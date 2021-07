Doppelstöcker: Stadler hat ÖBB-Milliardenauftrag an der Angel

Bahnindustrie Milliardenauftrag: Stadler schlägt in Österreich zu – doch ein Rivale hat Beschwerde eingelegt Der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer erhält einen ÖBB-Milliardenauftrag für Doppelstöcker. Diese werden im Stadler-Werk St.Margrethen gefertigt. Doch noch gilt es eine Hürde zu überspringen: Konkurrent Alstom hat den Vergabeentscheid angefochten. Thomas Griesser Kym 09.07.2021, 05.00 Uhr

Blick ins Stadler-Werk St.Margrethen, dem Kompetenzzentrum für Doppelstöcker des Ostschweizer Schienenfahrzeugbauers. Bild: Tobias Garcia (4. September 2020)

Die ÖBB benötigen neue Doppelstöcker. Dies für den S-Bahn- und Regionalverkehr in Niederösterreich und Wien. Anfang Jahr schrieb «Der Standard», als Favorit für den auf bis zu zwei Milliarden Euro taxierten Rahmenvertrag gelte Stadler. Wie viele elektrische Doppelstöcker die ÖBB kaufen werden, ist offiziell noch ungewiss. ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder sagt:

«Unsere Ausschreibungen sind immer auf der Basis eines Rahmenvertrags, anhand dessen flexibel abgerufen werden kann.»

Durch österreichische Medien geisterte die Zahl von 95 Zügen.

Nun ist der Vergabeentscheid gefallen: In der Ausschreibung der ÖBB hat sich Stadler durchgesetzt. Allerdings ist der Auftrag noch nicht fix in den Büchern, denn die französische Alstom, die sich unlängst die Bombardier-Bahnsparte einverleibt hat, hat den Vergabeentscheid angefochten. Rieder will sich über diese Informationen zwar nicht äussern, doch die Bestätigung ist vom Bundes­verwaltungsgericht in Wien als Beschwerdeinstanz zu erhalten.

Alstom will Vergabeprozess unter die Lupe nehmen

Auf der Website des Bundes­verwaltungsgerichts ist für den kommenden 19. Juli eine mündliche Verhandlung anberaumt, an der es um die Rahmenvereinbarung über die Lieferung der ÖBB-Doppelstöcker geht und um die Frage, mit welchem Hersteller diese Vereinbarung abgeschlossen werden soll. Eine Vertreterin des Gerichts sagt auf Anfrage:

«Die ÖBB haben den Auftrag an Stadler vergeben, und Alstom hat diesen Vergabeentscheid angefochten.»

Konkret will Alston ein Nachprüfungsverfahren anstrengen, in dessen Rahmen festgestellt werden soll, ob bei der Auftragsvergabe alles rechtmässig zu- und hergegangen ist. Stadler nahm dazu keine Stellung, da es sich um ein laufendes Verfahren handle.

Schlechte Erfahrungen mit Bombardier in Vorarlberg

Damit findet der Streit zwischen den ÖBB und Alstom seine Fortsetzung. Denn die Bundesbahnen haben die Franzosen aus dem Vergabeverfahren für die Doppelstöcker ausgeschlossen. Dies auch als Folge langwieriger Probleme mit 21 elektrischen Triebzügen, die Bombardier für den Bahnverkehr in Vorarlberg liefern sollte.

Das einstöckige Rollmaterial hätte 2019 und 2020 in Betrieb genommen werden sollen, verfügt aber wegen anhaltender Softwareprobleme bis heute nicht über die Zulassung der Eisenbahnagentur. Mittlerweile sind die Züge zurück bei Alstom-Bombardier, und die ÖBB haben klar gemacht, aus dem Rahmenvertrag für bis zu 300 Einstöcker keine weiteren Züge abzurufen. In der Neuausschreibung könnte Stadler zum Zug kommen.