Stadler steht vor dem Markteinstieg in Portugal – Auftrag von über 180 Millionen Franken winkt Die portugiesische Staatsbahn CP will beim Ostschweizer Schienenfahrzeughersteller 22 Triebzüge für gut 180 Millionen Franken kaufen. Einzig die Beschwerde eines unterlegenen Mitbewerbers steht noch im Weg. In Kürze soll sich zudem entscheiden, ob Stadler im Nordosten Englands zum Zug kommt. Thomas Griesser Kym 09.01.2020, 15.13 Uhr

Blick in die Produktion des Schienenfahrzeugbauers Stadler in Bussnang. Bild: Reto Martin (15. Juni 2018)

Die staatliche portugiesische Bahngesellschaft Comboios de Portugal (CP) will bei Stadler 22 einstöckige Regionaltriebzüge des Typs Flirt bestellen. Der Auftrag ist voraussichtlich 167,8 Millionen Euro (182 Millionen Franken) wert. Die Vergabe ist aber noch nicht definitiv: Der spanische Schienenfahrzeughersteller CAF als unterlegener Mitbewerber hat die Vergabe an Stadler beim Verwaltungsgericht in Lissabon angefochten.