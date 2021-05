St. Gallen Symposium Ski-Champion Aleksander Kilde: «Du musst mit Vollgas da runter» Was haben Spitzensportler und erfolgreiche Firmen gemeinsam? Ski-Gesamtweltcupsieger Aleksander Aamodt Kilde hat am St. Gallen Symposium darüber gesprochen. Der Norweger kämpft sich nach einem Kreuzbandriss zurück. Jürg Ackermann 06.05.2021, 12.20 Uhr

Was muss das für ein Gefühl sein, im Starthaus von Kitzbühel zu stehen und zu wissen: Nach neun Sekunden Fahrzeit habe ich auf 120 km/h beschleunigt, dann springe ich auf zwei schmalen Brettern 40 Meter über die Mausefalle mit 85 Prozent Gefälle. Wenn ich einen Fehler mache, lande ich im Spital.

Im Gespräch wird schnell klar. Aleksander Aamodt Kilde will genau dahin zurück. Wo es diesen Nervenkitzel gibt, diese Adrenalinschübe. Mehr als einmal sagt er: «Vollgas. Du musst einfach mit Vollgas da runter. An das, was passieren kann, denkst du nicht.»

Das Draufgängerische passt so gar nicht zur reflektierten Art des Norwegers, der in einem Interviewraum des St. Gallen Symposium entspannt mit Anzug im Stuhl sitzt. Kilde hatte in den letzten Monaten notgedrungen viel Zeit, sich Gedanken zu machen. Übers Skifahren, über sein Leben, über das, was ihm fehlt, wenn er jeden Tag im Kraftraum seinen Körper wieder vorbereiten muss, damit er den gefährlichsten Rennstrecken dieser Welt standhält. Denn im Januar ereilte Kilde das Schicksal, das er mit so vielen Rennfahrern teilt: Kreuzbandriss.

Erfolg ist nie Zufall, schon gar nicht beim Skifahren

Dabei war er gerade so gut unterwegs. In Gröden hatte Kilde im Dezember Super-G und Abfahrt gewonnen, für die WM in Cortina machte er sich Hoffnungen auf Medaillen. Ein Jahr zuvor war ihm mit dem Sieg im Gesamtweltcup der grosse Coup gelungen. Das schaffen nur die besten und vielseitigsten Skifahrer, die in mehr als zwei Disziplinen starten. Wie vor ihm Carlo Janka, Aksel Lund Svindal, Bode Miller oder Marcel Hirscher.

Die Frage aber ist: Was macht ein Skirennfahrer an einem Symposium, das vor allem von Managern besucht wird? Ähnlichkeiten zwischen Spitzensport und Wirtschaft gebe es viele, sagt Kilde. Man muss im Sport und in einer Firma ein gemeinsames Ziel haben. Und man kann auch als Einzelsportler nur mit einem funktionierenden Team Erfolge feiern.

Es braucht einen guten Servicemann, einen Konditionstrainer, einen Techniktrainer, vielleicht einen Mentaltrainer. Erfolge im Skisport beruhen wie in der Wirtschaft nie auf Zufall oder Talent allein. Sie sind vielmehr wie ein Puzzle, bei dem sich ein Teil ins andere fügt. Wenn auf der 4,5 Kilometer langen Lauberhornstrecke ein paar lächerliche Hundertstelsekunden über Sieg oder Niederlage entscheiden, dann muss das letzte Detail stimmen, um die Konkurrenten zu distanzieren.

Man muss sich auf die Stärken konzentrieren und die Schwächen ausblenden

Und natürlich: Wer nicht mit dem Herz bei der Sache ist, wird es nie weit bringen. Skifahren war immer ein Teil von Kildes Lebens. Sein älterer Bruder und seine skibegeisterten Eltern haben ihn als kleines Kind in Norwegen auf die Piste mitgenommen. Am Anfang war es nur Spass, später wurde es ernst.

Aber auch nach zehn Jahren im Weltcup spricht der 28-jährige Norweger vom Skifahren, als hätte er soeben die erste Saison absolviert. «Länder erkunden mit einer Gruppe von Leuten, die du bewunderst. Den Teamgeist fühlen. Es ist ein Sport mit grossen Risiko – aber derart vielfältig. Du musst mit dem Wetter zurecht kommen, mit den verschiedenen Disziplinen. Mein Job ist es, schnell Ski zu fahren. Das tönt so einfach, ist aber so schwierig.»

Zu den grössten Herausforderungen gehört es, die richtige Balance zu finden. Vor allem auch bei den Rennen. Kilde ist es oft passiert, dass er sich nach einer Abfahrt nur an die Dinge erinnerte, die schief gelaufen sind. Das will er, nun auch in Zusammenarbeit mit einem Sportpsychologen, ändern.

«Ich versuche mich, darauf zu konzentrieren, was ich gut mache, um das als Energiequelle zu nutzen. Schwächen bringt man nicht so schnell weg, man muss sich auf seine Stärken konzentrieren.»

Im Skifahren spielt sich vieles im Kopf ab: Schon jetzt stellt sich Kilde in ruhigen Momenten vor, was es braucht, um in Beaver Creek den Steilhang zu meistern, in Gröden elegant über die Kamelbuckel zu springen und im Ziel-S von Wengen die letzten Reserven anzuzapfen.

Denn bei allem mentalen Training bleibt der Körper das wichtigste Werkzeug eines Skiprofis. Kilde gehört zu den fittesten Athleten im Weltcup. Seit der Mittelschule hat der 95-Kilo-Mann 30 Kilo Gewicht zugelegt, vor allem Muskelmasse. Das verhilft zu mehr Speed in Gleiterpassagen, erhöht aber auch die Sicherheit in schwierigen Kurven, wo der Körper den Fliehkräften trotzen muss, um sich im Gleichgewicht zu halten. «Angst bei Rennen habe ich keine, Respekt aber schon. Das Risiko minimiert sich und das Vertrauen wird grösser, wenn man weiss, dass man gut trainiert hat», sagt Kilde.

Von Training will der Norweger in den nächsten Tagen jedoch nichts wissen. Nach seinem Auftritt in St. Gallen fliegt er in die Ferien, ein paar Tage entspannen am Strand, bevor es dann wieder losgeht mit dem Konditionstraining in Norwegen. Ende Juli ist das Comeback auf Schnee geplant. Und schon in Sölden beim ersten Weltcuprennen der Saison Ende Oktober will er wieder dabei sein. Mit Vollgas natürlich.